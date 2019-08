Venezia76, gli appuntamenti FEdS

La Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS) rinnova la partecipazione alla 76a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. All’interno del proprio spazio, allestito presso la Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior, un programma ricco di eventi dedicati al cinema: incontri con autori e attori italiani e internazionali, dibattiti su tematiche sociali e di attualità rilette in chiave cinematografica, workshop e appuntamenti con la stampa. E ancora, anticipazioni delle iniziative che vedranno protagonista la Fondazione, confronti con istituzioni e associazioni legate al mondo del cinema, approfondimenti e dibattiti rivolti a giornalisti, addetti ai lavori, studiosi e appassionati di cinema.

Un calendario di eventi raccontato tutti i giorni dalle ore 19 con la Diretta della trasmissione Rai Radio 3 Hollywood Party, e che vedrà il suo culmine con la cerimonia di consegna del Premio Robert Bresson, il più alto riconoscimento della Chiesa Cattolica Italiana al cinema. Tutti gli eventi, inoltre, saranno aperti al pubblico (salvo ove diversamente specificato).

Per tutto il periodo la redazione della «Rivista del Cinematografo» seguirà in diretta la Mostra, con servizi e articoli aggiornati in tempo reale su www.cinematografo.it, e inoltre live, foto e commenti sui propri profili e pagine Instagram, Facebook e Twitter, da seguire con gli hashtag #SpazioFEdS, #Venezia76, #BiennaleCinema2019 e #Venezia2019.

Mercoledì 28 agosto

ore 18.30

Inaugurazione Spazio Feds

Giovedì 29 agosto

ore 10.30

Presentazione del film Bassil’ora, una produzione di EMERA Film, regia di Rebecca Basso. La storia di Giuseppe Bassi, uno dei pochi sopravvissuti della Campagna italiana di Russia che, catturato dai Sovietici nel ’42, viene imprigionato nei campi di concentramento e rientrerà in Italia un anno e mezzo dopo la fine della guerra.

Intervengono: Giuseppe Bassi, attore; Karina Arutyunian, attrice; Rebecca Basso, produttrice e regista; Cristian Bottaro, sindaco di Villanova di Camposampiero.

ore 12.00

Presentazione del libro Cannes Confidential (Donzelli Editore) di Thierry Frémaux, Delegato Generale del Festival di Cannes e Direttore dell’Istituto Lumière di Lione. Sarà presente l’autore.

Interviene: Alberto Barbera, Direttore Artistico Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

ore 13.30

Presentazione del volume Cinema tra contaminazioni del reale e politica (Edizioni Fondazione Ente dello Spettacolo) di Mirco Melanco, professore associato Università degli Studi di Padova. Sarà presente l’autore.

Modera: Gianluca Arnone, critico cinematografico «RdC».

ore 14.00

Presentazione del libro Beautiful Freak. Le favole e i miti di Guillermo Del Toro (Bakemono Lab Edizioni) di Emanuele Rauco, critico cinematografico e membro del comitato Esperti della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Sarà presente l’autore.

Modera: Stefano Bessoni, regista e illustratore.

ore 14.30

Anticipazioni sul Rapporto Cinema 2019, volume a cura della FEdS e realizzato in collaborazione con l’Istituto Giuseppe Toniolo e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Intervengono: Francesco Toniolo, Docente di Linguaggi e Semiotica dei Prodotti Mediali Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Francesco Rutelli, Presidente ANICA.

Modera: Federico Pontiggia, critico cinematografico «RdC».

ore 15.30

Presentazione di Vojtaššák – I giorni dei barbari, un film di Alberto Di Giglio e Luigi Boneschi sul vescovo Ján Vojtaššák (1877-1965).

Intervengono: Davide Milani, Presidente FEdS; Andrea Fagioli, critico televisivo di «Avvenire»; Gianpaolo Romanato, storico; don Peter Jurcaga, Postulatore Causa di Beatificazione di Jan Vojtassak; Alberto Di Giglio, Regista.

ore 17.00

Presentazione del cortometraggio Push Out diretto da Marco D’Andragora, con Antonella Ponziani e Francesca Giuliano. È la storia di due donne che si trovano a combattere contro bulimia, anoressia e problemi relazionali collegati. Un progetto che denuncia le difficoltà giovanili in una società che non lascia spazio ai deboli.

