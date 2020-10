IDM al MIA Market

La sessione di pitching organizzata giovedì 15 ottobre dalle ore 14.00 da IDM Film Fund & Commission in collaborazione con MIA Market, presso l’Aranciera Conference Room a Palazzo Barberini, sarà l’occasione per produttori, broadcaster e referenti di piattaforme streaming per conoscere più da vicino i progetti seriali sviluppati in Alto Adige lo scorso anno durante l’8a edizione di RACCONTI, lo Script Lab di IDM. Olivia Vieweg, Gabriel Borgetto, Helena Hofmann, Sebastian Sattler e Johannes Kotzke sono gli autori che hanno partecipato all’edizione 2019 di RACCONTI e che giovedì presenteranno da remoto i loro progetti con l’intento di trovare possibili partner interessati ad acquistarne i diritti.

Tutti gli accreditati al MIA potranno seguire la sessione anche in live streaming, collegandosi sulla piattaforma MIA Digital (accesso attraverso il sito del MIA).

Olivia Vieweg presenta il progetto NeuZeit (New Times), ideato e scritto insieme a Carolina Hellsgård: serie ambientata in una Germania post-apocalittica che racconta l’amicizia tra un gruppo di persone costrette a fuggire da una città per sopravvivere. NeuZeit è una riflessione sulle nostre future esistenze e sulle nostre scelte in un mondo in cui è molto forte la presenza della natura.

Gabriel Borgetto e Helena Hofmann presentano Midnight Circus, un progetto capace di passare attraverso vari generi, dal coming of age, al fantasy show, al character drama fino al road movie per raccontare la storia della 16enne Mathilda, alla ricerca del suo posto nel mondo. Un progetto che in Alto Adige potrebbe interessare moltissime location: antichi castelli, valli, alti passi di montagna, laghi cristallini e piccoli villaggi alpini.

Steissbach è il terzo progetto, presentato da Sebastian Sattler e Johannes Kotzke: una serie mystery-horror in cui collidono due mondi agli antipodi, quello dell’uomo moderno e quello di una piccola comunità che vive in un remoto villaggio di montagna. Il plot è costruito mescolando affascinanti leggende legate al passato, saghe e tradizioni caratteristiche dei territori alpini.

Altri due progetti supportati da IDM Film Fund & Commission verranno presentati nell’ambito del MIA Market, nella sezione DOC PITCHING FORUM e nella sezione MIA DRAMA SERIES FORUM. Alla prima sezione, nella categoria “Feature Doc”, fa riferimento il documentario Amate sponde di Egidio Eronico. Prodotto da Leonardo Baraldi, racconta un viaggio attraverso l’Italia dalle Alpi alla Sicilia, in un paese sospeso tra il passato glorioso e la stagnazione del presente.

Nella sezione dedicata alla serialità, verrà presentata invece la serie creata da Lorenzo Puntoni e Giulio Rizzo – Fabula – una co-produzione tra The Piranesi Experience Mediterraneo Cinematografica, Beagle Media e LattePlus Berlin Film Production.