Nicola Piovani a Movie Mag

Festival protagonisti a “MovieMag”, il magazine di informazione cinematografica del canale, che questa settimana ci porta alla scoperta della XIII edizione del BIFEST e ci presenta Rendez-Vous, il festival dedicato al nuovo cinema francese. Federico Pontiggia commenta i premi Oscar intervistando un italiano già premiato dall’Academy: Nicola Piovani. Su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) mercoledì 30 alle 23.00 e, in replica, nella notte di Rai1.

Nel gennaio del 2009 si è tenuta “l’edizione zero” del Festival di Bari per il Cinema Italiano. Un Festival che negli anni è cresciuto sempre di più, ha cambiato nome ed è diventato il Bari International Film Festival (BIFEST). “MovieMag” è andato in Puglia per raccontare tutto quello che c’è da sapere su questa edizione.

Mentre domenica a Bari si svolgeva il BIFEST, dall’altra parte dell’Oceano si celebrava la più famosa notte del cinema: quella degli Oscar. Federico Pontiggia ha intervistato per noi un italiano che l’Oscar l’ha vinto, Nicola Piovani. Insieme ci offriranno una prospettiva particolare sui premi assegnati in questa edizione.

In sala in questi giorni l’ultimo lavoro di Jean-Jacques Annaud: Notre-Dame in fiamme. Il film racconta le ventiquattro ore a cavallo tra il 15 e il 16 aprile 2019, quando è divampato l’incendio nella famosa cattedrale di Parigi. Sempre dalla Francia arriva Full time – Al cento per cento, di Eric Gravel, che ha vinto ben due premi della sezione Orizzonti all’ultimo Festival di Venezia: quello per il miglior regista e quello per la miglior attrice a Laure Calamy. Dall’Islanda il surreale Lamb di Valdimar Jóhannsson, con Noomi Rapace. La storia, dai toni cupi e teneri, è quella di Maria e Ingvar, contadini islandesi che, aiutando una pecora a partorire, scoprono che ha dato alla luce una bambina metà umana e metà agnello.

“MovieMag” ha incontrato Jonathan Bazzi autore del libro “Corpi Minori” per fargli la domanda riservata ogni settimana ai migliori scrittori: qual è il tuo film del cuore?

Quali sono i film di Rai Movie più adatti ai diversi segni zodiacali? Lo scopriamo in chiusura di puntata con l’Oroscopo del Cinema, firmato da Simon & The Stars.