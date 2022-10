Torna Crocevia di Sguardi

FIERI – FORUM INTERNAZIONALE ED EUROPEO DI RICERCHE SULL’IMMIGRAZIONE – in collaborazione con l’associazione culturale ANTILOCO, il Goethe-Institut Torino, Il Piccolo Cinema, il Master in Traduzione per il Cinema, la Televisione e l’Editoria Multimediale della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e grazie al finanziamento della Fondazione CRT, presentano la diciottesima edizione di CROCEVIA DI SGUARDI, un percorso di documentari e approfondimenti per conoscere e capire le migrazioni.

Nel 2022 l’Europa si sta confrontando con le conseguenze di drammi globali, quali la fine della presenza occidentale in Afghanistan e l’aggressione all’Ucraina da parte della Russia. Le frontiere vengono chiuse, sono abbandonate le strategie di inclusione degli immigrati e dei richiedenti asilo, avviene una continua erosione dei diritti dei lavoratori. Viviamo in un mondo sempre più surriscaldato, nel quale il cambiamento climatico è solo una delle diverse dimensioni di crisi in gioco.

“Connessioni surriscaldate” è il titolo di Crocevia di Sguardi che quest’anno arriva alla sua diciottesima edizione, in un formato misto online e in presenza. I documentari in programma mettono in luce collegamenti tra forze globali e mondi locali, proponendo nuove strade per raffreddare le interconnessioni distruttive: attraverso una radicale svolta ecologica, la smilitarizzazione, il protagonismo politico dei giovani e dei figli della migrazione, il potere dell’arte, in tutte le sue espressioni. Oltre alla presenza di studiosi, ricercatori e attivisti, arricchiscono questa edizione gli incontri con i registi Federico Francioni e Dagmawi Yimer.

Tutti i documentari saranno sia presentati in sala che resi accessibili, previa registrazione, sulla piattaforma Festivalscope. I seminari saranno in diretta streaming sulla pagina Facebook di Crocevia di Sguardi e sul Canale YouTube di Fieri.

A cura di Pietro Cingolani

INAUGURAZIONE XVIII edizione – proiezione e dibattito LIVE

Giovedì 6 ottobre, Cinema Teatro Baretti, ore 21 Via Baretti, 4 – Torino

Proiezione del documentario THIS RAIN WILL NEVER STOP di Alina Gorlova, Ucraina/Lettonia/Germania/Qatar, 2020, 102’

Introducono e commentano: Massimo Gnone (UNHCR Piemonte) e Olga Diabina (Associazione Mosaico)

GUARDA LA DIRETTA FACEBOOK su https://www.facebook.com/croceviasguardi/

e la DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE DI FIERI https://www.youtube.com/user/fieritorino

Documentario disponibile anche online da martedì 4 ottobre a giovedì 6 ottobre su

www.festivalscope.com/

La rassegna proseguirà fino al 16 novembre 2022

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.

I film verranno proiettati in lingua originale con sottotitoli italiani e inglesi

