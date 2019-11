Torino Film Lab, i vincitori

Sabato 23 novembre 2019 – Si è conclusa la dodicesima edizione del TFL Meeting Event, la presentazione annuale dei progetti, talenti e film sviluppati all’interno del TorinoFilmLab. Più di 300 professionisti provenienti da tutto il mondo hanno preso parte all’evento di 3 giorni a Torino con l’obiettivo di conoscere i “film del futuro”. I migliori progetti si sono aggiudicati 17 premi a sostegno di sviluppo, produzione e distribuzione, per un valore totale di € 437.000.

I VINCITORI

TFL Production & Co-Production Awards

11 progetti FeatureLab, diretti da filmmaker alla loro opera prima o seconda, si sono contesi i TFL Production e Co-Production Awards a sostegno dell’ulteriore sviluppo del loro film.

La Giuria FeatureLab – composta da Isabelle Glachant (Hong Kong), produttrice e fondatrice di Chinese Shadows; il Delegato Generale della Settimana Internazionale della Critica di Venezia Giona Nazzaro (Italia); la produttrice ed esperta TV Julia Oh (Regno Unito); la TFL Alumna e vincitrice dell’Orso d’Oro 2018 Adina Pintilie (Romania); e il consulente senior di co-produzioni internazionali Katriel Schory (Israele) – ha assegnato:

2 TFL Production Awards (per un totale di € 80.000):

Unrest di Cyril Schäublin (Svizzera) – € 40.000

As technology is transforming a 19th-century mountain community, two lovers meet in the anarchist watchmaker movement.

Victus di Andrei Tănase (Romania) – € 40.000

While going through an emotional breakdown, Vera, a small town zoo veterinarian, causes the escape of a tiger.

3 TFL Co-Production Awards, con il sostegno del sotto-programma Creative Europe – MEDIA dell’Unione Europea (per un totale di € 150.000)

A Male di Fabián Hernández (Colombia/Paesi Bassi) – € 50.000

Carlos lives with a latent angst, hiding his fears, seeking to free himself from the male stereotype.

Houses di Veronica Nicole Tetelbaum (Israele) – € 50.000

Sasha has nothing except his car. He sets out on a journey of self-discovery, forced to contend with his deepest fears.

Runner di Marian Mathias (Germania/Francia/Stati Uniti) – € 50.000

After the death of her father, Haas meets Will. A story of two strangers finding, changing and leaving one another.

TFL Funds: Audience Design e World Co-Production Funds

4 co-produzioni internazionali sono state supportate attraverso i TFL Funds, per un totale di € 170.000.

I premi TFL Audience Design Fund, a sostegno di strategie innovative di coinvolgimento del pubblico al momento della distribuzione, sono stati ufficialmente assegnati a:

Cuban Dancer di Roberto Salinas (Italia/Canada/Cile) – € 40.000

A passionate coming of age ballet tale, danced between Cuba and the United States, in a time of change.

La Nuit des Rois di Philippe Lacôte (Francia/Canada/Costa d’Avorio) – € 40.000

Subjected to the power of the kingpins, a young man is forced to tell stories to the other prisoners. They call him “Romancer”.

Maternal di Maura Delpero (Italia/Argentina) – € 40.000

Lu and Fati are teen mums living in a religious shelter in Buenos Aires. Arriving from Italy to take her final vows, Sister Paola will take care of the baby when one of the girls runs away.

Il premio TFL World Co-Production Fund, a supporto della realizzazione di un lungometraggio diretto da un filmmaker affermato, è stato assegnato da una Giuria internazionale – composta dal produttore e co-fondatore di Element Pictures Ed Guiney (Irlanda); la Senior Advisor e Selection Committee Member della Berlinale Paz Lázaro (Germania); e dalla pluripremiata produttrice Carole Scotta (Francia), fondatrice di Haut et Court –, a:

The Sky Is Mine di Deepak Rauniyar (Nepal/ Norvegia /Germania/ Paesi Bassi /Singapore) – € 50.000

A socially-rooted police procedural, a race-against-time thriller, as well as a portrait of Nepal, a complex society on the edge of a new future.

