Un nuovo papà, il corto natalizio Disney

Disney rilascia oggi Un Nuovo Papà, il nuovo magico cortometraggio di Natale della durata di tre minuti circa, incentrato sull’unione familiare e sul potere della narrazione. Un Nuovo Papà debutta mercoledì 3 novembre 2021 su tutti i canali Disney in 45 paesi tra Europa, Nord America, Sud America e Asia. Il nuovo cortometraggio fa parte della campagna retail Disney di Natale Una Famiglia, Infinite Emozioni in supporto a Make-A-Wish®.

Al centro della storia c’è un libro di racconti molto speciale – un prezioso oggetto che Max, il figlio di Nicole, ha ricevuto dal suo padre naturale. Il libro celebra il potere della narrazione in grado di rafforzare i legami familiari e la magia che si crea quando, leggendole insieme, le storie Disney e Pixar prendono vita dalle pagine e accendono l’immaginazione e la fantasia di tutta la famiglia.

Il pubblico vedrà la famiglia avventurarsi in un viaggio nelle emozioni mentre si divertono a far vivere le loro classiche tradizioni natalizie e, allo stesso tempo, creandone di nuove tutti insieme.

Il due volte vincitore dei Grammy Award Gregory Porter interpreta una versione molto emozionante della colonna sonora originale Love Runs Deeper – brano scritto per il cortometraggio e che fornisce, al posto dei dialoghi, una narrazione musicale attraverso gli occhi di Mike. Scritto dal duo di Los Angeles PARKWILD, il brano include anche la partecipazione di Cherise, membro dell’organizzazione Tomorrow’s Warriors, nato per sostenere la diversità e l’equità nell’ambito artistico attraverso la musica Jazz.

Love Runs Deeper è disponibile per il download a partire dal 3 novembre 2021. Per ogni download effettuato entro il 31 dicembre, il 100% del ricavato del prezzo di vendita sarà devoluto a Make-A-Wish®️ International, per realizzare i sogni dei bambini e delle bambine, aiutandoli a sviluppare forza emotiva e fisica utile per affrontare gravi malattie.

Disney contribuirà a supportare Make-A-Wish International e il suo network di affiliati in tutto il mondo con oltre 2 milioni di dollari. Il supporto, che consiste in donazioni, visibilità mediatica e prodotti, aiuterà Make-A-Wish®️ a realizzare i propri obiettivi, esaudendo i desideri dei bambini che ne hanno più bisogno. I fan potranno anche acquistare il peluche di Minnie Pattinatrice e il taccuino ispirati allo spot, in esclusiva su shopDisney.it.

Tasia Filippatos, SVP Disney EMEA afferma: “Siamo lieti di poter supportare ancora una volta il nostro partner charity di lunga data Make-A-Wish®️ attraverso la nostra campagna di Natale. Leggere insieme può essere davvero un’esperienza magica e il nostro cortometraggio celebra questa antica tradizione e la meraviglia e l’immaginazione che può ispirare. Speriamo che la storia possa toccare le corde di tutti coloro che hanno visto la magia prendere vita dalle pagine di un libro attraverso gli occhi di un bambino.”

L’artista internazionale Gregory Porter, interprete del brano Love Runs Deeper aggiunge: “Le parole del brano sono davvero potenti e sottolineano che dietro qualsiasi cosa c’è l’Amore. Quando ho letto la prima riga del testo di Love Runs Deeper “Quando aprirai la porta/ io sarò lì con il cuore/ pieno di gioia” (OV: When you open the door, I will be standing there) mi sono commosso per lo storytelling e per le emozioni trasmesse. In quel preciso momento ho capito di avere davvero il bisogno di essere coinvolto in questa campagna per supportare Make-A-Wish®️.”

Luciano Manzo, President and CEO di Make-A-Wish® International ha detto: “Siamo fieri della nostra partnership di lungo corso con Disney e felici di essere parte della campagna di Natale anche quest’anno. Anche il pubblico può contribuire a donare gioia e speranza ai bambini; infatti per illuminare la giornata di chi ne ha più bisogno si può anche inviare una e-card di beneficienza che aiuta Make-A-Wish®️ a realizzare desideri che cambiano la vita.”

Oltre 200 brand e retailer prenderanno parte alla campagna 2021 Una Famiglia, Infinite Emozioni, inclusi i licenziatari internazionali Pandora, Primark e Vodafone.

Il cortometraggio è stato prodotto e sviluppato dal team creativo interno Disney EMEA, guidato da Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, in collaborazione con Flux Animation Studios in Nuova Zelanda.