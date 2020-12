Nasce il Mad Fest

Nasce a Napoli un nuovo festival dell’animazione e gli orizzonti digitali: Movies Animation & Digital. Alla prima edizione si potrà partecipare online dall’11 al 15 dicembre attraverso la pagina Facebook della manifestazione mentre per le proiezioni sarà utilizzato il circuito #iorestoinsala.

L’iniziativa, ideata da Luciano Stella con la direzione artistica di Marino Guarnieri, vuole promuovere e diffondere sempre più, da Napoli e dalla Campania, la cultura del cinema digitale e d’animazione. In programma anteprime e proiezioni cinematografiche, incontri e dibattiti su animazione, digitale, effetti speciali, software applicati all’industria audiovisiva e videogame.

Evento di apertura, la presentazione delle prime immagini di “The Walking Liberty” il prossimo atteso film di Alessandro Rak in fase di realizzazione nella factory nel cuore di Napoli che ha già portato al successo internazionale “L’Arte della Felicità” e “Gatta Cenerentola” aprendo una nuova strada nell’animazione italiana. “The Walking Liberty” è prodotto da Mad Entertainment in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno del Mibact e della Regione Campania.

Per cinque giorni collegandosi online si potrà partecipare ad un ricco e stimolante programma. Attesi testimoni d’eccellenza di differenti background (registi, autori, giornalisti, tecnici, animatori, disegnatori, imprenditori), che animeranno l’evento digitale introducendo la visione di pellicole inedite e cult, promuovendo saperi e contenuti, presentando il risultato di analisi e studi che possano favorire e incentivare conoscenza sui temi dell’innovazione tecnologica all’audiovisivo.

Tra gli ospiti (il programma sarà annunciato ad inizio dicembre) Gary Goldman, Bruno Bozzetto, Maurizio de Giovanni, Francesco Ebbasta e Ciro Priello (The Jackal), Massimiliano Gallo e Maria Pia Calzone, Francesco Di Bella e Dario Sansone, Lorenzo Ceccotti (in arte LRNZ), Mria Pia Calzone, Massimiliano Gallo ma si parlerà anche di videogame applicati all’arte con il direttore del MANN Paolo Giulierini e Fabio Viola. Tra gli ospiti dei vari incontri in programma, Anna Laura Orrico (Sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali), Francesco Rutelli (Presidente Anica), Conchita Sannino (La Repubblica), Carolina Terzi (Mad), Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano), Titta Fiore (Presidente Film Commission Regione Campania), Lucia Milazzotto (Direttrice, Mercato Internazionale Audiovisivo), Anne-Sophie Vanhollebeke (Presidente Cartoon Italia)

“Vogliamo creare un’occasione di incontro e confronto sul presente e futuro del cinema, con l’obiettivo di offrire al pubblico l’opportunità di scoprire o rivivere con nuovi strumenti opere rappresentative dei più innovativi linguaggi e delle più contemporanee tecnologie, valorizzando autori e professionisti nazionali ed internazionali”. spiega Marino Guarnieri, che è anche autore dell’immagine guida del festival, un robottino nella giungla intento a gustare i suoi ‘cinematografici’ popcorn accanto un tucano.

“Saremo una finestra sul presente e sul futuro attenta alle relazioni che il digitale determina tra arte e industria, estetica ed economia” sottolinea Luciano Stella.

I film in programma:

“Tempi moderni” regia di Charles Chaplin. Genere Comico.

USA, 1936, durata 80 minuti. Distribuito da Cineteca di Bologna

“Minuscule” regia di Hélène Giraud, Thomas Szabo. Genere Animazione, Avventura. Francia, Belgio, 2013, durata 89 minuti. Distribuito da Academy Two. (2015.)

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” regia di Lorenzo Mattotti. Genere Animazione. Francia, Italia, (2019) durata 82 minuti. Distribuito da BIM Distribuzione

“Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe” regia di Salvador Simò. Genere Animazione. Spagna, Paesi Bassi, Germania, (2018.) Durata 80 minuti. Distribuito da Draka.

Nella serata inaugurale sarà possibile inoltre partecipare a APERITOON, l’evento di networking dedicato a quanti per studio, passione o professione frequentano il magico mondo dell’animazione. APERITOON porterà (virtualmente) a Napoli artisti, studenti, giornalisti, film-maker, operatori culturali, broadcaster, produttori per farli incontrare in un contesto informale e fare il punto su quello che succede nel settore.

Come da tradizione, gli ospiti della serata saranno anticipati sulla pagina Facebook di APERITOON ma le sorprese in diretta saranno tante. I partecipanti saranno invitati a ridurre le “distanze di sicurezza” e a condividere tendenze e progetti.

