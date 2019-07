Festival Luglio – Agosto 2019

FESTIVAL DEGLI DEI

Bologna-Firenze, Italia

Dall’1 al 10 luglio

Tel. 3472109841

r.sannelli@kineo.info/festival-degli-dei

Resp. Rosetta Sannelli

II edizione del festival cinematografico itinerante, che percorre la Via degli Dei lungo l’Appennino Tosco-Emiliano da Bologna a Firenze. Per ogni tappa un programma di eventi con proiezioni all’aperto e tanti ospiti, all’insegna della valorizzazione turistica ed eno-gastronomica di una delle zone più belle e incontaminate d’Italia. In apertura la versione restaurata di “Pasqualino Settebellezze” alla presenza di Lina Wertmuller.

LE ISOLE DEL CINEMA

– PENSIERI E PAROLE: LIBRI E FILM ALL’ASINARA Isola dell’Asinara (Porto Torre), Italia Dal 16 al 21 luglio

– UNA NOTTE IN ITALIA: IL CINEMA ITALIANO A TAVOLARA Isola di Tavolara (Olbia), Italia Dal 23 al 28 luglio

– LA VALIGIA DELL’ATTORE: PERSONAGGI E INTERPRETI A LA MADDALENA Isola di La Maddalena (Sassari), Italia Dal 9 al 15 settembre

– CREUZA DE MA: MUSICA PER CINEMA Isola di San Pietro (Carloforte) – Cagliari, Italia Dall’11 al 14 ottobre

Tel. 3475796760

mattealissia@gmail.com

Resp. Sante Maurizi (Asinara); Piera Detassis (Tavolara); Giovanna Gravina Volontè (La Maddalena); Gianfranco Cabiddu (Carloforte) – direttori artistici.

Il circuito “Le Isole del Cinema” è formato da 4 festival che hanno il punto di forza e comune denominatore nell’ambientazione particolare delle isole minori della Sardegna, per concepire un unico progetto artistico interdipendente, come un unico festival declinato in quattro parti. Ogni capitolo richiama il titolo di una canzone italiana d’autore, e concorre ad indagare e a definire fascino e molteplicità del cinema, attraverso gli aspetti creativi che lo compongono: scrittura, regia, recitazione e musica,

SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL

Palermo, Italia

Dal 7 al 13 luglio

Tel. 3471358857

info@solelunadoc.org

Resp. Lucia Gotti Venturato, Monica Cosenza, Chiara Andrich, Andrea Mura

XIV edizione del festival che racconta storie del mondo di oggi e di ieri, attraverso un’accurata selezione di documentari provenienti da tutto il mondo. Previste 50 proiezioni di cui 20 anteprime. 24 i documentari in concorso tra lungometraggi e cortometraggi. Inoltre: mostre, presentazioni e incontri con gli autori.

UMBRIA FILM FESTIVAL

Montone (Perugia), Italia

Dal 9 al 14 luglio

Tel. (075) 9410776

info@umbriafilmfestival.com

Resp. Vanessa Strizzi, Chiara Montagnini, Marisa Berna

XXIII edizione della rassegna che vanta la presidenza onoraria di Terry Gilliam. Anteprime di lungometraggi e cortometraggi internazionali, corti per bambini e corti realizzati da videomaker umbri, per il concorso “Umbriametraggi”. Ospite d’Onore il regista di animazione francese Michel Ocelot.

PREMIO INTERNAZIONALE ALLA MIGLIORE SCENEGGIATURA “SERGIO AMIDEI”

Gorizia, Italia

Dal 18 al 24 luglio

Tel. 3933377592

info@amidei.com

Resp. Giuseppe Longo

XXXVIII edizione del festival dedicato alla scrittura cinematografica. Racconta l’evoluzione della sceneggiatura promuovendo il dialogo tra grandi autori, sceneggiatori, accademici,e amanti del cinema. Il Premio Amidei prevede in concorso 7 film italiani ed europei usciti nelle sale durante la stagione 2018-2019.

SILOE FILM FESTIVAL

Poggi del Sasso (Grosseto), Italia

Dal 19 al 21 luglio

Tel. (06) 96519200

segreteria@siloefilmfestival.it

Resp. Fabio Sonzogni, fra Roberto Lanzi

VI edizione del festival competitivo per cortometraggi a soggetto e d’animazione (durata max. 30’) e documentari (durata max. 60’). Il tema di quest’anno è “Realtà”. E’ organizzato presso il Monastero di Siloe dal Centro Culturale San Benedetto, in collaborazione con la Fondazione Comunicazione Cultura e con la Fondazione Ente dello Spettacolo.

