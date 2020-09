ANEC, 100 sale per Venezia

Cento schermi in tutta Italia trasmetteranno in diretta la cerimonia d'inaugurazione e Lacci, il film d'apertura: scopri tutti i cinema aderenti

Mentre le sale cinematografiche tornano finalmente ad attrarre il pubblico, grazie all’ottimo debutto di Tenet e alla vigilia di altre importanti uscite cinematografiche, si accendono i riflettori sulla 77^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un’edizione importante, il primo festival del 2020 a svolgersi nelle date fissate dopo il lockdown, a testimonianza del gran ritorno del cinema, in piena sicurezza nel rispetto delle norme di prevenzione.

In un’edizione ricca di produzioni nazionali stimolanti, di prossima uscita al cinema, a suggellare il collegamento tra la Mostra e le sale cinematografiche sarà domani, mercoledì 2 settembre alle ore 19, la proiezione in diretta streaming, in 100 cinema di tutta Italia, della cerimonia di inaugurazione, che avrà per madrina l’attrice Anna Foglietta: un evento fortemente voluto dall’ANEC, Associazione Nazionale Esercenti Cinema, che ha trovato immediata adesione nella Biennale di Venezia, grazie all’attenzione del Presidente Roberto Cicutto e del Direttore artistico della Mostra Alberto Barbera, e in Rai Cinema e 01 Distribution, che ha messo a disposizione dei cinema aderenti il film d’apertura di Venezia 77, Lacci di Daniele Luchetti, prodotto da IBC Movie e Rai Cinema con un cast d’eccezione: Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi.

“È l’occasione unica di portare all’attenzione del pubblico delle sale l’eccitazione della ripartenza, la passione per il cinema e il rispetto per tutti i lavoratori dell’industria”, dichiara il Presidente ANEC Mario Lorini. “Ringraziamo La Biennale di Venezia, Rai e Rai Movie, 01 Distribution, IBC Movie per aver voluto portare per la prima volta al cinema l’inaugurazione della Mostra e il film di apertura: un segnale di attenzione per le sale cinematografiche di cui c’è forte bisogno, mentre finalmente il grande schermo torna a illuminarsi”.

La diretta è resa possibile grazie al partner tecnico Cinemeccanica, che trasmetterà il segnale tramite banda larga. La cerimonia avrà inizio, al Lido come al cinema, alle ore 19 di domani, preceduto dal red carpet.

L’elenco delle sale aderenti:

ABRUZZO

L’AQUILA – MOVIEPLEX

ROCCA SAN GIOVANNI – CIAKCITY CINEMA

CALABRIA

COSENZA – CITRIGNO

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA – ODEON

BOLOGNA – POP UP CINEMA JOLLY

CREVALCORE – VERDI

CESENA – MULTISALA ELISEO

FERRARA – APOLLO CINEPARK

PIACENZA – MULTISALA CORSO

RAVENNA – CINEMACITY

RICCIONE – CINEMAPALACE

RIMINI – MULTIPLEX LE BEFANE

SAVIGNANO SUL PANARO – MULTISALA BRISTOL

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE – GIOTTO

GORIZIA – KINEMAX

MONFALCONE – KINEMAX

PORDENONE – CINEMAZERO

LAZIO

ROMA – ADRIANO

ROMA – BROADWAY

ROMA – CINELAND

ROMA – EURCINE

ROMA – GIULIO CESARE

ROMA – LUX MULTISALA

ROMA – TIBUR

ROMA – UCI CINEMAS PORTA DI ROMA

ANZIO – ASTORIA

FRASCATI – POLITEAMA

GAETA – ARISTON

LATINA – MULTISALA OXER

TERRACINA – RIO MULTISALA

LIGURIA

GENOVA – CINEMA SIVORI

SANREMO – ARISTON

LOMBARDIA

MILANO – ANTEO PALAZZO DEL CINEMA

MILANO – ASTERIA

MILANO – COLOSSEO MULTISALA

MILANO – NOTORIOUS CINEMA MULTISALA GLORIA

MILANO – UCI CINEMAS BICOCCA

CREMONA – CREMONA PO SPAZIOCINEMA

BERGAMO – CAPITOL

BRESCIA – MULTISALA WIZ

MANTOVA – ARISTON MULTISALA

MONZA – CAPITOL ANTEO SPAZIOCINEMA

OLGINATE – CINEMA TEATRO JOLLY

ORIO AL SERIO – UCI CINEMAS ORIO

PADERNO – DUGNANO MULTIPLEX LE GIRAFFE

SAN DONATO – MILANESE TROISI

SARONNO – SILVIO PELLICO

SESTO SAN GIOVANNI – NOTORIOUS CINEMA CENTRO SARCA

TREVIGLIO – ANTEO SPAZIOCINEMA

MARCHE

FERMO – SALA DEGLI ARTISTI

MATELICA – MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA

TOLENTINO – MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA

PIEMONTE

TORINO – AMBROSIO

TORINO – MASSAUA CITYPLEX

TORINO – MASSIMO

TORINO – UCI CINEMAS TORINO

PUGLIA

BARI – ANCHECINEMA

BARI – MULTICINEMA GALLERIA

ALBEROBELLO – CINEMA TEATRO DEI TRULLI

BISCEGLIE – POLITEAMA ITALIA

LECCE – DB D’ESSAI

MARTINA FRANCA – CINEMA TEATRO VERDI

POLIGNANO A MARE – MULTISALA VIGNOLA

SICILIA

PALERMO – GAUDIUM

PALERMO – MULTISALA AURORA

CATANIA – CINE CITY ARISTON

CATANIA – MULTISALA PLANET

GELA – HOLLYWOOD

MESSINA – MULTISALA APOLLO

SIRACUSA – MULTISALA PLANET VASQUEZ

TOSCANA

FIRENZE – FIAMMA

CAMAIORE – BORSALINO

CAPOLIVERI – FLAMINGO

CERTALDO – MULTISALA BOCCACCIO

LUCCA – ASTRA

PISTOIA – LUX

POGGIBONSI – GARIBALDI

PRATO – MULTIPLEX OMNIA CENTER

SESTO FIORENTINO – MULTISALA GROTTA

VIAREGGIO – CENTRALE

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO – CAPITOL

UMBRIA

FOLIGNO – MULTISALA POLITEAMA CLARICI

MARSCIANO – CONCORDIA

VENETO

VENEZIA – IMG CANDIANI

VENEZIA – MULTISALA ROSSINI

BASSANO DEL GRAPPA – MULTISALA METROPOLIS

CONEGLIANO VENETO – MULTISALA CINERGIA

DOLO – ITALIA

FELTRE – OFFICINEMA FELTRE

ISOLA VICENTINA – CINEMA TEATRO MARCONI

MIRANO – CINEMA TEATRO DI MIRANO

MONTEBELLUNA – ITALIA EDEN

PADOVA – PORTO ASTRA

ROVIGO – NOTORIOUS CINEMA ROVIGO

VERONA – KAPPADUE

VITTORIO VENETO – MULTISALA VERDI