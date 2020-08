Elle in Mostra

Chiunque si sia emozionato davanti al grande schermo sa che il cinema è tra gli elementi indispensabili per vivere meglio, e lo sanno bene anche Hearst e i suoi brand che nel corso degli anni hanno dedicato uno spazio sempre più importante a questa espressione artistica per raccontare la moda e il costume contemporaneo. Nel 2020 questa passione ha incontrato la mission di Hearst, “Vivere meglio“, creando a un nuovo progetto che esalta i valori positivi portati dal cinema nella nostra società, valori che dopo la pandemia sono quanto mai indispensabili.

Hearst, Vivere Meglio – Cinema. Con queste premesse Hearst torna tra i protagonisti della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia: grazie al progetto Hearst Vivere Meglio – Cinema è infatti partner della Fondazione Ente per lo Spettacolo e firma, nella lounge della stessa Fondazione, sei appuntamenti pomeridiani dal titolo Che Cinema farà affidati a Piera Detassis, saggista e critico, tra i massimi esperti di cinema italiano nonché editor at large Cinema e Entertainment della testata Elle. Sei incontri con personaggi popolari o rappresentativi dell’industria cinematografica che ci spiegheranno come il cinema stia mutando, non solo in tecnologia ma in storie e contenuti, aiutandoci così a vivere meglio il futuro e le nostre vite.

Ecco gli appuntamenti del progetto Hearst Vivere Meglio – Cinema che si svolgeranno al Lido di Venezia e che il pubblico potrà seguire anche sui siti e social media dei brand Hearst elle; marieclaire; cosmopolitan; harpersbazaar; esquire; elle decor.

3 settembre ore 18: Anna Foglietta, attrice e madrina della 77a Mostra del Cinema di Venezia

5 settembre ore 18: Alessandro Gassmann, attore e regista, protagonista di Non odiare di Mauro Mancini, unico film italiano in concorso alla Sic

6 settembre ore 18: Gregorio Paonessa e Marta Donzelli produttori del film in Concorso Ufficiale Miss Marx di Susanna Nicchiarelli

8 settembre ore 18: Andrea Occhipinti, produttore e distributore Lucky Red

9 settembre ore 18: Jasmine Trinca, attrice e regista

10 settembre ore 18 : Elisabetta Sgarbi, editore, direttore artistico, regista

Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo presso la sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior, non una semplice lounge ma un vero e proprio spazio culturale, dove per tutta la durata del festival si alternano presentazioni di libri e film, dibattiti, incontri. “Con soddisfazione ospitiamo il progetto proposto da Hearst, che promuove l’incontro con i protagonisti del cinema, guidati in un dialogo con il pubblico dalla sapiente mano di Piera Detassis”- dichiara Davide Milani, presidente FEdS.

Elle Daily Venezia. La presenza di Hearst è siglata anche da un brand immancabile alla Mostra del Cinema, Elle, che in Laguna si propone di raccontare quotidianamente la manifestazione grazie a Elle Daily Venezia, un format che lo scorso anno fu molto apprezzato da pubblico e addetti ai lavori. Dal 2 al 12 settembre Elle Daily Venezia uscirà in formato digitale ricchissimo di contenuti: una cronaca del meglio della giornata, interviste e pillole video realizzate live, recensioni, immagini, look e personaggi presenti alla Mostra. La redazione di Elle lavorerà dal Lido tutti i giorni per arricchire quest’offerta con ulteriori contenuti digitali originali che alimenteranno costantemente Elle.com/it e i profili social del brand nei giorni del festival, così che anche il pubblico da casa possa condividere le emozioni.