ShorTS, i vincitori

Oltre 100mila visualizzazioni per il festival, quest'anno in versione online. Tra i lungometraggi s'impone Faith

Si è conclusa domenica 12 luglio con la cerimonia di premiazione in diretta dagli studi di Telequattro a Trieste e in streaming su MYmovies e sulla Pagina Facebook ufficiale la 21° edizione di ShorTS International Film Festival, che anche in questa versione online ha visto uno straordinario successo di pubblico, con oltre 100mila visualizzazioni da tutta Italia.

Larga partecipazione virtuale dalla Lombardia, la regione che ha seguito maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli Venezia Giulia, seguito dal Veneto al terzo posto. I cortometraggi che non avevano la geolocalizzazione italiana sono stati visti da 13 paesi diversi: oltre all’Italia, anche Algeria, Australia, Svezia, Regno Unito, Honduras, Germania, Stati Uniti, Nepal, Colombia, Argentina, Slovacchia e Canada hanno partecipato virtualmente alla manifestazione triestina.

Questo il commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di Rienzo: “Questa modalità di svolgimento e visibilità on line del festival, nata da una decisione un po’ sofferta ma da subito convinta della sua necessità, causa l’emergenza sanitaria mondiale, alla fine è risultata un percorso che ci soddisfa molto grazie al considerevole aumento del nostro pubblico. È un risultato su cui vogliamo riflettere per costruire il futuro di ShorTS perché crediamo non si possa prescindere da questo tipo di fruizione di proiezioni e dialoghi con i talents che sarà da affiancare e correlare alla ritrovata modalità fisica e tangibile di svolgimento del Festival”.

La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori 2020 delle diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami cinematografici.

I vincitori della 21° edizione di ShorTS International Film Festival

SEZIONE MAREMETRAGGIO (Giuria composta da Assaf Machnes, Jukka-Pekka Laakso, Alessandra Pescetta)

Premio EstEnergy-Gruppo Hera

Miglior cortometraggio: She Runs di Qiu Yang (Cina, Francia 2019) – Motivazione: “Il respiro della fatica, della pressione psicologica, dei pensieri silenziosi di una giovane atleta diventano un macigno sulle sue ginocchia che non vogliono continuare la corsa. Il dilemma è proseguire contro ogni desiderio o deludere le aspettative famigliari e scolastiche. I toni acidi della splendida fotografia rispecchiano i pensieri autodistruttivi della ragazza, e sublimano l’atmosfera tesa e drammatica. Il regista con un linguaggio sottile e poetico ha saputo far immergere lo spettatore in uno spaccato di vita quotidiana con inquadrature e movimenti di macchina che escludono il superfluo e sembrano penetrare la protagonista, carezzando i suoi stati d’animo fino a toccarne le ossa.”

Menzione speciale a: Exam di Sonia K. Hadad (Iran, 2019) – Motivazione: “Una menzione speciale va a un corto che mette insieme una storia semplice ma rilevante, una regia eccellente, un montaggio meticoloso e una performance davvero ben riuscita della sua protagonista principale. La storia di una giovane ragazza intrappolata tra una società repressiva e lo sfruttamento da parte del padre ci permette di vivere uno spaccato della sua vita e delle vite di troppe persone nella sua stessa condizione.”

Menzione speciale a: Stay Awake, be Ready di Pham Thien An (Vietnam, Corea del Sud, USA, 2019) – Motivazione: “Una menzione speciale della giuria va a Stay Awake, be Ready di Pham Thien An per la sua originale riflessione sulla condizione umana. Il film è contemporaneamente naturale e costruito, personale ed alienato, allarga l’inquadratura per completare l’immagine nel seguire piccoli pezzi di vita e la sua fragilità. Grazie a questo strano insieme di contraddizioni, il film riesce a dipingere un quadro semplice ma caotico che fa riflettere.”

Premio AcegasApsAmga

Miglior cortometraggio italiano: Il primo giorno di Matilde di Rosario Capozzolo (Italia, 2019) – Motivazione: “Dato l’alto livello dei cortometraggi in concorso, la scelta non è stata semplice e ha richiesto un importante dibattito da parte della giuria che si è rivelata estremamente coinvolta nella scelta del vincitore: il risultato al termine della votazione non ha però sorpreso, mettendo in accordo tutti i giurati sui meriti del corto che ha infatti la capacità di tenere alta la tensione con un certo pathos e una sottile, malinconica, ironia. Ha inoltre saputo affrontare il delicato tema del rapporto fra padre e figli, intrecciando in filigrana anche il piano della crisi di identità maschile.

In conclusione, per la delicatezza e l’originalità con cui vengono raccontati temi estremamente profondi; per la tecnica narrativa che accompagna lo spettatore in continue nuove prospettive, rivalutando i personaggi incontrati, e per i dialoghi che riescono a far commuovere e sorridere nell’arco di pochi minuti fino agli stessi titoli di coda, il premio AcegasApsAmga per il miglior cortometraggio italiano va a Il primo giorno di Matilde di Rosario Capozzolo.”

Premio Prem1ere Film

Miglior cortometraggio non distribuito: Figurant di Jan Vejnar (Francia, Repubblica Ceca, 2019)

Premio AMC

Miglior montaggio italiano: Il nostro tempo di Veronica Spedicati (Italia, 2019) – Motivazione: “Perché, con rigore e semplicità, gestisce i diversi piani del racconto senza indulgere in compiacimenti formali.”