Il Direttore Artistico di “Movies Animation & Digital” – Marino Guarnieri: regista, animatore e illustratore, collabora con la Società di produzione MAD Entertainment sin dalla sua fondazione. Ha contribuito ai successi di “L’arte della felicità” (2013 – European Film Awards) e di “Gatta Cenerentola”, di cui firma la regia (2017 – David di Donatello agli Effetti Digitali e Nastro D’Argento). Docente presso la Scuola Italiana di Comix e l’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Presidente di Asifa, Associazione che riunisce artisti e professionisti dell’animazione italiana e che si impegna a promuovere la cultura e l’arte dell’animazione.

PROGRAMMA MAD FEST

11 DICEMBRE

dalle ore 18:30

Presentazione del Festival a cura di Marino Guarnieri (direttore artistico)

a cura di (direttore artistico) Alessandro Rak (regista) presenta “The Walking Liberty” film in animazione di Alessandro Rak, prodotto da Mad Entertainment con Rai Cinema e realizzato con il contributo del Mibact e della Regione Campania e con la collaborazione della Film Commission Regione Campania

ore 20:00

APERITOON

Evento di networking dedicato a quanti per studio,

passione o professione frequentano il magico mondo dell’animazione.

Live on Zoom

12 DICEMBRE

dalle ore 18:30

Panel live: “Verso un Polo dell’audiovisivo digitale:

un’opportunità per Napoli”

Moderano Emilia Leonetti (Presidente Associazione Vivoanapoli)

e Giulio Maggiore (Vicepresidente Associazione Vivoanapoli)

Interverranno:

– Manuela Cacciamani (Fondatrice One More Pictures)

– Maurizio Gemma (Direttore Film Commission Regione Campania)

– Francesco Grisi (Co-fondatore Effetti Digitali Italiani)

– Antonio Parlati (Direttore Centro Produzione Rai Napoli)

– Vincenzo Piscopo (Head of branded content & originals Ciaopeople)

– Francesco Rutelli (Presidente ANICA)



ore 21:00

Proiezione film “Tempi Moderni” regia di Charles Chaplin. Genere Comico. USA, 1936, durata 80′. Distribuito da Cineteca di Bologna

13 DICEMBRE

dalle ore 18:30

Intervista Maurizio De Giovanni (scrittore)

(scrittore) Proiezione videoclip del brano “Uno vicino a n’ato” di F. Di Bella / D. Sansone regia di Michel Liguori

videoclip del brano di F. Di Bella / D. Sansone di Intervista Francesco Di Bella (cantautore) e Dario Sansone (cantautore e regista)

(cantautore) e (cantautore e regista) Proiezione backstage – la musica del film in animazione “Gatta Cenerentola” realizzato a cura di Stefano Fedele e The Loops, prodotto da Optima Italia

realizzato a cura di Stefano Fedele e The Loops, prodotto da Optima Italia Intervista Lorenzo Ceccotti – LRNZ (artista e designer)

(artista e designer) Proiezione backstage del film ”Addio Fottuti Musi Verdi” di Francesco Ebbasta realizzato e prodotto da The Jackal

del film di realizzato e prodotto da Intervista Francesco Ebbasta e Ciro Priello (The Jackal)

ore 21:00

Proiezione film “Miniscule” regia di Hélène Giraud, Thomas Szabo.

Genere Animazione, Avventura. Francia, Belgio, 2013, durata 89′. Distribuito da Academy Two

14 DICEMBRE

dalle ore 18:30

Panel live: “Cinema e Fiction: un orizzonte digitale”

Modera Conchita Sannino (Giornalista – La Repubblica)

Interverranno:

– Piera Detassis (Presidente e Direttore Artistico Accademia del Cinema Italiano)

– Titta Fiore (Presidente Film Commission Regione Campania)

– Anna Laura Orrico (Sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo)

– Lucia Milazzotto (Direttrice Mercato Internazionale Audiovisivo)

– Maria Carolina Terzi (Produttrice cinematografica Mad Entertainment)

– Anne-Sophie Vanhollebeke (Presidente Cartoon Italia)

ore 21:00

Proiezione film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” regia di Lorenzo Mattotti. Genere Animazione. Francia, Italia, 2019, durata 82′. Distribuito da BIM

15 DICEMBRE

dalle ore 18:30

Intervista Maria Pia Calzone (attrice) e Massimiliano Gallo (attore)

(attrice) e (attore) Proiezione backstage – doppiaggio del film in animazione “Gatta Cenerentola” di A. Rak, I. Cappiello, M. Guarnieri, D. Sansone realizzato a cura di Stefano Fedele e The Loops, prodotto da Optima Italia

realizzato a cura di Stefano Fedele e The Loops, prodotto da Optima Italia Intervista Paolo Giulierini (Direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli) e Fabio Viola (Game Designer)

(Direttore Museo Archeologico Nazionale di Napoli) e (Game Designer) Intervista Gary Goldman (animatore, regista, produttore)

(animatore, regista, produttore) Intervista Bruno Bozzetto (regista)

Conclusione e ringraziamenti a cura di Marino Guarnieri (direttore artistico)

ore 21:00