Tutto Parenti e D’Anolfi

Visions of the Réel presenta la prima retrospettiva dell’opera di Martina e Massimo, che terranno una masterclass domani 10 aprile

Martina Parenti e Massimo D’Anolfi sono ben più di un duo di registi d’avanguardia che offrono una visione chiara e precisa del mondo. Hanno inequivocabilmente ridefinito la nozione stessa di documentario, guidando la nuova onda del cinema italiano negli anni 2000.

Parenti e D’Anolfi, una coppia anche nella vita civile, possono vantare una filmografia di tutto rispetto. I loro film sono stati proiettati in tutto il mondo in festival come la Mostra del Cinema di Venezia e il Festival di Locarno. Il loro approccio narrativo e il loro rapporto con il montaggio sono evidenti in diversi film come Il castello e Materia oscura.

Profondamente poetici ma anche rigorosamente politici nella loro filosofia del lavoro, Parenti e D’Anolfi hanno creato film acclamati dalla critica internazionale. Rifiutando la via più semplice e le risposte più ovvie, il loro lavoro mette in discussione la nostra relazione con lo spazio e la società. Con costanza e perseveranza, Parenti e D’Anolfi hanno realizzato sei lungometraggi e un cortometraggio in dieci anni, ognuno dei quali ha spinto le loro ambizioni verso territori inesplorati.

Visions of the Réel presenta la prima retrospettiva dell’opera di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi. Un’opportunità unica per scoprire la bellezza e i misteri dei film che hanno contribuito a ripensare la definizione stessa di cinema della realtà. Martina Parenti e Massimo D’Anolfi terranno una Masterclass di 3 ore alle 10.00 di mercoledì 10 aprile alla Colombière a Nyon.

Filmografia

– 2018 Blu, 20’

– 2016 Spira Mirabilis, 121’

– 2015 L’infinita fabbrica del Duomo, 74’

– 2013 Materia oscura, 80’

– 2011 Il castello, 90’

– 2009 Grandi speranze, 77’

– 2007 I Promessi Sposi, 73’

Area degli allegati