GIFFONI EXPERIENCE

Giffoni Valle Piana (Salerno), Italia

Dal 19 al 27 luglio

Tel. (089) 8023001

info@giffoniff.it

Resp. Claudio Gubitosi

XLIX appuntamento con il prestigioso festival internazionale del cinema per ragazzi. Una giuria di giovanissimi – e non – da tutto il mondo assegna i Gryphon Award ai migliori lungometraggi, corti e documentari. Sezioni secondo le età: “Elements” (+3, +6, +10); “Generator” (+13, +16, +18); Parental Experience/GexDoc (dedicata ai genitori). Previsti ospiti, dibattiti, anteprime e masterclass.

EST FILM FESTIVAL

Montefiascone (Viterbo), Italia

Dal 21 al 28 luglio

Tel. (0761) 828267

info@estfilmfestival.it

Resp. Vaniel Maestosi, Glauco Almonte

XIII edizione del festival competitivo per lungometraggi (opere prime e seconde). Previsti numerosi eventi Extra e Incontri speciali con registi e attori del cinema italiano. L’ingresso è completamente gratuito.

LE VIE DEL CINEMA

Narni (Terni), Italia

Dal 22 al 27 luglio

Tel. (0744) 747282

leviedelcinema@comune.narni.tr.it

Resp. Alberto Crespi

XXV edizione della rassegna di cinema restaurato – a ingresso gratuito – con proiezioni sotto le stelle su uno degli schermi più grandi d’Europa. Anche quest’anno è prevista la rassegna di cinema animato restaurato per i più piccoli.

POP CORN FESTIVAL DEL CORTO

Porto Santo Stefano-Monte Argentario (Grosseto), Italia

Dal 25 al 28 luglio

Tel. 3288155690

popcornfestivaldelcorto@gmail.com

Resp. Francesca Castriconi

III edizione del concorso internazionale di cortometraggi (21 i titoli), che ha l’obiettivo di aprire una finestra sul mondo attraverso l’arte cinematografica e suscitare l’interesse sul territorio. E’ organizzato dall’associazione Argentario Art Day in collaborazione con il comune di Monte Argentario. Tra gli ospiti anche le star Raffaella Carrà, Isabella Ferrari e Alessandro Haber.

SATURNIA FILM FESTIVAL

Manciano-Semproniano (Grosseto), Italia

Dal 31 luglio al 4 agosto

Tel. 3341988397

info@saturniafilmfestival.it

Resp. Antonella Santarelli, Alessandro Grande

II edizione della manifestazione dedicata al meglio della cinematografia breve con cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Cinque giorni di cinema con masterclass, degustazioni, mostre di pittura e fotografia nel cuore della Maremma toscana.

LOCARNO FESTIVAL

Locarno, Svizzera

Dal 7 al 17 agosto

Tel. (0041-91) 7562121

info@locarnofestival.ch

Resp. Lili Hinstin, Nadia Dresti

LXXII edizione della prestigiosa manifestazione internazionale competitiva. In programma 12 sezioni, 3 concorsi e 20 premi, il principale dei quali è il Pardo d’Oro. Previste anche una sezione Fuori Concorso e una Retrospettiva.

FESTIVAL DES FILMS DU MONDE DE MONTREAL

Montréal (Québec), Canada

Dal 22 agosto al 2 settembre

Tel. (001-514) 8483883

info@ffm-montreal.org

Resp. Serge Losique

XLIII edizione del prestigioso festival internazionale che incoraggia la comprensione fra i popoli e gli incontri tra professionisti del cinema mondiale. I film concorrono per il Grand Prix des Ameriques e gli altri premi. Ospita un Marché di cinema, TV e video.

MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA

Lido di Venezia, Italia

Dal 28 agosto al 7 settembre

Tel. (041) 5218711

cinema@labiennale.org

Resp. Alberto Barbera

LXXVI edizione della più importante manifestazione di cinema in Italia. I film concorrono per il Leone d’Oro e gli altri premi. Nella selezione ufficiale: Concorso Venezia 76, Fuori Concorso, Orizzonti, Venezia Classici, Sconfini, Venice Virtual Reality. Sezioni autonome e parallele: Settimana Internazionale della Critica, Giornate degli Autori. Ospita il market Venice Production Bridge.