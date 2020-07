Verdone a Benevento

BCT Festival rende omaggio a Carlo Verdone. Carlo Verdone rende omaggio a Ennio Morricone. Il regista e attore romano sarà ospite d’eccezione della serata di chiusura della 4. edizione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento (28 luglio-2 agosto 2020) e per l’occasione ha scelto, tra i tanti film da lui diretti e interpretati, la proiezione di Bianco, Rosso e Verdone, con il quale vuole rendere un suo personale ringraziamento al grande compositore recentemente scomparso e autore della colonna sonora del film.

A precedere la visione di Bianco, rosso e Verdone, alle ore 21.30 domenica 2 agosto in Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca, sarà l’incontro con il pubblico, momento in cui Carlo Verdone si racconterà ripercorrendo una carriera fantastica, che nell’arco di quasi 45 anni, ha segnato il nostro cinema e la cultura del nostro Paese.

“Carlo Verdone – sottolinea il direttore artistico Antonio Frascadore – ci ha fatto un regalo enorme. Sono personalmente innamorato, sotto il profilo professionale, di ogni suo film, delle sue maschere, del suo inimitabile e meraviglioso modo di raccontare il nostro tempo. E lo ha fatto diventando uno degli attori e dei registi simbolo del cinema italiano. Siamo non solo felici ma orgogliosi di chiudere questa edizione del Festival con la sua indimenticabile presenza”.

L’evento, come tutti quelli in cartellone nell’edizione 2020 del festival, si svolgeranno dal vivo rispettando le disposizioni in materia sanitaria dettate dal Governo e dalla Regione Campania, oltre che dal Comune di Benevento, a tutela di tutti gli ospiti e del pubblico.

