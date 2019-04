Marché du Film compie 60 anni

Lo storico mercato del cinema di Cannes si preannuncia più in forma che mai

In attesa dell’annuncio della selezione ufficiale di film in concorso al Festival, in arrivo il 18 aprile prossimo, a Cannes è già tempo di festeggiamenti: il Marché International du Film compie con quest’edizione ben sessant’anni di età.

Eppure, il celebre “mercato del cinema” dove acquistare e cedere diritti, intavolare trattative e prendere accordi con le personalità e i business men del grande schermo non sembra invecchiato di un giorno.

Al contrario: innanzitutto alla vigilia della sua apertura si riconferme, oltre al più antico, il più grande mercato cinematografico al mondo.

Previsto finora l’arrivo di 7.500 partecipanti tra produttori, distributori e altri professionisti, il 23% in più rispetto all’anno scorso, e più di cento paesi rappresentati.

Inutile dire come il mercato costituisca un’occasione unica per chi lavora o desidera inserirsi nell’ambiente del cinema, avendo luogo peraltro nella rinomata cornice del Festival di Cannes.