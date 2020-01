Prendere da Berlino

Il film d’apertura del 70° festival tedesco My Salinger Year uscirà in sala in Italia distribuito da Academy Two. Idem per Persian Lessons

Academy Two è orgogliosa di annunciare che film il d’apertura della 70esima Berlinale My Salinger Year (Berlinale Special Gala), uscirà in sala in Italia distribuito da Academy Two.

Il nuovo film di Philippe Falardeau, il regista candidato all’Oscar per Monsieur Lazhar, dipinge il mondo letterario di New Yok degli anni ’90 con umorismo e una nota di dolcezza, senza dimenticare il ruolo unificante che l’arte gioca oggi nelle nostre vite.

Il film, tratto dal romanzo Un anno con Salinger di Joanna Rakoff (edito in Italia da Neri Pozza) ha per protagoniste la candidata all’Oscar Sigourney Weaver e Margaret Qualley, vista recentemente nell’ultimo film di Tarantino C’era una volta a… Hollywood.

New York. Dopo aver lasciato l’università per seguire il sogno di diventare scrittrice, Joanna viene assunta come assistente di Margaret, l’inflessibile agente letteraria di J. D. Salinger, schivo autore di un classico leggendario: “Il giovane Holden”. Il suo compito è quello di passare in rassegna l’enorme mole di lettere indirizzate al romanziere da tutto il mondo. Davanti alle parole emozionate dei fan, Joanna si rifiuta però di rispondere con l’impersonale lettera standard imposta dall’agenzia. Di nascosto dagli occhi severi di Margaret, la ragazza comincia così a personalizzare le risposte. Le conseguenze saranno imprevedibili e appassionanti, comiche e toccanti.

Sempre nella sezione Berlinale Special Gala sarà presentato Persian Lessons (Lezioni di persiano) il nuovo film di Vadim Perelman, il regista di La casa di sabbia e nebbia candidato a 3 Oscar.

“Un film sorprendente” per il Direttore della Berlinale Carlo Chatrian “che racconta l’Olocausto da una prospettiva diversa e originale”.

Fingendo di non essere ebreo bensì persiano, Gilles (Nahuel Pérez Biscayart, 120 battiti sul minuto) si salva dalla fucilazione in un lager nazista. La bugia però è pericolosa: quando gli viene ordinato di insegnare la lingua persiana al comandante tedesco Koch (Lars Eidinger – Personal Shopper, Dumbo), sarà costretto ad inventarla, creando giorno dopo giorno centinaia di parole immaginarie. Riuscirà a nascondere il suo segreto?

My Salinger Year e Persian Lessons usciranno la prossima stagione distribuiti da Academy Two.