Oggi in tv, doppio Servillo

Visioni in quarantena sui canali free. Serata con Gomorra e Il divo. Ma ci sono anche The Walk e Alien. I consigli della redazione per martedì 24 marzo

Una giornata di… mostri. I mostri del boom economico e quelli della camorra, mostri della politica e dall’ignoto spazio profondo. Ma c’è spazio anche per “i mostri di bravura”. Ecco le cinque proposte di visione selezionate dalla redazione di Cinematografo tra i film programmati in chiaro oggi, martedì 24 marzo.

I MOSTRI – Cine34 (canale 34), ore 18:50

“Mostri non alla latina, fuori dalla norma, ma dentro, personaggi caratteristici del nostro tempo […] che o presi dalla cronaca o inventati nel senso della cronaca, dovrebbero fra molti secoli mettere i paleontologi in grado di stabilire senza troppa fatica quando e dove vivessero. Generalmente le cose migliori sono le più brevi, istantanee al lampo di magnesio che bruciano in pochi fotogrammi.” (Leo Pestelli, La Stampa)

GOMORRA – Rai Movie (canale 24), ore 21:10

“A differenza di tanti brutti film, Gomorra non spiega nulla ma ci fa capire tutto. È il segno più certo della sua grandezza. Anziché disperdere energie collegando fatti e destini, Garrone va dritto all’essenziale. Rielabora con fantasia e libertà cinque storie tratte dal romanzo-reportage di Saviano, ma non cerca nessi a tutti i costi. Tanto ogni personaggio si porta la sua verità scritta addosso; ogni scena è una resa dei conti, reale o figurata; ogni episodio approda a uno squarcio più eloquente di mille parole.” (Fabio Ferzetti, Il Messaggero)

THE WALK – Rai 5 (canale 23), ore 21:15

“Finché il cinema continuerà a mostrarci qualcosa di inedito, a commuoverci, meravigliarci, potrà dirsi vivo. La sua avventura non sarà finita e noi non smetteremo mai di guardarlo. Questo è il cinema che ha sempre desiderato fare Robert Zemeckis, da Ritorno al futuro a Chi ha incastrato Roger Rabbit, da Forrest Gump a Cast Away. Un cinema che lasci a bocca aperta. Gioiosamente infantile, spericolato, pirotecnico, pionieristico, positivo. Come i personaggi che lo popolano. […] E’ la vertigine che sperimentiamo, l’esperienza in apnea di qualcosa che sospende per un tempo (in)definito l’esistenza così come la conosciamo, con i suoi limiti e le sue regole.” (Gianluca Arnone)

IL DIVO – Rai Movie (canale 24), ore 23:35

“Fortunatamente alla larga da qualsiasi tentazione calligrafica e sostenuto da un lavoro sul suono come al solito eccellente (premiato a Cannes, insieme alla fotografia di Bigazzi), Sorrentino dimostra una volta di più quanto totalizzante ed estrema sia la sua idea di cinema, amalgama di sequenze dall’atmosfera e dall’impatto devastanti, surrealista ai limiti del parossismo, come lo skateboard che attraversa i corridoi di Montecitorio seguito dall’auto di Falcone in volo esplosa a Capaci.” (Valerio Sammarco)

ALIEN – THE DIRECTOR’S CUT – Rai 4 (canale 21), ore 23:50

Al ritorno da una missione interplanetaria, un equipaggio di astronauti capta un SOS da un pianeta. Scesi su un suolo sconosciuto, gli astronauti si troveranno a dover affontare una creatura mostruosa che, nascosta nei meandri della loro astronave, si prepara a sferrare l’attacco decisivo… Versione integrale curata dal regista Ridley Scott, uscita nel 2003, con scene inedite tagliate nel 1979.