Menzione speciale a: A colloquio con Rossella di Andrea Andolina (Italia, 2019) – Motivazione: “Per come, attraverso un utilizzo programmatico e formalmente accurato del piano sequenza, riesce a ben gestire il racconto manipolando accuratamente lo spazio e il tempo.”

Premio Trieste Caffè

Miglior cortometraggio votato dal pubblico di MYmovies: Lost & Found di Andrew Goldsmith, Bradley Slabe (Australia, 2018)

SEZIONE SCIENCE&SOCIETY IN COLLABORAZIONE CON ESOF 2020 (Giuria composta da Anna Menini, Paola Rodari e Erika Rossi)

Premio ESOF 2020

Miglior cortometraggio: Absence of Light di Beatrice Aliné (Germania, 2019) – Motivazione: “Grazie ad un utilizzo sapiente del montaggio e della tecnica del found footage, dove la costruzione narrativa è lasciata all’elaborazione delle sole immagini e dei suoni, Absence of light ci fa vedere il mondo con gli occhi della Scienza. Vediamo il macroscopico e il microscopico, nella loro immane diversità ma anche nella loro coesistenza. Natura, società e scienza dialogano e interrogano chi guarda, lasciando ad ognuno le proprie risposte.”

Menzione speciale a: Story di Jola Bańkowska (Polonia, 2019) – Motivazione: “Con una grande capacità inventiva ed una grafica semplice ed accattivante, Story sottolinea il lato disumano e a volte violento dell’uso della tecnologia digitale, mostrandoci con grande ironia che non c’è più certezza tra dove finisce lo schermo e dove inizia il mondo reale.”

SEZIONE NUOVE IMPRONTE (Giuria composta da Fabio e Damiano D’Innocenzo, Elisabetta Olmi e Linda Caridi)

Premio Nuove Impronte

Miglior lungometraggio: Faith di Valentina Pedicini (Italia, 2019) – Motivazione: “Per una poetica aspra e incredibilmente ‘a fuoco’, per aver saputo raccontare una storia di buio con lucente tenerezza, muovendo un intimo e appassionato dibattito, il premio va a Valentina Pedicini con Faith.”

Premio AGICI

Miglior produzione: Tony Driver di Ascanio Petrini (Italia, Messico 2019) – Motivazione: “Il Premio Agici alla Migliore Produzione va a Dugong Films per Tony Driver di Ascanio Petrini, con una menzione speciale per Tutto l’oro che c’è di Andrea Caccia. Come ogni anno il Premio si concentra a trovare nella selezione Nuove Impronte di ShorTS il film che ha un percorso produttivo articolato e atto a valorizzare il soggetto quanto a lanciare un nuovo talento registico nel panorama internazionale. Dugong, è presente nella selezione con ben due Film – documentari creativi – prodotti entrambe in coproduzione internazionale e con il sostegno di fondi regionali, nazionali ed extra-nazionali che hanno avuto un percorso produttivo d’eccellenza, un’anteprima a importanti festival europei e vendite estere affidate a società di primo livello. Nonostante il complesso periodo Tony Driver è nelle sale italiane, uscita theatrical con Wanted Cinema, dal 26 giugno.”

Premio ANAC

Miglior sceneggiatura: Faith di Valentina Pedicini (Italia, 2019) – Motivazione: “Il progetto e il film di Valentina Pedicini si impongono per l’icasticità del segno e per la potenza simbolica della situazione e dei destini estremi, nei quali la regista si aggira senza giudicare i soggetti della sua acuta osservazione, senza sovrapporre una tesi alla forza dei fatti e dei personaggi, che possono ispirare un interessante pellicola di finzione.”

Premio SNCCI (Giuria composta da Paola Casella, Adriano De Grandis e Sergio Sozzo)

Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani: Los fantasmas di Sebastiàn Lojo (Guatemala, Argentina 2020) – Motivazione: “Per la maniera in cui Città del Guatemala si insinua tra le immagini donandoci la percezione tangibile di un’inquietudine sospesa che si muove tra le ombre, gli angoli e i tetti della capitale. Fantasmi quanto mai pulsanti e persistenti di un blues metropolitano che piano piano si svela in realtà come uno spiritual di ascensione, in una coda libera che apre il cuore e lo sguardo al di là della notte e dell’asfalto.”

Menzione speciale a: The Trouble with Nature di Illum Jacobi (Danimarca, Francia 2020) – Motivazione: “Per la capacità di raccontare in chiave sottilmente ironica il divario fra Natura e Cultura attraverso il contrasto fra due figure simboliche: il filosofo Edmund Burke, algido e ossessionato dalla ricerca del Sublime, e la sua domestica, un’indigena di umili origini ma di grande capacità di vivere in armonia con ciò che la circonda. Per il modo garbato e sagace di trattare argomenti di grande attualità: la disparità sociale ed etnica fra individui e classi, il rapporto fra uomo e ambiente, ma anche quello fra maschile e femminile, fra pensiero razionale e istintiva spiritualità.”

Premio MYmovies

Miglior lungometraggio votato dal pubblico online: The Trouble With Nature di Illum Jacobi (Danimarca, Francia 2020)

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS

Premio Shorter Kids

Miglior cortometraggio Kids: All in Good Time di Bonnie Dempsey (Irlanda, 2018)

Miglior cortometraggio Teens: Rain di Piotr Milczarek (Polonia, 2019)

Premio Cinema del Presente: Saverio Costanzo

Premio Prospettiva: Giulio Pranno