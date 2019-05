Cinema al voto!

“Dal 23 al 26 maggio, andiamo a votare!”: dai Dardenne a Wenders, un appello per le Europee

I filmmakers di tutta Europa hanno lanciato un manifesto per sottolineare l’importanza di votare alla imminenti elezioni europee. Questo manifesto è stato firmato da 500 personalità del mondo del cinema, tra cui Jacques Audiard, Julie Bertuccelli, Susanne Bier, Costa-Gavras, Luc e Jean-Pierre Dardenne, Julie Delpy, Ralph Fiennes, Stephen Frears, Valeria Golino, Miguel Gomes, Agnieszka Holland, Alan Parker, Pawel Pawlikowski, Céline Sciamma, Stellan Skarsgaard, Wim Wenders e molti altri.

Il manifesto è stato proposto da Associazione Francese dei Registi (SRF), Quinzaine des Réalisateurs, European Film Academy (EFA), Federazione dei Registi Europei (FERA) e Society of Audiovisual Authors (SAA).

In esso viene ribadita la grande importanza di queste elezioni, sia per quanto riguarda i nostri diritti fondamentali che per la libertà di creazione: “Un’Europa libera e democratica è anche un’Europa di libertà di pensiero e libertà d’espressione. E’ nostro dovere difenderla dall’ascesa degli estremismi e dalla tentazione di minimizzare l’importanza della cultura, che è un caposaldo fondamentale dell’Unione. Dal 23 al 26 Maggio, andiamo a votare!

Il testo integrale del manifesto è disponibile qui: http://www.filmdirectors.eu/ wp-content/uploads/2019/05/ European-Filmmakers-Appeal- for-Participation-in-EU- Elections.pdf