A Venezia, Classici fuori Mostra

Dodici capolavori restaurati in una rassegna settimanale per avvicinare il pubblico di oggi al cinema del passato. A Venezia, dal 5 marzo al 28 maggio (con possibili variazioni per l'emergenza Coronavirus)

Partirà il 5 marzo, presso il Cinema Rossini di Venezia, Classici fuori Mostra, il festival permanente del cinema restaurato.

Ogni giovedì alle ore 19, fino al 28 maggio 2020, si potranno vedere capolavori del passato restaurati e proiettati nelle migliori condizioni possibili, in versione originale con sottotitoli italiani.

La rassegna potrà subire delle variazioni nelle date, in considerazione delle misure prese per l’emergenza epidemiologica.

Gli studenti assegneranno il premio del pubblico “Best Biennale Classic” al miglior film della rassegna. Nel corso dell’ultima edizione della Biennale Cinema, la sezione Venezia Classici ha fatto registrare la massima partecipazione di spettatori.

“Un successo crescente – afferma Alberto Barbera, Direttore della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia – che conferma l’esistenza di un pubblico – in prevalenza di giovani e universitari – fortemente interessato alla riproposta di film classici del patrimonio storico mondiale”.

“La possibilità di vedere o rivedere opere che hanno segnato lo sviluppo del linguaggio e dell’estetica della Settima Arte, costituisce un’occasione preziosa per il pubblico in generale, mentre si arricchisce di contenuti formativi per gli studenti in particolare”.

“Nasce da queste considerazioni – continua Barbera – l’idea di una rassegna che si propone come un appuntamento settimanale inteso a prolungare nel tempo il piacere della visione che un festival si limita ad offrire nell’arco di pochi giorni”.

La selezione è stata effettuata fra le più recenti operazioni di restauro condotte dalle principali cineteche e società di produzione di tutto il mondo. L’obiettivo è far avvicinare il pubblico contemporaneo ai film che hanno segnato la storia del cinema e continuano a ispirare il lavoro di molti cineasti.

“Per tutti – conclude il direttore – sarà l’occasione di scoprire, o riscoprire, il fascino inesausto di opere che, al di là delle barriere del tempo, continuano a dialogare con la nostra sensibilità e le nostre emozioni”. Tutti i film saranno preceduti dalla presentazione di un autore o un critico, e seguite da una discussione sul film.

IL PROGRAMMA DI CLASSICI FUORI MOSTRA

5 marzo. DON’T LOOK NOW (A Venezia… un dicembre rosso shocking) di Nicolas Roeg, con Julie Christie, Donald Sutherland, Hilary Mason, Massimo Serato. GB/Italia, 1973, 110’. Restauro curato da Canal Plus. Presenta Luca Guadagnino.

12 marzo. FAT CITY (Città amara) di John Huston, con Stacy Keach, Jeff Bridges, Susan Tyrrell, Candy Clark, Nicholas Colasanto. USA, 1971, 100’. Restauro curato da Sony Pictures Entertainment. Presenta Gianni Amelio.

19 marzo. A CIASCUNO IL SUO di Elio Petri, con Gian Maria Volonté, Irene Papas e Gabriele Ferzetti. Italia, 1967, 99’. Restauro curato da Museo Nazionale Del Cinema di Torino. Presenta Marco Bertozzi.

2 aprile. ALIEN di Ridley Scott, con Sigourney Weaver, Yaphet Kotto, Veronica Cartwright, Ian Holm, Tom Skerritt, Harry Dean Stanton, John Hurt. GB/USA, 1979, 116’. Restauro curato da 20th Century Fox. Presenta Adriano De Grandis

9 aprile. MIRACOLO A MILANO di Vittorio De Sica, con Francesco Golisano, Emma Gramatica, Paolo Stoppa, Guglielmo Barnabò, Brunella Bovo. Italia, 1951, 100’. Restauro curato da Cineteca di Bologna e Compass Film. Presenta Giuseppe Ghigi.

16 aprile. RAINING IN THE MOUNTAIN (Pioggia opportuna sulla montagna vuota) di King Hu, con Hsu Feng, Sun Yueh, Shih Chun. Hong Kong/Taiwan, 1979, 120’. Restauro curato da Taiwan Film Institute. Presenta Elena Pollacchi.

23 aprile. THE GO-BETWEEN (Messaggero d’amore) di Joseph Losey, con Julie Christie, Alan Bates, Margaret Leighton, Michael Redgrave, Dominic Guard, Michael Gough, Edward Fox, Richard Gibson. GB, 1971, 110’. Restauro curato da Canal Plus. Presenta Emanuela Martini.

30 aprile. KANAL (I dannati di Varsavia) di Andrej Wajda, con Teresa Izewska, Tadeusz Janczar, Wienczyslaw Glinski, Tadeusz Gwiazdowski, Stanislaw Mikulski. Polonia, 1957, 95’. Restauro curato da Malavida Films. Presenta Marco Dalla Gassa.

7 maggio. DANS LA VILLE BLANCHE (Nella città bianca) di Alain Tanner, con Bruno Ganz, Teresa Madruga, Julia Vonderlinn, José Carvhalo. Svizzera/Portogallo, 1982, 107’. Restauro curato dall’Association Alain Tanner e Cinémathèque Suisse. Presenta Piera Detassis.

14 maggio. DETOUR (Deviazione per l’inferno) di Edgar G. Ulmer, con Tom Neal, Ann Savage, Claudia Drake, Edmund MacDonald. USA, 1945, 67’. Restauro curato da Academy Film Archive e The Film Foundation. Presenta Carmelo Marabello.

21 maggio. L’APE REGINA – UNA STORIA MODERNA di Marco Ferreri, con Ugo Tognazzi, Marina Vlady, Walter Giller, Linda Sini, Riccardo Fellini. Italia/Francia, 1963, 93’. Restauro curato da Cineteca di Bologna. Presenta Roberta Novielli.

28 maggio. TONI di Jean Renoir, con Charles Blavette, Jenny Hélia, Célia Montalvan, Edouard Delmont;. Francia, 1935, 84’. Restauro curato da Gaumont. Presenta Goffredo Fofi.