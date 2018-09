Festival Ottobre 2018

RELIGION TODAY FILM FESTIVAL

Trento (e provincia)-Merano-Bolzano-Roma, Italia

Dal 4 all’11 ottobre

Tel. (0461) 981853

segreteria@religionfilm.com

Resp. Andrea Morghen, Alberto Beltrami

XXI edizione del “festival internazionale di cinema, religioni e società”; un viaggio nelle differenze per promuovere la conoscenza delle opere in cui l’esperienza religiosa assume una cifra estetica su cui riflettere. Il tema odierno è “Nuove Generazioni”. Fra le sezioni: film a soggetto, documentari, cortometraggi.

LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO

Pordenone, Italia

Dal 6 al 13 ottobre

Tel. (0432) 980458

info.gcm@cinetecadelfriuli.org

Resp. Jay Weissberg

XXXVII edizione del prestigioso festival sul cinema muto mondiale. Rarità ritrovate e classici restaurati. Una sezione monografica è dedicata a John M. Stahl. Il film di apertura è “Captain salvation” (1927), quello di chiusura è “Il giocatore di scacchi” (1927), entrambi con accompagnamento musicale dell’orchestra.

TRAILERS FILMFEST

Milano, Italia

Dall’11 al 13 ottobre

Tel. 3384679927

info@trailersfilmfest.com

Resp. Stefania Bianchi

XVI edizione dell’unico festival che premia i migliori trailer cinematografici della stagione. Trailers in concorso, film in anteprima nazionale, test screening, testing trailer, lezioni sui mestieri del cinema, workshop, incontri con i professionisti della promozione cinematografica e rassegne di trailer.

PRESENTE ITALIANO

Pistoia, Italia

Dall’11 al 18 ottobre

Tel. (0573) 453484

info@presenteitaliano.it

Resp. Michele Galardini

IV edizione del festival dedicato interamente al cinema italiano. In programma l’omaggio ai fratelli Vanzina, 6 film in concorso e una serata di cinema sperimentale. Previsti incontri con gli autori e proiezioni speciali.

WARSZAWSKI FESTIWAL FILMOWY

Varsavia, Polonia

Dal 12 a 21 ottobre

Tel. (0048-22) 6216268

media@wff.pl

Resp. Stefan Laudyn

XXXIV edizione della rassegna competitiva – e non – di lungometraggi internazionali a soggetto e documentari. E’ il più grande happening di cinema in Polonia.

CINEMED – FESTIVAL CINEMA MEDITERRANEEN MONTPELLIER

Montpellier, Francia

Dal 18 al 27 ottobre

Tel. (0033-4) 99137373

info@cinemed.tm.fr

Resp. Christophe Leparc

XL edizione del festival dedicato ai film dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Lungometraggi e “corti” concorrono all’assegnazione dell’Antigone d’Oro, del Gran Premio del Cortometraggio e dei premi del Pubblico.

FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Roma, Italia

Dal 18 al 28 ottobre

Tel. (06) 40401900

info@romacinemafest.org

Resp. Antonio Monda

XIII edizione del festival capitolino, organizzato dalla Fondazione Cinema per Roma. La Selezione Ufficiale prevede un massimo di 40 film, che concorrono per il Premio del Pubblico BNL. “Alice nella Città” è la sezione autonoma e parallela dedicata ai film per ragazzi (max. 14 titoli).

CINEKID FESTIVAL

Amsterdam, Paesi Bassi

Dal 20 al 26 ottobre

Tel. (0031-20) 5317890

info@cinekid.nl

Resp. Floor van Spaendonck

XXXII edizione della manifestazione competitiva internazionale di cinema, televisione e new media, indirizzata ai bambini e ai ragazzi. Dal 13 al 28 ottobre il festival è anche itinerante nelle città dei Paesi Bassi.

EUROVISIONI 2018

Roma, Italia

Dal 26 al 27 ottobre

Tel. (06) 59606371

segreteria@eurovisioni.it

Resp. Giacomo Mazzone

XXXII festival internazionale di cinema e televisione, che si svolge presso l’Accademia di Francia (Villa Medici e Palazzo Farnese). Il tema di quest’anno è: “Patrimonio culturale e servizio pubblico: matrimonio d’amore e d’interesse?”.

FESTIVAL DU FILM ITALIEN DE VILLERUPT

Villerupt, Francia

Dal 26 ottobre all’11 novembre

Tel. (0033-3) 82894022

organisation@festival-villerupt.com

Resp. Oreste Sacchelli

XLI edizione del festival del cinema italiano, nella cittadina francese al confine con il Lussemburgo. In programma novità della stagione e pellicole indipendenti, in versione originale con sottotitoli. E’ a carattere competitivo. Il tema stavolta è la regione Emilia-Romagna.

DOK LEIPZIG – INTERNATIONALES LEIPZIGER FESTIVAL FUR DOKUMENTAR UND ANIMATIONSFILM

Lipsia, Germania

Dal 29 ottobre al 4 novembre

Tel. (0049-341) 308640

info@dok-leipzig.de

Resp. Leena Pasanen

LXI edizione della storica rassegna competitiva dedicata ai documentari e al cinema d’animazione da tutto il mondo. Lungometraggi, cortometraggi, retrospettive, omaggi, focus su un paese straniero.

TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL

Trieste, Italia

Dal 30 ottobre al 4 novembre

Tel. (040) 3220551

info@scienceplusfiction.org

Resp. Daniele Terzoli

XVIII edizione dell’ormai storico Festival Internazionale della Fantascienza, che esplora come sempre i mondi del fantastico, dei linguaggi sperimentali e delle nuove tecnologie nelle produzioni di cinema, televisione, arti visive e dello spettacolo. Nei tre concorsi internazionali vengono assegnati il Premio Asteroide e i due Premi Méliés d’argento.