Intervengono: Antonella Ponziani, attrice; Francesca Giuliano, attrice; Marco D’Andragora, regista.

Modera: Cristina Scognamillo, giornalista.

Venerdì 30 agosto

ore 12.00

Innovare, comunicare. L’editoria e la “carta” del digitale. Volocom, società di knowledge management e di gestione e sviluppo servizi di rassegna stampa multimediale, presenta in anteprima l’app della «Rivista del Cinematografo», rilasciata di recente. E inoltre le nuove soluzioni di comunicazione proposte al mondo dell’editoria e del cinema: speech to test, newsletter tematiche, edicola digitale, un servizio di accesso alla versione web di ogni giornale, in prova gratuita durante la Mostra del Cinema.

Intervengono: Davide Milani, Presidente FEdS; Valerio Bergamaschi, Amministratore unico Volocom.

Modera: Gianluca Arnone, critico cinematografico «RdC».

ore 17.00

Presentazione del documentario El Nùmero Nueve – Gabriel Batistuta, un film di Pablo Benedetti, prodotto da SenseMedia, che racconta la vita e la carriera sportiva del calciatore argentino. Un percorso che comincia al presente, sotto il sole di Reconquista in Argentina, dove vive Gabriel con la sua famiglia. Un progetto voluto dallo stesso campione che lo vede protagonista in prima persona.

Intervengono: Pablo Benedetti, regista; Marco Mazzinghi, produttore; Gianni Riotta, editorialista «La Stampa».

Modera: Paolo Baldini, giornalista «Corriere della Sera».

Sabato 31 agosto

ore 12.30

Presentazione Social World Film Festival

Il Social World Film Festival presenta la 4a edizione del Premio Cinema Campania, riconoscimento non competitivo alle istituzioni, aziende, persone che hanno contribuito allo sviluppo, alla crescita e alla promozione dell’attività cinematografica ed audiovisiva in Campania, con una particolare attenzione alla celebrazione dei giovani artisti.

Intervengono: Giuseppe Nuzzo, direttore del Social World Film Festival; Piera Detassis, Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello; Mario Martone, regista; Luca Bigazzi, Direttore della Fotografia; Francesco Di Leva, attore; Ippolita Di Majo, sceneggiatrice. Al termine dell’incontro un light buffet a cura di Trippicella e Il Capriccio.

ore 17.00

Presentazione del Festival Adelio Ferrero/Cinema e Critica (Alessandria, 10-13 ottobre) e del bando del Premio Adelio Ferrero – il prestigioso premio di critica cinematografica con le sezioni saggi, recensioni e videosaggi. Durante l’incontro verrà presentato il libro Vita agra di un ribelle permanente. Il cinema di Giuseppe Ferrara (Edizioni Falsopiano) di Roberto Pugliese dedicato al regista Giuseppe Ferrara – uno dei temi del Festival Adelio Ferrero.

Intervengono: Roberto Lasagna e Giorgio Simonelli, Direttori Artistici del Festival Adelio Ferrero/Cinema e Critica, assieme allo staff del festival e ai critici: Mathias Balbi, Benedetta Pallavidino, Barbara Rossi, Valentino Saccà, Elisa Torsiello, Saverio Zumbo.

ore 17.30

Presentazione dei libri Da Chaplin a Loach. Scenari e prospettive della psicologia del lavoro attraverso il cinema di Roberto Lasagna (Mimesis Edizioni) e Brividi sul divano. I telefilm di Alfred Hitchcock, di Giorgio Simonelli e Beatrice Balsamo (Marietti Editore).

Moderano: Paolo Micalizzi e Saverio Zumbo, critici cinematografici.

Domenica 1 settembre

ore 12.00

Apulia Film Commission e Regione Puglia presentano le produzioni finanziate nel 2019 attraverso i progetti Social Film Fund Con Il Sud, Circe e Ciak.

Intervengono: Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Loredana Capone, Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia; Simonetta Dellomonaco, Presidente Apulia Film Commission; Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione CON IL SUD; Antonio Parente, Direttore Generale Apulia Film Commission; Cristina Piscitelli, RUP Apulia Film Commission e responsabile dei progetti Ciak e Circe; Gennaro Nunziante, regista; Alexandros Avranas, regista.

ore 17.00

Ugo Gregoretti, un eclettico in prima linea. Su Apollon, Contratto e altre imprese cinematografiche da riscoprire, a cura di CINIT – Cineforum Italiano e CSC Centro Studi Cinematografici.

