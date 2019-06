Al via Pesaro Film Festival

Apre domani, 15 giugno, la 55a edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, festival in attività fino al successivo sabato 22 giugno.

Il Presidente del Comitato scientifico e co-fondatore Bruno Torri ha voluto subito sottolineare la grande continuità di questa edizione con le origini: “Intraprendere un discorso che si rifaccia alla tradizione ma con uno sguardo sempre al futuro”.

“Questo è l’obiettivo della Mostra” ha sottolineato il Direttore Pedro Armocida, attraverso proposte eterogenee che racchiudono un mondo senza centri di gravità e in perenne mutamento, a partire dal Concorso Pesaro Nuovo Cinema, con opere prime o seconde provenienti da tutto il mondo, spesso lontane dai classici stilemi tipicamente “da festival”. Due le giurie, quella professionale (Olimpia Carlisi, Amir Naderi e Andrea Sartoretti) e quella degli studenti.

L’apertura in Piazza del Popolo è affidata al cult Butch Cassidy, diretto da George Roy Hill, con Paul Newman e Robert Redford, a 50 anni dalla sua uscita. Per la rubrica “Cinema in spiaggia”, invece, un altro classico: Per un pugno di dollari di Sergio Leone.

L’illustrazione del manifesto di quest’anno, in linea con il discorso sul cinema di genere italiano, è stata affidata a Roberto Recchioni, “la rockstar del fumetto italiano”.

“L’importante” nota Armocida, “è sapere che cos’è il medium: il cinema si dà a noi in forme e formati che non rispettano canoni. E che, oggi e ancora più di prima, si espandono. Anche in senso fisico. Così questa edizione presenta il maggior numero di film in assoluto, da molti anni a questa parte”.

Il consigliere regionale Andrea Biancani, ha sottolineato che “l’impegno della regione Marche per la Mostra del nuovo cinema è rinnovato e potenziato”, mentre Il vicesindaco Daniele Vimini ne ha sottolineato l’importanza per il panorama culturale nazionale: “Pesaro Film Festival ha saputo ‘cucirsi‘ con la città e con i suoi spazi più significativi: legare la forza del cinema a questi luoghi è qualcosa di cui lo ringrazio”.