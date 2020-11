Taormina soddisfatta

Il Taormina Film Fest, patrimonio della Sicilia del quale Videobank è solo temporaneamente concessionario, ringrazia la Direzione Cinema del Mibact per l’assegnazione di un contributo di 110.000 euro, a sostegno delle attività messe in campo per la realizzazione della 66esima edizione del festival. Nel corso dell’edizione, svoltasi dall’11 al 19 luglio 2020, per garantire la continuità dell’evento nonostante le criticità legate alle misure anti-covid, il Taormina Film Fest ha messo a punto un format completamente nuovo, sia in presenza che in streaming su MYmovies, condividendo con una ben più ampia platea di pubblico, composta dalla community internazionale del web, il ricco cartellone dei suoi film, tra cui 11 anteprime mondiali, 12 internazionali e 19 nazionali in lingua originale con sottotitoli.

“Il raddoppio delle somme a titolo di contributo, da parte del Mibact, per l’edizione 2020 del Taormina Film Fest non può che essere una buona notizia. Abbiamo fatto il nostro meglio quest’anno pur di portare avanti la sessantaseiesima edizione della prestigiosa rassegna e per dare un chiaro messaggio di positività e di ripresa delle attività legate agli spettacoli connessi al valore culturale, sociale, economico e alla storicità e alla valenza internazionale della manifestazione”. Lo dice l’assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Manlio Messina, soddisfatto per quanto indicato nel decreto del Mibact datato 6 novembre 2020, che porta a 110.000 euro la somma destinata a Taormina Nel precedente decreto (13 agosto), sostituito in toto, il contributo era pari a 50.000 euro. “Taormina Film Fest è un grande patrimonio della Regione Siciliana, anche in chiave turistica, con una sua storia che merita di andare avanti alla grande, offrendo di meglio e di più agli appassionati”, conclude Messina.

Videobank ringrazia tutti coloro che sostengono il festival di Taormina – le istituzioni nazionali, regionali e locali, gli sponsor privati, il pubblico che lo ha sempre seguito – e conferma che è già al lavoro sulla prossima edizione. Un’edizione che, per le risorse economiche impiegate su questa manifestazione strategica per l’economia di un territorio a vocazione esclusivamente turistica, sarà all’altezza della sua storia. Una storia lunga 66 edizioni.