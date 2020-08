Il cinema ci ha insegnato che la notte a Parigi può essere magica. Da Jean Vigo a Woody Allen, passando per principesse e cenerentole (ve li ricordate Audrey Hepburn e Fred Astaire?), la città più romantica del mondo si è fatta teatro di passioni, relazioni impossibili, ed esplosioni spumeggianti di fantasia. Una sirena a Parigi è una storia d’amore figlia del suo tempo, sospesa tra La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro e lo spirito visionario di Jean-Pierre Jeunet. Ma è anche la cartina di tornasole di un’industria sempre pronta a osare, a cimentarsi con i generi, a interpretare i canoni del contemporaneo.

Non è un caso che nelle pochissime sale aperte ci siano tre film francesi: Un’intima convinzione, opera prima di Antoine Raimbault, High Life, una coproduzione internazionale firmata Claire Denis, e dal 20 agosto Una sirena a Parigi di Mathias Malzieu. Tre storie agli opposti, nati dall’inventiva d’oltralpe: un legal thriller, un ottimo esempio di fantascienza intimista e una commedia che fa sognare a occhi aperti. E in più i ritorni di fiamma di I miserabili, La Belle Epoque, e per fortunati che possano afferrarlo, quel gioiellino di Nel nome della terra. Tutti titoli di qualità, tra i quali si inserisce anche Una sirena a Parigi.

Siamo dalle parti di Splash – Una sirena a Manhattan? Forse. Non c’è Tom Hanks che fa il grossista ortofrutticolo, ma un rocker che si imbatte in una fanciulla in difficoltà lungo la Senna. La bella ha un viso angelico, le squame, una lunga coda, e una voce letale. I toni sono quelli della favola. L’invito è di abbandonarsi all’immaginazione, a non porsi domande, a credere nell’impossibile. La chiave è lasciarsi sorprendere. Mentre le atmosfere anche un po’ noir si mescolano ai colori accesi, e le femme fatale spengono l’ultima sigaretta per mettere la testa a posto.

Il regista Malzieu adatta il suo omonimo romanzo e trova una giusta misura tra i diversi linguaggi. Animazione (il richiamo è al suo Jack et la mécanique du cœur), momenti da videoclip, e tanta musica: non a caso Malzieu è la voce dei Dyonisos, gruppo rock originario di Valence. L’elemento fantastico ricorre nei testi delle sue canzoni, nei contenuti dei suoi libri, e scorre anche attraverso la macchina da presa. Una sirena a Parigi scalda il cuore, sa regalare il sorriso e, come cantava la mitica Ornella Vanoni in Bello amore, fa riflettere su che “dolce malattia è volersi bene”.