Premi collaterali

I seguenti premi sono infine stati assegnati dal TorinoFilmLab e dai suoi partner ai progetti ScriptLab e FeatureLab:

TFL White Mirror

Un premio di € 3.000, a supporto di storie che affrontano tematiche ambientali o si concentrano sui cambiamenti in atto nel mondo odierno. Questo nuovo premio è stato creato dal TorinoFilmLab come un’alternativa al black mirror, lo specchio distopico della realtà, una pagina bianca pronta ad accogliere un nuovo racconto.

Wild Encounters di Sarah Arnold (Francia/Svizzera)

A policeman investigates an illicit wild boar trade without realising he is actually investigating himself.

Hamilton Behind the Camera Award – Talent for the Future

Il premio, elargito dal marchio di orologi svizzero Hamilton a uno dei progetti ScriptLab, include un premio di € 5.000 per supportare lo sviluppo dello script e un orologio ispirato al mondo del cinema. È stato assegnato a:

The Songsmith di Bayu Prihantoro Filemon (Indonesia)

A singer’s journey in search for artistic and personal liberation during the dictatorship era in ‘90s Indonesia.

CNC Award

Il premio di € 8.000, elargito da CNC – Centre National du Cinéma et de l’image animée e dedicato allo sviluppo ulteriore di uno dei progetti ScriptLab, è stato assegnato a:

Painless di Michael Wahrmann (Brasile)

A class struggle over land rights on a tropical island in a social horror thriller.

Una Menzione Speciale è stata assegnata dalla Giuria CNC a:

Ze di Lkhagvadulam Purev-Ochir (Mongolia)

A story of shamanism, sexual awakening and young love set in contemporary Ulaanbaatar.

ArteKino International Prize

Il premio del valore di € 6.000, sostenuto dall’ArteKino Endowment Fund a supporto dello sviluppo di un progetto TorinoFilmLab, è stato assegnato al progetto FeatureLab:

Unrest di Cyril Schäublin (Svizzera)

Amsterdam Post Lab Award

Assegnato a un progetto FeatureLab, il premio include € 5.000 in servizi di post-produzione video presso Filmmore, con sede ad Amsterdam, e € 5.000 in servizi di post-produzione audio presso Posta, così come una borsa di studio al produttore del progetto vincitore per partecipare al workshop annuale europeo di post-produzione APostLab 2020. Il premio è andato a:

Unrest di Cyril Schäublin (Svizzera), prodotto da Michela Pini – Seeland Filmproduktion

Sub-ti Award

Il premio, offerto da Sub-ti Ltd., consiste nella realizzazione di sottotitoli in inglese, italiano o tedesco per un progetto FeatureLab. Vincitore:

A Male di Fabián Hernández (Colombia/ Paesi Bassi)

Sub-ti Access Award

Il premio, offerto da Sub-ti Access Srl. Torino, consiste nella realizzazione di sottotitoli per non udenti e ipoudenti, così come audio descrizione per ciechi e ipovedenti a uno dei progetti FeatureLab. Vincitore:

A Year of Cold di Min Bahadur Bham (Nepal/Francia/Norvegia/Singapore/Birmania)

Married under polyandry customs, pregnant Pema searches for her missing husband in the harsh Himalayas of Nepal.

Il TorinoFilmLab è un laboratorio annuale a sostegno di talenti di tutto il mondo con attività di formazione, sviluppo, produzione e distribuzione. Nel 2019 festeggia il traguardo dei 100 film completati, proiettati con successo nei festival e distribuiti a livello internazionale, così come l’ingresso in produzione della prima serie TV targata TFL, pronta per essere trasmessa in Belgio.

TorinoFilmLab è un’iniziativa del Museo Nazionale del Cinema; supportato dal Programma Creative Europe – MEDIA dell’Unione Europea, MiBACT – Direzione Generale Cinema, Regione Piemonte e Città di Torino.

Il TFL Meeting Event 2019 è reso possibile grazie ai financial partners: CNC – Centre National du Cinema et de l’image animée, ArteKino Endowment Fund e Hamilton; associated partners: Amsterdam Post Lab, Filmmore, Posta, Sub-ti e Sub-ti Access; industry partners: Torino Film Industry, Film Commission Torino Piemonte, Torino Film Festival, Torino Short Film Market; in collaborazione con Festival Scope; partner venue: CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia.