Venezia 78, il bilancio sanitario

(Cinematografo.it/Adnkronos) – Oltre 3.000 tamponi antigenici rapidi effettuati (3.115 per l’esattezza) su oltre 40mila presenze complessive da inizio Mostra, 5 “falsi positivi” risultati negativi al successivo tampone molecolare e 2 casi positivi al successivo tampone molecolare, ora seguiti dall’Aulss 3 Serenissima di Venezia, per i quali si stanno applicando tutte le indicazioni e i protocolli di sicurezza dell’autorità sanitaria. È il bilancio sanitario (aggiornato alle ore 10 di giovedì 9 settembre) della Mostra del Cinema di Venezia, reso noto dalla Biennale quando ormai mancano 48 ore alla chiusura dell’edizione 2021.

“La Biennale di Venezia ringrazia la Regione del Veneto, l’azienda Aulss 3 Serenissima di Venezia per la guida e il costante supporto nella definizione e applicazione delle procedure di sicurezza, e la Croce Rossa per la collaborazione e il supporto in loco”, si legge nella nota di bilancio.