Diodato a Movie Mag

L’attualità, le ultime uscite, celebrità italiane e internazionali: nuovo appuntamento con l’ultima puntata di questa bizzarra stagione di “MovieMag”. Mercoledì 17 giugno alle 23.00 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre)

Diodato si racconta a Federico Pontiggia, rivelando la sua passione per il cinema. Il cantautore è candidato ai Nastri d’Argento nella categoria miglior canzone originale con Che vita meravigliosa, brano presente nella colonna sonora de “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek e con cui ha vinto anche il premio David di Donatello.

E sempre di musica si parla con Peppino De Filippo, uno dei più grandi comici italiani di sempre, visto nell’inedita veste di musicista.

L’approfondimento è dedicato a “La ruota delle meraviglie”, che gli spettatori di Rai Movie hanno appena visto in prima serata. Una storia d’amore firmata da Woody Allen, ambientata durante gli Anni Cinquanta tra le luci e i colori del luna park newyorkese di Coney Island. Raccontano il film Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake, Juno Temple.

Attraverso il cinema di Rai Movie Simon&TheStars legge il cielo di segni zodiacali nel suo cineoroscopo.

In uscita on demand questa settimana: “Si muore solo da vivi”, commedia romantica con Alessandro Roja e Alessandra Mastronardi per la regia di Alberto Rizzi e “Il Regno” di Rodrigo Sorogoyen, la storia di un politico di successo dall’immagine apparentemente perfetta ma in realtà corrotto.

Nella settimana della riapertura delle sale cinematografiche, MovieMag racconta l’esperienza del Cinema Visionario di Udine, il primo al mondo ad installare un pannello divisorio tra le poltrone chiamato Butterfly. Sabrina Baracetti, presidente del C.E.C. Centro Espressioni Cinematografiche di Udine spiega come nasce l’idea e come funziona.

Anche la rubrica See You Next Wednesday festeggia il ritorno nelle sale cinematografiche, Alberto Farina ci accompagna in un interessante excursus tra alcuni dei tanti film che hanno celebrato la magia della proiezione.

Quest’anno la rassegna “Fare Cinema” si è tenuta interamente in digitale. Ideata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, promuove il cinema italiano e l’industria cinematografica del nostro Paese nel mondo. Marina Sereni, Vice Ministra per gli Affari Esteri, illustra l’iniziativa nel notiziario, realizzato in collaborazione con Anica.

