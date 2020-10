Stefano Accorsi a Movie Mag

Cinema, scrittura e teatro a “MovieMag”. La visita alla casa-museo di Alberto Sordi, l’intervista a Stefano Accorsi e il film del cuore delle scrittrici Michela Murgia e Chiara Tagliaferri nella puntata in onda mercoledì 7 ottobre alle 23.20 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre).

Storie di ragazze che tua madre non approverebbe è il sottotitolo di “Morgana”, libro scritto da Michela Murgia e Chiara Tagliaferri che ci svelano i loro film del cuore, confermando la loro diversa indole: chi ama il potere e chi ama l’amore?

E chissà invece quali e quanti libri ci sono in una casa romana che ha da poco aperto le porte ai visitatori: quella del grande Alberto Sordi. MovieMag vi accompagna nella visita ad un vero e proprio museo del cinema per scoprire come viveva il grande attore ma soprattutto l’uomo di cui scopriamo anche la grande passione per gli animali.

Quattro i film proposti questa settimana. In “Lasciami andare”, il matrimonio fra Stefano Accorsi e Maya Sansa si è sgretolato dopo la morte del figlioletto. Del film di Stefano Mordini, e anche di molto altro ne parla Stefano Accorsi nel faccia a faccia con Federico Pontiggia.

La commedia romantica “Divorzio a Las Vegas” con Andrea Delogu, Gianmarco Tognazzi e Gianpaolo Morelli. Gerard Butler è il protagonista di “Greenland”, disaster movie in cui il pianeta Terra deve affrontare una cometa killer. Per chiudere “Paradise – Una nuova vita”. Sulle innevate montagne del Friuli si ritrovano il testimone chiave di un delitto e il killer che lo ha commesso.

Dal cinema al teatro dove incontriamo Fabrizio Gifuni, che sul palcoscenico ha portato uno spettacolo delle ultime parole di un personaggio centrale nella storia italiana, Aldo Moro.

In chiusura Simon & the Stars, i consigli delle stelle e il palinsesto di Rai Movie per i prossimi sette giorni. Particolare attenzione degli astri per i segni della bilancia, ariete e acquario.