Introducono: Massimo Caminiti, Presidente CINIT e Giancarlo Zappoli, Presidente CSC Interventi di Silvio Grasselli, critico cinematografico, Vicepresidente nazionale CSC; Simone Starace, storico del cinema italiano.

Lunedì 2 settembre

ore 11.00

Presentazione dell’XI edizione dell’OFFF – Otranto Film Fund Festival (9-14 settembre 2019).

Intervengono: Stefania Rocca, Direttore Artistico OFFF; Simonetta Dellomonaco, Presidente Apulia Film Commission; Antonio Parente, Direttore Generale Apulia Film Commission.

ore 12.00

Presentazione della XIX edizione degli Incontri di Cinema d’Essai, manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE), a Mantova dal 30 settembre al 3 ottobre, con il patrocinio della Regione Lombardia, con il sostegno di MiBAC – Direzione Generale Cinema, Comune di Mantova, Mantova Film Commission. Saranno annunciate alcune anticipazioni sul programma: anteprime, eventi, premi FICE per un anno di Cinema d’Autore.

Intervengono: Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova; Domenico Dinoia, Presidente FICE.

Modera: Mario Mazzetti, Segretario nazionale FICE

ore 15.30

Never Give Up un invito a non mollare mai, ma anche il nome di una onlus che si occupa di prevenire, intercettare e trattare i disturbi dell’alimentazione. A Venezia la onlus racconta risultati raggiunti e nuovi progetti cinematografici.

Intervengono: Stefania Sinesi, Presidente e direttore scientifico NEVER GIVE UP onlus; Michela Andreozzi, attrice e regista.

ore 17.00

Un anno di incontri: la stagione 2019-2020 della FEdS. Da Roma a Lecco a Castiglione del Lago, la FEdS rafforza il legame con i territori, per far crescere le comunità attraverso iniziative locali di respiro internazionale. Verranno presentati temi e protagonisti degli eventi.

Intervengono: Davide Milani, Presidente FEdS; Don Giuliano Savina, Direttore Ufficio Nazionale CEI per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso; Fariborz Kamkari, regista e Presidente Giuria Tertio Millennio Film Fest; Phaim Bhuiyan, regista e Presidente Giuria Concorso Cortometraggi Tertio Millennio Film Fest; Gianluca Arnone, Curatore Tertio Millennio Film Fest; Matteo Burico, Sindaco di Castiglione del Lago; Marina Sanna, Presidente Comitato Scientifico Festival di Lecco; Susanna Nicchiarelli, Comitato Scientifico Festival di Lecco; Angela Prudenzi, Comitato Scientifico Festival di Lecco.

Martedì 3 settembre

ore 12.00

Anima della città: le politiche di promozione delle attività cinematografiche nei piccoli centri e nelle grandi città. Le istituzioni possono sostenere il cinema non solo organizzando festival tradizionali, ma facendo emergere la creatività, promuovendo con una comunicazione coordinata l’iniziativa dei privati e sostenendo il coinvolgimento dei giovani. Un confronto fra esperienze diverse con un obiettivo comune di crescita culturale, formazione e sviluppo.

Intervengono: Davide Rampello, manager culturale, curatore di Padiglione Zero ad Expo 2015, autore e conduttore su Canale 5 di Paesi e paesaggi; Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura Comune di Milano; Luca Bergamo, Assessore alla Crescita Culturale di Roma Capitale; Loredana Capone, Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia; Mario Bolognari, Sindaco del Comune di Taormina.

Modera: Angela D’Arrigo, progettista culturale Feds

Al termine dell’incontro verrà presentato “Giovani favolosi”, un progetto FEdS con il contributo di Fondazione Cariplo, con Massimo Scaglioni, docente Università Cattolica di Milano; Maria Grazia Cazzaniga, Project Manager “Giovani favolosi”.

Modera: Angela D’Arrigo, progettista culturale FEdS

ore 16.00

Presentazione Videocatechismo della Chiesa Cattolica, un’opera multimediale e multilingue destinata a tutti gli uomini e le donne per comprendere e diffondere la bellezza della Fede Cristiana. Da un’idea di Don Giuseppe Costa SdB e Gjon Kolndrekaj. L’opera è prodotta da CrossinMedia Group di Tania Cammarota e Gjon Kolndrekaj, a cura di Paola Foti.

