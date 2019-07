Ancora in Giro!

Lunedì 8 luglio 2019 con una visita al Cinemino di Milano e al Rondinella di Sesto San Giovanni, parte il secondo Giro italiano dei cinema indipendenti. Sempre in macchina, sempre a caccia di sale innovative, due cinefili-esercenti, scenderanno lo Stivale alla ricerca delle pratiche di gestione delle sale italiane più innovative.

4000 km, 35 giorni, 25 cinema, 11 regioni, 4 presentazioni del libro Alla Ricerca della Sala (che racconta il primo Tour), partecipazione a 2 festival. I cinema selezionati sono diversi rispetto all’edizione del 2017. Sempre sale indipendenti, che non appartengono a grandi catene e, preferibilmente, indipendenti anche nella programmazione. A fianco di Nicola Curtoni quest’anno ci sarà Elena De Stefani, neo laureata magistrale in

Methods and topics in arts management all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con alla spalle uno stage a Parigi presso Europa Cinémas.

PERCHE’ UN NUOVO GIRO?

• Perchè la cinquantina di sale visitate nel 2017 non ci sembravano sufficienti per avere un quadro generale dei cinema italiani.

• Perchè ci sono due questioni che vorremmo approfondire con una ricerca specifica: il Pubblico Giovane (ovvero cosa fanno le sale per attirare bambini, ragazzi, adolescenti e giovani adulti nei loro spazi?) e lo Sviluppo Sostenibile (come un cinema può aiutare la transizione verde o essere più sostenibile?) • Perchè … tutti guardano i film e troppo pochi guardano le sale!

L’ITINERARIO:

Dopo la partenza da Milano direzione Brescia e poi Pordenone per la condivisione dell’esperienza al Festival FMK (11 luglio). Ricco tour in Friuli prima di passare al Veneto e all’Emilia-Romagna. Attraversando l’Umbria arriveremo in Lazio per poi proseguire verso la Campania e la Puglia. L’8 agosto presenteremo il nostro lavoro a Molise Cinema; prima della risalita in Marche e Abruzzo. (Itinerario in via di definizione)

08>09 luglio 2019 Milano

10 luglio Brescia

11 luglio Pordenone

12 luglio Udine

13 luglio Gorizia

14>15 Luglio Trieste

17>18 luglio Verona

19>21 Luglio Padova

22 luglio Reggio Emilia

23 luglio Reggio Emilia

24 luglio Modena

25 luglio Ferrara

26 luglio Bologna

27 luglio Perugia

28 luglio > 31 luglio Roma

1>2 agosto Napoli

3>4 agosto Vieste (Foggia)

5>6 agosto Molfetta

7>8 agosto Casacalenda (Campobasso)

9 agosto Ascoli Piceno

10 agosto Senigallia



IL PROGETTO:

Il progetto nasce dal desiderio di scoprire maggiormente il panorama delle sale italiane indipendenti, visitando fisicamente le sale e intervistando gli esercenti. Ogni cinema avrà una scheda (come questa) e le sue buone idee saranno condivise nell’Angolo delle idee.

Come per la prima edizione il viaggio è autofinanziato e reso possibile dalle molte persone che ci sostengono. Durante il viaggio saranno organizzate delle presentazioni del libro Alla Ricerca della Sala (ed. Il Mosaico, 107 pagine, 9,90€) che racconta il primo Giro dei Cinema. Il libro è giunto

alla terza ristampa ed, nella nuova versione, ha una prefazione di Francesco Rutelli, presidente Anica. Le vendite del libro, ordinabile in ogni libreria, serviranno a coprire le spese del viaggio.

CHI SIAMO :

Nicola Curtoni (1990, Sondrio) è laureato in triennale al DAMS di Bologna ed è stato responsabile della programmazione e animazione di un multisala francese. E’ co-autore del libro Alla Ricerca della Sala, con Emilia Desantis con cui ha realizzato il primo Giro dei Cinema (autunno 2017). E’ coordinatore di un monosala in Lombardia.

Elena De Stefani (1994, Padova) è da poco laureata magistrale in Methods and topics in arts management all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha svolto uno stage a Parigi presso Europa Cinemas.