Il Baff si chiude

Il Festival giunge alla sua conclusione. Premiati La ragazza nella nebbia, Come un gatto in tangenziale e Gatta Cenerentola

Ecco i premi consegnati durante la serata conclusiva del Baff Film Festival. L’evento si è svolto al Teatro Social Delia e Cajelli e hanno presentato presentata il direttore artistico Steve Della Casa e Andrea Delogu.

Di seguito l’elenco:

Premio Baff 2018 – Carlo Lizzani – Miglior Sceneggiatura a La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi

Premio Baff 2018 – De Piante Editore – Miglior Opera prima a La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi

Premio Baff 2018 – La Prealpina a Carla Signoris

Premio Baff 2018 – BaffOff a Andrea Guerra per le musiche di Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani

Premio Baff 2018 – Stracult a Carlo Cotti

Premio Baff 2018 – Giornate del Cinema di animazione a Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone

Premio Baff 2018- Città di Busto Arsizio – Miglior Film a Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani

Premio Baff 2018 – Il Giornale – Miglior attore non protagonista a Francesco Montanari per il film Sole, cuore, amore e per la fiction Il Cacciatore

Premio Baff 2018 – Chimitex – Miglior attore a Nicola Nocella

Premio Baff 2018 – Came – Miglior attrice a Antonia Liskova per Parlami di Lucy

Premio Baff 2018 – Premio Made in Italy – Scuole a Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni

Premio Baff 2018 – Baff Short Cuts a Insetti di Gianluca Manzetti

Premio Baff 2018 – Baff Short Cuts – menzione speciale a Stai sereno di Daniele Stocchi

Premio Baff 2018 – Baff Short Cuts – Rai Cinema Channel a Piove di Ciro D’Emilio

Premio Baff 2018 – Premio speciale alla fiction Il commissario Montalbano

Nel corso della settimana, inoltre, sono stati assegnati:

Premio Platinum Dino Ceccuzzi all’eccellenza cinematografica a Luciano Ligabue

Premio Lello Bersani a Valerio Caprara

Premio Baff 2018 – B.A. Fim Commission a Film Commission Regione Campania

Premio Baff 2018 – Eroi della carta stampata a La rivista del cinematografo – Don Davide Milani

Premio Baff 2018 – Premio Speciale Publitalia ‘80 a Milena Vukotic

Premio Baff 2018 – Premio Speciale Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni a Luca Argentero