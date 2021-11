viteinmusica al Palladium

Torna dal 3 novembre al 1 dicembre al Teatro Palladium, con quattro appuntamenti, #viteinmusica – Incontri sul biopic musicale, progetto che s’incentra sul complesso e affascinante rapporto che da sempre lega il cinema alla musica, con la partecipazione di autori cine-audiovisivi, compositori, critici musicali e cinematografici che ne introdurranno e approfondiranno la visione.

Giunta alla sua terza edizione, attraverso una serie di incontri trasversali ai diversi generi della storia musicale, la rassegna propone un percorso che muove dai protagonisti della musica pop fino ai divi del folk e della musica italiana, con particolare risalto alle relazioni tra regia e composizione, tra genere e profilo musicale, con riferimento sia alla specificità dei film stessi, sia alle vicende che hanno legato grandi registi e grandi musicisti.

La rassegna si apre mercoledì 3 novembre con Rocketman, film che ripercorre la storia di Elton John, dagli inizi alla Royal Academy of Music fino agli anni Ottanta, momento di massimo splendore della sua carriera. Introducono la visione Daria Pomponio e Giovanni Vacca. Si prosegue mercoledì 10 novembre con Pavarotti, documentario diretto da Ron Howard sulla vita di Luciano Pavarotti, introdotto da Alessandro Boschi e Jacopo Pellegrini.

Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, in programma lunedì 15 novembre e presentato da Emanuele Rauco ed Ennio Speranza, racconta la storia dell’icona della musica country e folk americana Johnny Cash e della sua turbolenta storia d’amore con June Carter Cash, interpretati da Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon, la cui performance le è valsa l’Oscar come migliore attrice. Chiude la rassegna, mercoledì 1 dicembre, Perdutoamor di Franco Battiato che per questo film vinse nel 2004 il Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Il film, introdotto da Vito Zagarrio e Paolo Prato, è ambientato fra la metà degli anni ’50 e la metà degli anni ’60 tra la Sicilia e Milano e racconta la storia di un ragazzo siciliano e il suo percorso di crescita.

Il progetto, nato da un’idea di Luca Aversano ed Enrico Carocci, in collaborazione con Vito Zagarrio, Malvina Giordana e Matteo Santandrea, è realizzato dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium in collaborazione con il DAMS dell’Università Roma ed è finanziato dal MiC nell’ambito delle attività di promozione della cultura cinematografica.

PROGRAMMA

Seminario di presentazione ore 18:00, proiezione del film ore 18:45

Mercoledì 3 novembre*

Rocketman (Dexter Fletcher, 2019)

Introducono: Daria Pomponio e Giovanni Vacca

* Seminario di presentazione ore 18:30, proiezione del film ore 19:15

Mercoledì 10 novembre

Pavarotti (Ron Howard, 2019)

Introduce: Alessandro Boschi e Jacopo Pellegrini

Lunedì 15 novembre

Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line (James Mangold, 2005)

Introduce: Emanuele Rauco ed Ennio Speranza

Mercoledì 1 dicembre

Perdutoamor (Franco Battiato, 2003)

Introducono: Vito Zagarrio e Paolo Prato