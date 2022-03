Scoprendo L’afide e la formica

Il regista Mario Vitale e gli interpreti Giuseppe Fiorello e Cristina Parku raccontano un film intimo e urgente. Su Sky e NOW

Calabria ai nostri giorni. Michele insegna educazione fisica nell’istituto che frequenta Fatima, una giovane di origine marocchina nata in Italia. Se il professore ha un passato che gli grava sulle spalle la ragazza ha una madre legata alle tradizioni. La svolta per entrambi potrebbe arrivare grazie a una gara podistica a cui lei potrebbe partecipare avendo lui come preparatore.

L’afide e la formica è un film che scava in profondità, con tocco intimo e urgente, delineando emozioni e condizioni che affiorano a poco a poco, in cerca di redenzione.

Nel cast Giuseppe Fiorello, Cristina Parku, Valentina Lodovini, Alessio Praticò, Nadia Kibout, Anna Maria De Luca, Pino Torcasio, Ettore Signorelli, Alessio De Lorenzi. Sceneggiatura di Mario Vitale, Saverio Tavano, Francesco Governa, Josella Porto. Produzione Indaco Film, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission. Musiche di Francesco Strangis.

Dopo aver vinto numerosi premi, ed essere arrivato in sala grazie a Zenit Distribution, approda ora su Sky e NowTv.

Ascoltiamo il racconto di Mario Vitale (regista, sceneggiatore), Cristina Parku (attrice) e Giuseppe Fiorello (attore, regista, sceneggiatore).