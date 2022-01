Dentro La notte più lunga dell’anno

L'opera prima di Simone Aleandri in sala dal 27 gennaio: interviste al regista e agli interpreti Ambra Angiolini e Massimo Popolizio

La notte più lunga dell’anno è quella tra il 21 e il 22 di dicembre (solstizio d’inverno) quando il sole tramonta intorno alle 16.30 e sorge all’indomani alle 7.30. Una lunga notte di una piccola città di provincia, nella quale si intrecciano, anche solo per sfiorarsi, quattro vicende personali.

Un politico ad un passo dal baratro, una cubista che ha deciso di cambiare vita, un ragazzo coinvolto in una relazione con una donna molto più grande di lui e tre ventenni senza ambizioni in cerca di emozioni forti. Sullo sfondo, lo sguardo stanco e benevolo di Sergio, l’anziano benzinaio che – nella stazione di rifornimento aperta tutta notte – veglia su questo piccolo mondo. Quindici ore di buio ininterrotto in cui il destino umano si fa eccezionale, poiché la notte fa perdere gli ancoraggi del giorno e gli eventi all’improvviso subiscono un’accelerazione.

Tra i protagonisti di questo viaggio corale al termine della notte, Ambra Angiolini, Massimo Popolizio, Anna Ammirati, Alessandro Haber, Luigi Fedele, Mimmo MIgnemi, Antonio Petrocelli, Massimo De Francovich. E molti altri ancora.

Ambientato a Potenza, vede al soggetto e sceneggiatura lo scrittore lucano Andrea Di Consoli, in compagnia dello stesso Simone Aleandri, e di Cristina Borsatti.

Prodotto da Sandro Bartolozzi per Clipper Media con Rai Cinema, in collaborazione con Sky, dal 27 gennaio al cinema grazie a Vision Distribution.

