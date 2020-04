Massimo Ghini a Movie Mag

"Non regali più emozioni se pensi di essere arrivato", dice l'attore. Protagonista del magazine di Rai Movie: mercoledì 22 aprile alle ore 23.15

A MovieMag questa settimana: l’intervista a Massimo Ghini e l’iniziativa “I film della nostra vita” oltre ai consueti approfondimenti sulla programmazione di Rai Movie. Questo ed altro mercoledì 22 aprile alle 23.15.

Massimo Ghini, tra i volti più famosi e simpatici del cinema italiano, si racconta a Federico Pontiggia. “Cerco sempre di pensare che la mia carriera non abbia mai fine. Un attore diventa monotono e non regala più emozioni nel momento in cui è convinto di essere arrivato”. L’attore romano ripercorre la sua lunga carriera, iniziata con una bocciatura e proseguita con film d’autore e commedie popolari. Infine, ci svela i film della sua vita.

La rivista Ciak insieme al Museo nazionale del Cinema di Torino, a Rai Movie, RaiPlay e alla Film Commission Torino Piemonte, nell’ambito delle manifestazioni per Torino Città del Cinema 2020, lancia un grande gioco: “I film della nostra vita”.

Flavio Natalia, Direttore di Ciak, nel notiziario realizzato in collaborazione con Anica, spiega questo originale gioco culturale. Una gara di film in un torneo a eliminazione diretta rivolta a tutti gli appassionati di cinema che voteranno per scoprire le pellicole che hanno lasciato dentro di loro la magia del cinema.

Interprete di pellicole indimenticabili è certamente Stefania Sandrelli, MovieMag dedica un omaggio a una delle attrici italiane più apprezzate dai registi e amate dal pubblico.

Da una diva italiana a una inglese: Helen Mirren. L’attrice britannica parla di “Amore cucina e curry”, film di Lasse Hallström di cui è protagonista. La pellicola, in onda su Rai Movie sempre mercoledì in prima serata, mette in scena la sfida tra un ristorante indiano e il ben più noto ristorante a tre stelle Michelin che si trova a pochi metri di distanza. Trama, interviste al cast e curiosità nell’approfondimento di Movie Mag.

Nella settimana in cui cade l’anniversario della Liberazione d’Italia, Alberto Farina nella rubrica See You Next Wednesday esplora il tema del legame fra cinema e libertà.

Chiude la puntata il Cineoroscopo di Simon & the Stars che racconta i film di Rai Movie della settimana più adatti ai segni zodiacali.