About Women. Donne e pari opportunità nel lavoro e nella società

In occasione della 75ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, la Fondazione Ente dello Spettacolo, con la collaborazione di Events2B e con il patrocinio della Regione del Veneto, propone un ciclo di dibattiti sul ruolo della donna nella società e nel lavoro, focalizzando l’attenzione sui temi del “salary gap” e su quello delle discriminazioni di genere in ambito cinematografico e professionale.

L’iniziativa è articolata in due incontri, rispettivamente il 3 settembre alle ore 15.00 e il 5 settembre alle ore 16.00, che si svolgeranno presso lo Spazio FEdS, allestito dalla stessa Fondazione presso la Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, per ospitare il vasto programma di eventi che si terranno dal 29 agosto all’8 settembre, per tutto la durata della Mostra.

In questi mesi, dal mondo del cinema si sono levate le voci di denuncia e di condanna da parte di attrici e professioniste che hanno subito soprusi, umiliazioni e violenze nell’ambito del proprio lavoro. L’effetto è stato dirompente e si è propagato a macchia d’olio. Sono nati movimenti e associazioni per affermare il ruolo delle donne nell’impresa e nell’industria cinematografica. In Italia è stato realizzato un manifesto sottoscritto da 124 attrici, registe e lavoratrici del mondo del cinema. Un documento che ha suscitato polemiche e diviso l’opinione pubblica. About Women vuole stimolare la riflessione su questo tema nell’ambito del festival cinematografico più importante e antico al mondo, per andare oltre rispetto alle tante dichiarazioni che sono seguite nel tempo. Intende raccontare la realtà attraverso delle storie vere, per capire quali sono tutte le iniziative culturali e politiche da mettere in campo, nonché valorizzare ciò che già di positivo si sta facendo concretamente.

Gli appuntamenti sono aperti a tutto il pubblico, dagli appassionati di cinema agli addetti ai lavori, a critici e giornalisti e vedranno la partecipazione di:

Il 3 settembre alle ore 15.00 : Susanna Nicchiarelli, regista; Costanza Quatriglio , regista; Anna Maria Bernini , politica, Senato della Repubblica; Alessandra Zedda , politica, Regione Sardegna, Roberta Guaineri, assessore Comune di Milano; Linda Gilli , presidente e amministratore delegato di Inaz Srl.

: regista; , regista; , politica, Senato della Repubblica; , politica, Regione Sardegna, assessore Comune di Milano; , presidente e amministratore delegato di Inaz Srl. Il 5 settembre alle ore 16.00: Liliana Cavani, regista e sceneggiatrice; Daniela Santanchè, politica, Senato della Repubblica; Roberta Pinotti, politica, Senato della Repubblica; Alessandra Moretti, politica, Regione Veneto; Cristina Balbo, Direttore Regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo.

Modera i dibattiti Tiziana Ferrario, inviata Tg1 Rai.