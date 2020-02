Festival Marzo 2020

VISIONI ITALIANE

Bologna, Italia

Dal 2 all’8 marzo

Tel. (051) 2194835

visioniitaliane@cineteca.bologna.it

Resp. Anna Di Martino

XXVI edizione del festival che prevede un concorso nazionale per cortometraggi, mediometraggi e documentari di vario formato. Prevista la sezione “Fare cinema a Bologna e in Emilia Romagna”. Sezioni competitive: “Visioni italiane”, “Visioni Doc”, “Visioni sarde”, “Visioni ambientali”, “Visioni acquatiche”.

TAMPERE FILM FESTIVAL

Tampere, Finlandia

Dal 4 all’8 marzo

Tel. (00358-3) 2235681

office@tamperefilmfestival.fi

Resp. Jukka-Pekka Laakso

L’edizione della longeva rassegna dedicata ai cortometraggi, fra le tre più importanti del mondo. Il concorso riguarda opere di fiction, d’animazione e documentaristiche.

JOURNEES DU CINEMA QUEBECOIS EN ITALIE

Torino, Italia

Dal 6 all’8 marzo

Tel. (011) 8138564

program@cinemaquebecitalia.com

Resp. Joe Balass

XVII edizione della rassegna dedicata al nuovo cinema del Quebec, che presenta film in anteprima italiana, transitati in importanti festival internazionali. Un sorprendente viaggio che spazia dal classico “cinéma vérité” alla fiction. Tutti i film sono in lingua originale, sottotitolati in italiano.

BERGAMO FILM MEETING

Bergamo, Italia

Dal 7 al 15 marzo

Tel. (035) 363087

info@bergamofilmmeeting.it

Resp. Angelo Signorelli

XXXVIII edizione dell’autorevole vetrina del cinema indipendente internazionale, con anteprime. I film partecipano per l’assegnazione del premio Bergamo Film Meeting. In programma anche una retrospettiva dedicata a Jerzy Skolimowski.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES

Créteil, Francia

Dal 13 al 22 marzo

Tel. (0033-1) 49803898

filmsfemmes@wanadoo.fr

Resp. Jackie Buet

XLII edizione del noto festival europeo dedicato alle donne registe. Le novità nella sezione competitiva (film a soggetto, documentari e corti).

FLORENCE KOREA FILM FEST

Firenze, Italia

Dal 19 al 27 marzo

Tel. (055) 5048516

info@koreafilmfest.com

Resp. Riccardo Gelli

XVIII edizione. In programma oltre 60 titoli che raccontano la Corea di ieri e di oggi con un cinema che si sta imponendo sempre di più nel mercato a livello internazionale – vedi i recenti 4 premi Oscar vinti dal film Parasite di Bong Joon-ho.

FIFF – FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FRIBOURG

Friburgo, Svizzera

Dal 20 al 28 marzo

Tel. (0041-26) 3474200

info@fiff.ch

Resp. Thierry Jobin

XXXIV edizione del festival internazionale, con sezioni competitive e non, specializzato nelle cinematografie d’Asia, America Latina, Africa ed Europa dell’Est. In programma lungometraggi di fiction, cortometraggi, documentari e opere indipendenti.

DETOUR. FESTIVAL DEL CINEMA DI VIAGGIO

Padova, Italia

Dal 20 al 29 marzo

Tel. 3488766746

info@detourfilmfestival.com

Resp. Francesco Bonsembiante, Marco Segato

VIII edizione del festival che accanto alle sezioni competitive si arricchisce di proiezioni speciali, incontri e presentazioni, pensati per valorizzare differenti modi di vedere e interpretare il viaggio. Mario Ferracina è autore della locandina, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Padova.

BUFF – INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Malmo, Svezia

Dal 21 al 27 marzo

Tel. (0046-40) 302505

info@buff.se

Resp. Julia Jarl

XXXVII edizione del festival competitivo che presenta lungometraggi a soggetto, “corti” e documentari destinati a bambini e adolescenti.

BIF&ST

Bari, Italia

Dal 21 al 28 marzo

Tel. (06) 45763506

segreteria.direzione@bifest.it

Resp. Felice Laudadio

XI edizione del Bari International Film Festival. In concorso lungometraggi italiani e stranieri. In programma anche film in anteprima italiana assoluta (come Bombshell – La voce dello scandalo, vedi pag. 50) o in anteprima mondiale. Anche Roberto Benigni ed Helen Mirren tra gli ospiti.

FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO, D’ASIA E AMERICA LATINA

Milano, Italia

Dal 21 al 29 marzo

Tel. (02) 6696258

festival@coeweb.org

Resp. Annamaria Gallone, Alessandra Speciale, Gabriella Rigamonti

XXX edizione dell’importante finestra esplorativa, che presenta film africani ma anche provenienti da Asia e America Latina (per il concorso “Finestre sul mondo”). Previste sezioni di concorso anche per “corti” e per opere di registi italiani o stranieri residenti in Italia. A cura dell’Associazione Centro Orientamento Educativo – COE.

CORTINAMETRAGGIO

Cortina d’Ampezzo (Belluno), Italia

Dal 23 al 29 marzo

Tel. (040) 2464383/4

info@cortinametraggio.it

Resp. Maddalena Mayneri

XV edizione del festival dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana. Accanto alle sezioni ufficiali Cortometraggi, Videoclip musicali e la vetrina Branded Entertainment, confermati i “Corti in sala” con Vision Distribution e tra le novità le “Cortiadi – Winter Sport Short”.

CA’ FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL

Venezia, Italia

Dal 25 al 28 marzo

Tel (041) 234 6244

cafoscarishort@unive.it

Resp. Maria Roberta Novielli

X edizione del Festival, il primo in Europa interamente organizzato e gestito da un’università. 30 corti in gara, selezionati tra oltre 3000 opere.

Autore del manifesto è Lorenzo Mattotti, protagonista anche di un programma speciale e della preapertura. Tra gli altri ospiti, Shin’ya Tsukamoto e l’ideatore dei Munchies Charlie Tango, con i nuovi episodi della serie.

BAFF – B.A. FILM FESTIVAL

Busto Arsizio (Varese), Italia

Dal 28 marzo al 4 aprile

Tel. (0331) 070847

info@bafilmfestival.it

Resp. Steve Della Casa, Paola Poli

XVIII edizione. Previsti un omaggio a Ugo Tognazzi, e un altro ad Alfred Hitchcock e Mario Bava dal titolo “I registi che sapevano troppo”, in occasione del 40° anniversario della loro scomparsa, con una serata dedicata al talento incontrastato dei due geni del brivido. Atteso anche il Focus sul cinema spagnolo.