Intervengono: il regista Gjon Kolndrekaj, il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, il Presidente del Consiglio di gestione della SIAE Mogol, il Rettore Università Ca’ Foscari Michele Bugliesi, il critico cinematografico Vittorio Giacci, il responsabile editoriale della Lev Fra Giulio Cesareo; il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il Presidente FEdS Davide Milani.

Modera: Emanuela Genovese, giornalista «Avvenire».

ore 20.00

Centodieci, piattaforma culturale di Banca Mediolanum, e Charlot presentano il documentario Stupor Mundi – Federico II dedicato a Federico II di Svevia, diretto da Gian Luca Bianco e Giacomo Visconti, con la speciale partecipazione di Michele Placido, voce narrante del documentario e protagonista dello spettacolo teatrale da cui nasce l’idea.

Nell’occasione, Gianni Canova (Rettore dell’Università IULM), intervista Oscar di Montigny (Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum) e Michele Placido (attore e regista). A seguire visione esclusiva del documentario. Evento su inviti.

Mercoledì 4 settembre

ore 11.00

Cerimonia di conferimento del Premio Robert Bresson 2019, assegnato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo con il patrocinio del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e del Pontificio Consiglio della Cultura alla regista Lucrecia Martel. Consegna il Premio l’ambasciatore dell’Argentina in Italia S.E. Tomàs Ferrari.

Intervengono Davide Milani, Presidente FEdS; Lucrecia Martel, regista, Presidente Giuria Internazionale del Concorso di Venezia 76.

ore 15.30

Presentazione del cortometraggio Roller Coaster, diretto da Manuela Jael Procaccia, con Chiara Iezzi ed Eliana Miglio e prodotto da WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe), associazione impegnata a livello Europeo nella lotta contro le neoplasie toraciche. Come un roller coaster la vita è fatta di alti e bassi. Mai però perdere le speranze, anche quando a colpire è la più insidiosa delle malattie.

Intervengono: Manuela Jael Procaccia, regista; Silvia Novello, Presidente WALCE Onlus; Chiara Iezzi, attrice; Eliana Miglio, attrice.

ore 17.00

Conferenza Stampa della XXII edizione del Religion Today Film Festival Intervengono: Andrea Morghen, Direttore artistico Religion Today Film Festival; Vidur Barat Rham, pronipote del Mahatma Gandhi.

ore 17.30

In viaggio con COMPLEXion. Aurora Vision presenta il nuovo progetto COMPLEXion: 7 short stories per web e un documentario. Il viaggio verso un amore globale inizia con l’amare chi siamo e chi ci sta accanto, a prescindere da ciò che ci viene imposto. Un cammino verso India, Filippine, Tailandia, USA, Ghana, Italia e Regno Unito per incontrare donne e uomini che hanno iniziato un percorso di amore, gentilezza e accettazione.

Intervengono: Lia Beltrami, regista; Nina Davuluri, Miss America 2014 e Human Rights Advocate.

Modera: Tiziana Ferrario, giornalista

ore 18.00

Presentazione di Lectura Ovidii di Davide Cavuti, liberamente ispirato alle opere di Publio Ovidio Nasone. Con un cast di primo piano – Pino Ammendola (Ovidio), Maria Rosaria Omaggio, Franco Oppini, Edoardo Siravo – il film-documentario promuove la storia e la produzione del celebre poeta di Sulmona.

Insieme al regista intervengono Pino Ammendola e Maria Rosaria Omaggio.

Giovedì 5 settembre

ore 11.30

Presentazione dei Master dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Intervengono: Mario Gatti, Rettore Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Antonella Sciarrone Alibrandi, Prorettore Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Giacomo Poretti, attore; Davide Milani, Presidente FEdS.

ore 14.30

Da Il dono della luna a Dream Age, il nuovo palinsesto di TV2000. Il giornalista e critico cinematografico di TV2000 Fabio Falzone introduce alcune delle nuove produzioni del palinsesto di TV2000. Il documentario Il dono della luna di Gianni Vukaj ci introduce nella vita quotidiana di tre famiglie italiane ferite per mano della mafia; la serie di documentari Dream Age – L’età del sogno di Giuseppe Carrieri: in ogni episodio, tre giovani coetanei, in tre parti del mondo differenti, si raccontano a partire dal giorno del loro compleanno, quando un desiderio potrebbe cambiare per sempre la loro vita.

