Gli eventi del 3 settembre nello Spazio FEdS a Venezia 75

In primo piano: il cinema d’essai, il ruolo delle donne nel settore cinematografico, e l’importanza dei docu-film per raccontare l’Italia delle eccellenze

Oggi nel nostro Spazio, tra gli altri: l’attore Fabrizio Sacchi, il regista Mike Leigh (con un video), il fotoreporter Raymond Depardon, il regista Roberto Minervini, l’attrice Barbora Bobulova, l’attore Martin Sheen (con un video), il presidente dell’Anica Francesco Rutelli, la conduttrice Arianna Ciampoli, l’attore Carlo Verdone e il regista Andrea Chiodi.

Gli eventi in programma il 3 settembre allo Spazio FEdS della Fondazione Ente dello Spettacolo (allestito presso la Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior – Lido di Venezia, in occasione della 75ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia) mettono in primo piano il cinema d’essai, il ruolo delle donne nel settore cinematografico, e l’importanza dei docu-film per raccontare l’Italia delle eccellenze.

Per la Fondazione Ente dello Spettacolo è il giorno del lancio della XXII Edizione del Tertio Millennio Film Fest, lo storico festival del dialogo tra le religioni.

L’agenda degli eventi del 3 settembre 2018:

Alle 12.00 : ANEC-FICE presenta la XVIII Edizione di Incontri del cinema d’essai (8-11 ottobre). Interviene il sindaco di Mantova Mattia Palazzi. Segue aperitivo.

Alle 13.30 : Presentazione della XXII Edizione Tertio Millennio Film Fest, il festival del dialogo interreligioso che si svolgerà a Roma dall’11 al 15 dicembre, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo con il patrocinio del Pontificio Consiglio delle Cultura e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede.

Intervengono: mons. Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello Spettacolo; Gianluca Arnone, coordinatore Fondazione Ente dello Spettacolo; Marina Sanna, direttore artistico del festival; Claudia Di Giovanni, delegata Filmoteca Vaticana; Costanza Quatriglio, regista; Gianna Urizio, presidente Associazione Protestante Cinema “Roberto Sbaffi”; Ambra Tedeschi, direttore Centro Culturale Ebraico “Il Pitigliani”; Lafram Yassine, presidente dell’UCOII; Yahya Zanolo, responsabile Comunicazione del Coreis; Giacomo D’Alelio, responsabile contest Tertio Millennio.

Alle 15.00 : Incontro About women/1. Fondazione Ente dello Spettacolo, con la collaborazione di Events2B, propone un ciclo di dibattiti e confronti sul ruolo della donna nella società e nel lavoro, focalizzando l’attenzione sul tema del “salary gap” e su quello delle discriminazioni di genere in ambito cinematografico e in quello professionale. Al primo appuntamento intervengono: Susanna Nicchiarelli, regista; Costanza Quatriglio, regista; Anna Maria Bernini, politica, Senato della Repubblica; Emma Petitti, assessore al Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità della Regione Emilia Romagna; Alessandra Zedda, politica, Regione Sardegna; Linda Gilli, presidente e AD di Inaz Srl. Modera: Tiziana Ferrario, inviata Tg1 Rai.

Alle 16.30 : Presentazione del film documentario Il fattore umano. Lo spirito del lavoro. Un viaggio in Italia tra imprese d’eccellenza e i loro protagonisti. Dai viticoltori del Trentino agli operai delle catene di montaggio, dai giovani sviluppatori di start-up, ai chirurghi che testano mani bio-robotiche: un viaggio in Italia, alla ricerca degli uomini e delle donne che lottano per un futuro da costruire insieme nel rispetto dell’uomo.

Intervengono: Giacomo Gatti, regista; Linda Gilli, Presidente e AD Inaz Srl; Stefano Azzalin, Sella Lab.

Alle 17.30 : Evento riservato Coldiretti Veneto/Agrichef (guest star Willelm Dafoe)

Alle 19.00 : Diretta della trasmissione Rai Radio 3 Hollywood Party