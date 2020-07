Ferragamo in Mostra

"Un onore che un autore come Luca Guadagnino si sia appassionato alla nostra storia familiare trasformandola in un racconto per il grande schermo", dice Ferruccio, presidente del gruppo, figlio di Salvatore - Shoemaker of Dreams

(Cinematografo.it/Adnkronos) – “È con grande emozione che abbiamo appreso la notizia che il film sulla vita di mio padre sarà presentato al prossimo Festival di Venezia. È un onore per me e per la mia famiglia tutta che un autore come Luca Guadagnino si sia appassionato alla nostra storia familiare trasformandola in un racconto per il grande schermo’.

Lo afferma in una nota Ferruccio Ferragamo, presidente del gruppo Ferragamo, in merito alla presentazione di Salvatore, Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino, Fuori Concorso alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia.

Il progetto è nato nel 2017, anno in cui Luca Guadagnino, ispirato dalla lettura dell’autobiografia del calzolaio e imprenditore italiano, ha contattato la famiglia Ferragamo che gli ha aperto le porte agli archivi del marchio e dato accesso a interviste, aneddoti, informazioni oltre alle ultime e preziose testimonianze di Wanda Miletti, moglie di Salvatore.

Per tre anni la Fondazione e il Museo Salvatore Ferragamo hanno lavorato a fianco del regista e della sceneggiatrice Dana Thomas, mettendo a disposizione competenze e conoscenze diverse di carattere storico. Di grande importanza le registrazioni, restaurate per l’occasione, della voce di Salvatore che narra alcuni capitoli della sua autobiografia e le interviste radiofoniche rilasciate in Australia.

L’opera delinea non solo l’itinerario artistico di Ferragamo ma anche il suo percorso umano, attraverso due mondi che s’intrecciano fortemente: l’Italia e l’America. Dalla Campania, terra d’origine, agli Stati Uniti. Da apprendista ciabattino a Napoli a proprietario dell’Hollywood Boot Shop in California. La scelta di tornare in Italia, vivere e lavorare a Firenze, l’artigianato e l’ascesa al successo imprenditoriale. Tutto questo in una sola vita ricca di genio e intuito anche a servizio delle difficoltà da affrontare.

Sinossi

L’appassionante storia umana, artistica e imprenditoriale di Salvatore Ferragamo, dall’infanzia a Bonito, dove ha realizzato le sue prime scarpe, al viaggio in America in cerca di fortuna, dalle esperienze a Hollywood al ritorno in Italia, dal rischio del fallimento alla rinascita nel suo laboratorio di Firenze fino alla definitiva consacrazione. Carattere, istinto, genio, curiosità e straordinaria intuizione: Salvatore – Shoemaker of Dreams mostra il mistero e il fascino di una figura complessa, un’icona della moda italiana e mondiale che non ha mai perso di vista l’importanza dei legami famigliari. Il docufilm, con la voce narrante di Michael Stuhlbarg, si avvale di immagini inedite e testimonianze che vedono protagonisti, accanto ai membri della famiglia Ferragamo, il regista Martin Scorsese, la costumista Deborah Nadoolman Landis, e numerosi studiosi, docenti, stilisti, giornalisti, critici di moda e cinematografici.

Il regista Luca Guadagnino dichiara: “Cosa è il genio? Come nasce un sistema, che sia il cinema o la moda? E l’ossessione furiosa di una ricerca costante di idee e creazione come si sposa con la tradizione e i valori della famiglia? Salvatore Ferragamo (1898-1960), protagonista e testimone del XX secolo è la risposta a queste domande”.