Intervengono: Davide Milani, Presidente FEdS; Vincenzo Morgante, Direttore TV2000; Gianni Vukaj, regista; Giuseppe Carrieri, regista.

ore 15.00

Presentazione del progetto filmico Miguel Mañara di Riccardo Denaro: film liberamente tratto dal testo teatrale del drammaturgo lituano Oscar Vadislas de Lubicz Milosz nel 1912, che si rifà alla biografia di don Miguel Mañara Vincentelo de Leca, religioso spagnolo vissuto a Siviglia nel Seicento.

Intervengono: Davide Milani, Presidente FEdS; Vincenzo Morgante, Direttore TV2000; Riccardo Denaro, regista; Anna Galiena, attrice.

Modera: Fabio Falzone, giornalista TV2000.

ore 16.00

Presentazione del Concorso Internazionale di Cortometraggi Corti di Lunga Vita promosso dall’Associazione 50&Più, giunto alla 3a edizione, con la giuria tecnica presieduta dal regista Paolo Virzì.

Intervengono: Carlo Sangalli, Presidente Nazionale 50&Più; Davide Milani, Presidente FEdS; Gabriele Sampaolo, Segretario Generale 50&Più; Anna Maria Melloni, Direttore Centro Studi 50&Più.

Modera: Federico Pontiggia, critico cinematografico «RdC».

Venerdì 6 settembre

ore 11.30

About Women/Dalle leggi sulle donne alle leggi per le donne. Una legislazione attenta, concreta, che investe tutti gli aspetti che entrano in gioco nei casi di violenza sulle donne è l’elemento fondamentale per contrastare il fenomeno drammatico. Prima e dopo la condanna del colpevole, bisogna lavorare alla tutela delle vittime, per tornare presto a una vita normale.

Intervengono: Laura Boldrini, Deputata della Repubblica; Francesca Carollo, giornalista; Alessandra Moretti, Europarlamentare; Veronica Pivetti, attrice; Isa Tovaglieri, Europarlamentare; Manuela Ulivi, Avvocata.

Modera: Tiziana Ferrario, giornalista.

ore 13.30

Cerimonia di consegna del Green Drop Award. Il premio collaterale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dedicato al film della categoria “Venezia 76” che meglio abbia interpretato i valori dell’ecologia e della cooperazione fra i popoli, organizzato da Green Cross Italia in collaborazione con il Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna e con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Intervengono: Stefania Sandrelli e Claudia Gerini, attrici; il produttore Claudio Bonivento. Con loro anche Valerio Rossi Albertini, Paola Comìn, Elio Pacilio, Marco Gisotti, Maurizio Paffetti.

ore 15.00

About Women/La fatica in più. Nel mondo del lavoro alle donne è richiesto uno sforzo maggiore rispetto agli uomini: farsi ascoltare, coordinare team, superare pregiudizi su ruoli e professioni è una delle sfide costanti, un impegno continuo. Professioniste del mondo del cinema, della comunicazione, della finanza – settori tradizionalmente “maschili” – raccontano come sono riuscite ad affermarsi e qual è la fatica in più che ogni giorno affrontano.

Intervengono: Piera Detassis, Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello; Antonella Ferrara, Presidente e Direttore Artistico Taobuk – Taormina International Book Festival; Barbara Giordani, Referente Unione Italiana Casting Director; Chiara Pastorino, Responsabile Global Banding & Performance Management Diversity & Inclusion di Intesa San Paolo; The Giornaliste, collettivo di influencer del cinema.

Modera: Tiziana Ferrario, giornalista.

ore 17.00

Cerimonia di Premiazione ARCA CinemaGiovani, con consegna dei Premi al Miglior Film Internazionale e al Miglior Film Italiano a Venezia 76. Giunto quest’anno alla sua 17a edizione, è il Premio collaterale di Venezia 76 assegnato dalla giuria ARCA CinemaGiovani, composta da ragazzi dai 18 ai 26 anni provenienti da Italia, Francia, Marocco, Tunisia e promossa da ARCA, l’Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva dei dipendenti del Gruppo Enel. Evento su inviti.

Sabato 7 settembre

ore 11.30

Consegna Premi collaterali Venezia 76.