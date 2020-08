Festival Settembre 2020

MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA

Lido di Venezia, Italia

Dal 2 al 12 settembre

Tel. (041) 5218711

cinema@labiennale.org

Resp. Alberto Barbera

LXXVII edizione. I film concorrono per il Leone d’Oro e gli altri premi. Per uno svolgimento in piena sicurezza, il numero dei film della selezione ufficiale sarà ridotto. Confermate le sezioni Venezia 77 e Orizzonti (competitive), Fuori Concorso e Biennale College Cinema (con proiezioni nelle sale consuete). Il concorso Venezia Virtual Reality invece sarà fruibile online su una piattaforma innovativa. Cancellata la sezione Sconfini, mentre il Venice Production Bridge si terrà sia in presenza sia online.

TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Toronto (Ontario), Canada

Dal 10 al 19 settembre

Tel. (001-416) 5992033

customerrelations@tiff.net

Resp. Cameron Bailey, Joana Vicente

XLV edizione dell’autorevole festival competitivo, che presenta molti titoli canadesi e internazionali, con anteprime assolute. La nuova formula mista prevede proiezioni in presenza e da drive-in, visioni digitali, talk interattivi e passerelle virtuali. Per la prima volta il festival lancia una piattaforma digitale, allargando le possibilityà di collegarsi con il pubblico oltre Toronto.

FESTIVAL INTERNATIONALE DEL DOCUMENTARIO VISIONI DAL MONDO – ONLINE

Milano, Italia

Dal 17 al 21 settembre

Tel. (02) 80886811

info@visionidalmondo.it

Resp. Francesco Bizzarri

VI edizione del festival che promuove il documentario come forma d’espressione che sa raccontare meglio il mondo in cui viviamo. La formula inedita online – in streaming e on-demand – renderà fruibili sulla piattaforma www.visionidalmondo.it.: anteprime di documentari italiani e internazionali, grandi produzioni della sezione Fuori Concorso, roundtable, talk, eventi live e Visioni Incontra (la sezione Industry).

DONOSTIA ZINEMALDIA – FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN

Donostia-San Sebastiàn, Spagna

Dal 18 al 26 settembre

Tel. (0034-943) 481212

ssiff@sansebastianfestival.com

Resp. José Luis Rebordinos

LXVIII edizione per la rassegna basca, competitiva, fra i maggiori festival cinematografici europei. Recenti produzioni mondiali in gara per la “Concha de Oro”. Il festival conserva alcune attività del programma in presenza, mentre altre saranno online, con una riduzione delle proiezioni.

SALINADOCFEST

Roma-Isola di Salina (Messina), Italia

Dal 18 al 20 e dal 24 al 26 settembre

Tel. (06) 36006880

segreteria@salinadocfest.it

Resp. Giovanna Taviani

La XIV edizione del festival del documentario narrativo si svolgerà con modalità in presenza con possibili incontri in streaming, e ruoterà intorno al tema: “Giovani/L’età giovane. Per la prima volta avrà luogo anche a Roma dove ci saranno Daniele Luchetti, Pif, Jasmine Trinca, Daniele Vicari, Valerio Aprea, Paola e Silvia Scola, mentre a Salina tra gli ospiti anche Ficarra e Picone.

UNO SGUARDO RARO – FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA SULLE MALATTIE RARE

Roma, Italia

Dal 18 al 28 settembre

Tel. 3469554495

info@unosguardoraro.org

Resp. Serena Bartezzati, Claudia Crisafio

V edizione del primo e unico festival cinematografico a livello europeo dedicato alle malattie rare. Attraverserà vari luoghi della città di Roma e del Lazio. Tutte le proiezioni sono previste in presenza.. Gianmarco Tognazzi presiede la giuria di qualità. Quattro le categorie in concorso: cortometraggi nazionali, cortometraggi internazionali, documentari e animazione.

FLORENCE KOREA FILM FEST

Firenze, Italia

Dal 23 al 30 settembre

Tel. (055) 5048516

info@koreafilmfest.com

Resp. Riccardo Gelli

XVIII edizione del festival che presenta film lungometraggi, documentari, corti e “VR-virtual reality” della cinematografia della Corea del Sud. La formula è mista: previste proiezioni con il pubblico in presenza in sala ma anche in streaming.

OTTAWA INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL

Ottawa (Ontario), Canada

Dal 23 settembre al 4 ottobre

Tel. (001-613) 2328769

info@animationfestival.ca

Resp. Kelly Neall

XLIV edizione dell’importante manifestazione canadese dedicata al cinema d’animazione. Prevede sezioni competitive e non, e retrospettive. Quest’anno si svolgerà “virtualmente” con proiezioni di film, conferenze sull’animazione, workshop e altro, che saranno disponibili online.

MATERA FILM FESTIVAL

Matera, Italia

Dal 24 al 26 settembre

Tel. 3286912810

info@materafilmfestival.it

Resp. Anna Rita Del Piano, Dario Toma, Nando Irene

Prima edizione del festival della città dei Sassi, con tre sezioni competitive: Concorso Internazionale dei lungometraggi di finzione (MFF LONG); Concorso Internazionale dei documentari (MFF DOC); Concorso Internazionale dei cortometraggi (MFF SHORT). Previste proiezioni di film FUORI CONCORSO, sia italiani sia internazionali, e MASTERCLASS con attori, attrici e registi.

NEDERLANDS FILM FESTIVAL

Utrecht, Paesi Bassi

Dal 25 settembre al 3 ottobre

Tel. (0031-30) 2303800

info@filmfestival.nl

Resp. Silvia van der Heiden

XL edizione della rassegna competitiva che presenta il meglio del cinema e della fiction TV dei Paesi Bassi (anche documentari e cortometraggi). Retrospettive sul cinema nazionale. Ospita l’Holland Film Meeting.

LUCCA FILM FESTIVAL E EUROPA CINEMA 2020

Lucca-Viareggio, Italia

Dal 25 settembre al 4 ottobre

Tel. 3318479463

segreteria.lff@gmail.com

Resp. Nicola Borrelli

XVI edizione del festival, che sarà diffuso in forma ibrida a ingresso libero tra appuntamenti virtuali e reali. L’omaggio è dedicato a Federico Fellini nel centenario della nascita, con proiezioni, concerti dal vivo e mostre. Confermati il Concorso internazionale di Lungometraggi (12 film in prima italiana) e quello dei Cortometraggi (20 corti in prima italiana). Tra gli eventi speciali, la proiezione di “Valley of the Gods” del regista polacco Lech Majewski.