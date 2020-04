Oggi in tv, Olmi in prima serata

Visioni in quarantena sui canali free. Classici intramontabili e nuove voci del cinema europeo tra i consigli della redazione per venerdì 10 aprile

Rai 3 omaggia Bergamo e la sua comunità, duramente colpita dal Covid-19, proponendo in prima serata L’albero degli zoccoli, il capolavoro di Ermanno Olmi premiato con la Palma d’Oro a Cannes nel 1978. Sugli altri canali in chiaro, spazio a classici intramontabili, mélo autobiografici e commedie corali. In nottata, il folgorante debutto di un giovanissimo autore russo. Ecco i consigli della redazione di Cinematografico per venerdì 10 aprile.

L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI – Rai 3, ore 21:00

“Il mio film rappresenta un mondo ormai così lontano, che ci siamo lasciati indietro e tuttavia qualcosa di quel tempo e di quella vita semplice ci ammonisce su questo nostro presente pieno di inquietudini. Forse uno sguardo mediato sulla condizione della zolla di terra che ci dà da vivere ci farebbe consapevoli di appartenere tutti alla medesima casa delle nostre origini. Una casa di cui avremo sempre bisogno e che dovremo tornare a rispettare. Una casa comune per una famiglia comune”. (Ermanno Olmi)

C’EST LA VIE! – Rai Movie (canale 24), ore 21:10

“Tre anni dopo Samba, i re del feel-good movie alla francese (Quasi amici) realizzano il loro film più convincente. Se il soggetto è banale e il suo sviluppo convenzionale (i fusibili saltano, il piatto principale si guasta, le suocere incanagliscono), il punto di vista è originale. Eludendo il sempiterno regolamento di conti familiari, Éric Toledano e Olivier Nakache seguono l’attività frenetica agita dietro le quinte da una piccola impresa multietnica di cuochi pagati in nero, camerieri improvvisati senza il permesso di soggiorno, fotografi frustrati, maître de salle pedanti, sedicenti cantanti poliglotti. Commedia corale, C’est la vie! cerca i suoi coristi ai quattro angoli del cinema francese.” (Marzia Gandolfi)

LA MALA EDUCACION – Cielo (canale 24), ore 21:15

All’inizio degli anni ’60, in un collegio religioso, due ragazzi, Ignacio e Enrique, scoprono l’amore, il cinema e la paura. Testimone e parte attiva delle loro scoperte è Padre Manolo, direttore del collegio e professore di Letteratura. I tre personaggi si incontreranno altre due volte nel corso della vita: alla fine degli anni ’70 e nell’80. Questi incontri segneranno la vita e la morte di alcuni di loro. A partire dai ricordi infantili, Pedro Almodóvar costruisce un film a scatole cinesi: tra passato e presente, la vita si trasforma in mélo, con inganni, scambi di persona, ritorni improvvisi.

COLAZIONE DA TIFFANY – Rete 4, ore 21:30

“Anno di grazia 1961, regia di Blake Edwards, interpretazione iconica di Audrey Hepburn. Dal libro (adattamento molto libero) di Truman Capote, c’era una volta New York, suonava Moon River, la leggerezza non s’appoggiava ancora al minimalismo, ma a uno stilnovo spensierato per elezione, romantico per devozione, immortale per destino: la leggiadra Holly Golightly, il giovane scrittore Paul Varjak (George Peppard), e chi se li dimentica più? […] (Ri)vederlo aiuta a capire quanto la musica della romantic comedy oggi sia cambiata, e in peggio: se 500 giorni insieme è il più valido, eterodosso discendente, ebbene, quelli di Tiffany sono oltre 50 anni insieme.” (Federico Pontiggia)

TESNOTA – Rai 3, ore 1:30

Segnatevi questo nome: Kantemir Balagov. Classe 1991, allievo di Aleksandr Sokurov, a Cannes 2017 (in Un Certain Regard) porta la sua opera prima, e sorprende. Sì, perché Tesnota (Closeness) è un film che ha un’identità molto forte, sia per quello che decide di inquadrare sia per il modo in cui decide di farlo. Lo si intuisce da subito, dall’aspect ratio 1.33 che, naturalmente tende ad includere, ingabbiare maggiormente tanto la storia quanto i suoi protagonisti. [..] Ambientato negli stessi luoghi dove il regista è nato e cresciuto, basato sull’insieme di alcuni fatti reali avvenuti in quegli anni, mantiene sempre alta la tensione opprimente e claustrofobica.” (Valerio Sammarco)