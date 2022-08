Gli eventi dello Spazio FEdS a Venezia 79

A partire da domani, 31 agosto, e fino all’11 settembre, oltre 60 eventi, dibattiti, presentazioni di film e libri allo Spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo (Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior) alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: numerosi incontri che abbracceranno tematiche diverse.

Sviluppo dei territori attraverso l’audiovisivo

Al fianco delle realtà dell’Industry, presso lo Spazio FEdS si parlerà di sviluppo dei territori attraverso l’audiovisivo inteso in senso molto ampio, come le produzioni cinematografiche o seriali o come i festival territoriali.

Un’occasione questa anche per rinnovare la partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la quale saranno realizzati due eventi che verteranno sul rapporto fra territorio, cinema e audiovisivo e sul valore culturale ed economico del film, fra sala cinematografica e piattaforme di streaming. Lo stesso tema sarà proposto da Lombardia Film Commission che illustrerà nuovi progetti, da Lariofiere, con cui si parlerà dell’evoluzione del racconto di un territorio che segue nuovi linguaggi e nuove forme espressive, e da Cineporto dell’Emilia Romagna che presenterà la realizzazione di un polo del cinema capace di attrarre produzioni cinematografiche.

Formazione

Presso lo Spazio FEdS, l’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica, presenterà il concorso di scrittura “Opera Prima” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, con la partecipazione speciale di Aurora Ruffino, attrice e testimonial dell’evento.

Dopo la fortunata esperienza dello scorso anno nella realizzazione dei video degli eventi dello Spazio FEdS, la Fondazione e l’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) rinnovano la collaborazione con la realizzazione del nuovo podcast di Cinematografo, “A qualcuno piace radio”.

Sguardo femminile

La Fondazione Ente dello Spettacolo è da sempre al primo posto nella valorizzazione del talento femminile, sia nell’industria cinematografica che nel mondo delle arti italiane e internazionali: è proprio seguendo questi valori che anche quest’anno allo Spazio FEdS ospiterà il WiCA – Women in Cinema Award.

Fondazione Veronesi ha realizzato un progetto fotografico, “Noi Donne per la Ricerca”, che raccoglie 44 volti di donne straordinarie che hanno scelto di farsi ambasciatrici della Fondazione, per diffondere l’importante messaggio della ricerca attraverso la propria immagine.

Torna allo Spazio FEdS anche quest’anno About Women, un’iniziativa nata dalla volontà di orientare l’attenzione su tematiche sensibili attraverso una prospettiva di genere.

Tematiche giovanili

Spazio ai giovani con Giffoni Innovation Hub che presenterà la proiezione di due cortometraggi legati a tematiche giovanili, e con Magic Dreams, un progetto che comprende un libro, un film dedicato ai bambini disagiati e una scuola di fiabe e teatro.

Ci sarà anche la cerimonia di consegna del Premio ARCA CinemaGiovani al Miglior Film Internazionale e al Miglior Film Italiano.

Altri appuntamenti

Torna al Lido la prima mostra fotografica dedicata al maestro Ennio Morricone, un omaggio che si snoda attraverso una selezione di immagini dei film che ha musicato o che lo ritraggono con gli amici registi o in concerto. La mostra, organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e ideata e realizzata dallo Studio Migual, è a cura di Eugenio Arcidiacono (critico musicale, cinematografico e scrittore), Katia Del Savio (giornalista), Elena Gulminelli e Marco Micci (Studio Grafico Migual). Dal 30 agosto al 17 settembre sarà possibile visitarla presso Granviale – piazza Lepanto a Venezia Lido.

Ci saranno poi ancora tante occasioni di incontro, proiezioni di opere audiovisive indipendenti, presentazione di festival, di libri e altri momenti imperdibili. Tutti gli eventi saranno gratuiti. Per scoprire il programma completo: https://bit.ly/Programma_FEdS_Venezia79