La Fondazione Ente dello Spettacolo coinvolta per l'Incontro Speciale con Andrei Konchalovsky. E produttrice del documentario Qui è ora di Giorgio Horn, in Sala Sinopoli il 20 ottobre

La Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS) è partner della 16ma edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai giovani che si svolgerà dal 18 al 28 ottobre 2018.

La collaborazione con Alice nella Città si colloca come prosecuzione ideale delle iniziative della Fondazione per promuovere il cinema di qualità nelle nuove generazioni, contribuendo alla realizzazione di alcune delle iniziative previste dalla manifestazione.

In particolare, la Fondazione partecipa all’organizzazione dell’Incontro Speciale con il regista russo Andrei Konchalovsky, per riflettere insieme sul cinema in relazione alla memoria, sul suo ruolo attivo ed educativo nella società, con lo sguardo rivolto ai ragazzi e alla loro realtà.

FEdS e Alice nella Città promuovono inoltre un seminario sul ruolo della critica cinematografica e la sua funzione educativa invitando le principali testate del settore a partecipare e a realizzare un documento condiviso.

Infine il 20 ottobre in Sala Sinopoli sarà proiettato il documentario Qui è ora di Giorgio Horn, il primo lungometraggio prodotto dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. È un lavoro che vuole fare conoscere la realtà di quei presidi di accoglienza, spiritualità e democrazia che sono gli oratori della Lombardia, attraverso un racconto corale della vita che si svolge al loro interno.