Olivia Colman per Landscapers

Sarà l’attrice Premio Oscar® Olivia Colman (La Favorita, The Crown) la protagonista della nuova serie Sky Original, Landscapers, prodotta da Sister per Sky e HBO dopo il successo di Chernobyl, premiata quest’anno con 10 Emmy Award.

La miniserie in quattro parti sarà diretta dal due volte Premio Oscar® Alexander Payne (Paradiso amaro, Sideway – In viaggio con Jack, A proposito di Schmidt) ed è la prima sceneggiatura per la televisione scritta da Ed Sinclair.

Ispirata a eventi reali, la serie esplora le vite degli assassini Susan (A. Colman) e Christopher Edwards e si chiede come questa coppia devota e mite sia arrivata ad uccidere i genitori di Susan e seppellirli nel giardino sul retro della loro casa di Mansfield, una cittadina del Nottinghamshire, in un crimine avvenuto nel 1998 e rimasto nascosto per oltre un decennio. Landscapers è un drama con venature dark comedy su una storia realmente accaduta e basato su ricerche approfondite, con ore di interviste agli accusati che si sono sempre professati innocenti.

La serie racconta le vite di Susan e Chris da varie prospettive, comprese quelle degli agenti di polizia e degli avvocati coinvolti nelle indagini, nonché da quella “interna” degli stessi protagonisti. Il pubblico verrà calato in un mondo surreale, frutto di fantasia, che Susan e Christopher hanno creato vestendo i panni dei loro eroi di Hollywood in storie da loro inventate. La storia di un singolare caso di omicidio che coinvolge quattro vite vissute ai margini della società, e che si trasforma in un’esplorazione magnetica e a tinte fosche dell’amore e della fantasia, del loro potere e del loro pericolo.

Landscapers è prodotta per Sky e HBO da Sister, la pluripremiata casa di produzione di Chernobyl, in collaborazione con South of the River Pictures, nuova società di produzione di Olivia Colman e Ed Sinclair.

Le riprese inizieranno nel 2020 e la serie sarà in esclusiva su Sky in Italia, nel Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna. La distribuzione internazionale è affidata a NBCUniversal Global Distribution.

Olivia Colman, protagonista e produttrice esecutiva della serie, ha dichiarato: «Adoro le sceneggiature di Ed, esattamente come adoro la sua cucina. No, la verità è che è piuttosto raro volere così tanto una parte dopo la prima lettura di una sceneggiatura, ma è quello che è successo in questo caso. È una scrittura coraggiosa, ma anche sottile e tenera: una gioia per qualsiasi attore».

Landscapers è la prima co-produzione originale di Sky e HBO dopo il rinnovo dell’accordo di produzione del mese scorso, che estende la lunga partnership delle due aziende. È anche il primo nuovo lavoro commissionato da entrambe le aziende alla casa di produzione Sister dopo il successo internazionale di Chernobyl, andato in onda nel 2019, la serie Sky Original di maggior successo con la conquista, tra gli altri, di 10 Emmy Awards.

Landscapers è prodotta da Sister in associazione con South of the River Pictures per Sky e HBO. I produttori esecutivi sono Jane Featherstone (Chernobyl, The Split) e Chris Fry (Giri/Haij, Chernobyl) per Sister, Ed Sinclair e Olivia Colman per South of the River Pictures, Serena Thompson per Sky. Diretto da Alexander Payne (che è anche produttore esecutivo), Landscapers è prodotto da Katie Carpenter (The Bisexual, Flowers).

Landscapers è la più recente produzione Sky nel piano di sviluppo di contenuti originali. Il gruppo Sky si è infatti impegnato a raddoppiare il proprio investimento in titoli originali drama, comedy e documentari attraverso Sky Studios, la nuova struttura per lo sviluppo e la produzione di contenuti a livello europeo. Sky Studios porta sullo schermo storie uniche e originali con i migliori talenti in Europa ed è la casa degli Sky Original premiati e amati dai clienti Sky.

Tra gli Sky Original in arrivo su Sky, The New Pope, la nuova serie creata e diretta dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino con i due volte nominati agli Oscar® Jude Law e John Malkovich; ZeroZeroZero, diretta da Stefano Sollima e ispirata al libro di Roberto Saviano, con Andrea Riseborough, Dane DeHaan e Gabriel Byrne; Devils, con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Il 2019 è stato un anno record per le serie Sky Original con i 10 Emmy Award conquistati da Chernobyl e le nuove stagioni dei titoli più amati, come Gomorra e 1994, insieme alle novità come Catch-22 e Caterina la Grande.