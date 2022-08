Paramount+ in Italia

Paramount+, il servizio streaming di Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA), arriverà in Italia il 15 settembre. Già al lancio proporrà oltre 8.000 ore di contenuti con un vasto numero di titoli in anteprima ed esclusiva assoluta, al prezzo competitivo di 7.99 euro al mese.

“Paramount+ sta rapidamente espandendo la sua presenza a livello globale, offrendo al pubblico una serie unica di contenuti, con le più grandi star e le più avvincenti storie globali e locali insieme su un’unica piattaforma. L’Italia non solo ha un’incredibile storia cinematografica, dai film di culto alle serie TV, ma è anche un mercato chiave per l’espansione globale di Paramount+”, ha dichiarato Marco Nobili, Executive Vice President e International General Manager di Paramount+. “Con il lancio in Italia a settembre, seguito da Germania, Austria, Svizzera e Francia, entro la fine dell’anno Paramount+ sarà presente in tutti i principali mercati europei.”

“Paramount+ porterà al pubblico italiano un’offerta unica e mai vista di intrattenimento di qualità. Fedeli ai valori di un brand iconico come Paramount, offriremo finalmente anche ai fan del nostro Paese in anteprima streaming il meglio del cinema e le nostre grandi serie originali per tutta la famiglia. Accanto alle produzioni globali di Paramount+, troveranno un posto di rilievo anche serie originali e cinema italiano. Abbiamo enorme rispetto per il potenziale dell’industria audiovisiva del nostro Paese e siamo onorati di poter collaborare con i talenti creativi e imprenditoriali che la rendono grande. Grazie a questa collaborazione, stiamo dando vita anche in Italia a progetti innovativi e ambiziosi a marchio Paramount+ Original” – ha commentato Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa.

A partire dal 15 settembre, su Paramount+, gli spettatori italiani avranno a disposizione una montagna di intrattenimento e potranno seguire le storie più avvincenti con le più grandi star del cinema e dello spettacolo. La piattaforma offrirà alcuni dei titoli più attesi dell’anno, tra cui inediti programmi di intrattenimento internazionali e produzioni originali italiane, oltre ad un catalogo illimitato di contenuti premium globali e locali.

Paramount+ Originals internazionali

Tra i contenuti internazionali targati Paramount+ Original: Tulsa King, crime drama con Sylvester Stallone, che recita per la prima volta in un serie TV nel ruolo di un boss mafioso dalla personalità indimenticabile; The Offer, miniserie statunitense con Miles Teller e Juno Temple che racconterà i segreti che si celano nel dietro le quinte del film cult Il Padrino; 1883, nuova serie western (ideata da Taylor Sheridan e prequel di Yellowstone; e 1923, con Helen Mirren e Harrison Ford che seguirà le vicende della famiglia Dutton attraverso gli anni che dalla conquista del West arrivano al proibizionismo e alla Grande Depressione.

In aggiunta ai contenuti Paramount+ Original sulla piattaforma saranno disponibili anche le nuove esclusive produzioni firmate SHOWTIME®. Tra queste: la super acclamata serie TV HALO e First Lady, la serie dedicata a tre iconiche first lady della storia degli Stati Uniti con Viola Davis, Michelle Pfeiffer, e Gillian Anderson.

Oltre ai contenuti globali, Paramount+ offrirà programmi premium di origine locale che debutteranno anche negli altri Paesi in cui è presente il servizio. Tra le produzioni originali britanniche annunciate finora e in arrivo su Paramount+ figurano Sexy Beast e A Gentleman in Moscow; tra le produzioni originali internazionali approderà in piattaforma Bosé dalla Spagna, Sinaloa’s First Lady e One Must Die dal Messico, MASK: Marie Antoinette Serial Killer dalla Francia e A Thin Line – Una linea sottile, The Sheikh (Der Scheich), The Chemistry of Death (Simon Becketts Die Chemie des Todes) dalla Germania.

Paramount+ Originals italiani

Tra le attese produzioni origniali italiane di Paramount+ in arrivo (per citarne solo alcune): la serie Corpo Libero (una coproduzione Indigo Film e Network Movie, ZDFneo, in collaborazione con Rai Fiction e All3Media), l’avvincente thriller (tratto dall’omonimo libro di Ilaria Bernardini e scritto con Chiara Barzini, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari) propone in chiave totalmente inedita gli schemi del tipico teen drama e affronta con delicatezza e intelligenza tematiche profonde per un pubblico giovane portando per la prima volta sullo schermo un cast inedito di ginnaste professioniste; Circeo, (prodotta da Cattleya in collaborazione con RAI Fiction e VIS) che ripercorre tutte le fasi del processo seguito al terribile caso di cronaca del 1975 e gli importanti mutamenti sociali e culturali che ne derivarono; 14 giorni, il primo Paramount+ Original movie italiano (presentato fuori concorso al Festival di Torino), scritto e diretto da Ivan Cotroneo, è un’ originalissima storia sui conflitti di coppia e la resistenza dell’amore in tempo di COVID, senza essere un film sul COVID: l’arco narrativo segue 14 giorni di convivenza forzata in quarantena ed è stata girata, con un vero e proprio esperimento filmico, in una sequenza reale di 14 giorni all’interno di un appartamento durante il primo lock down.

Recentemente annunciati anche il film Ti Mangio il Cuore prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+, che uscirà in sala il 22 settembre distribuito da 01 Distribution e poi disponibile da gennaio 2023 in esclusiva su Paramount+, e Miss Fallaci (prodotto con Minerva) che racconta alla nuova generazione di spettatori un’icona italiana del giornalismo mondiale seguendo le vicende della giovane Oriana negli Stati Uniti.

Altre importanti produzioni verranno annunciate al lancio e coinvolgeranno star iconiche del cinema italiano.

Kids & Family

Molte anche le produzioni dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie. In arrivo quest’anno ci sarà il revival della serie iCarly con l’attrice Miranda Cosgrove, la nuova serie animata Big Nate, il reboot dei Rugrats e Due Fantagenitori: ancora più fanta, una nuova serie in tecnica mista, live action e animazione, tratta dalla storica serie animata di Nickelodeon. Paramount+ offrirà anche i franchise più amati dai bambini e dalle famiglie come SpongeBob SquarePants, PAW Patrol e tanti altri.

Film Blockbuster

Oltre i nuovi titoli come Scream 5 e Top Gun: Maverick, Paramount + permetterà agli utenti di rivedere classici iconici e titoli recenti che arriveranno in esclusiva sulla piattaforma dopo il successo in sala. Tra questi, Grease, Il Padrino, le saghe di Star Trek, Top Gun e Transformers e molto altro.

In Italia, Paramount+ sarà disponibile on line su https://www.paramountplus.com/it/, mobile e attraverso un’ampia scelta di TV connesse tramite Apple, Amazon, Google, Samsung e altre. Gli utenti possono accedere al servizio al prezzo di 7.99 euro con un periodo di prova di 7 giorni e possibilità di disdire in qualsiasi momento. Sarà possibile stipulare anche un abbonamento annuale al costo di 79.90€, anche in questo caso è previsto un periodo di prova di 7 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Inoltre, grazie alla partnership con Sky, gli abbonati a Sky Cinema o a Sky Q potranno avere accesso a Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni, visita www.paramountplus.it e https://ir.paramount.com/.