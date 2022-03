Altri comizi d’amore, inizio riprese

Massimiliano Finazzer Flory sarà in Friuli Venezia Giulia per realizzare il docufilm ispirato agli scritti dell'autore. Una produzione Movie&Theater in collaborazione con Rai Cinema e Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa della Delizia

A pochi giorni dal centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini Movie&Theatre annuncia l’inizio delle riprese di Altri comizi d’amore, il film documentario diretto da Massimiliano Finazzer Flory, ispirato agli scritti di Pier Paolo Pasolini e prodotto da Movie&Theater in collaborazione con Rai Cinema e Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa della Delizia.

Le riprese partiranno in aprile, si svolgeranno in Friuli Venezia Giulia – tra Casarsa della Delizia, Sacile e Grado – e si concluderanno in maggio.

Il film affronta i temi cari a Pasolini. In esso compaiono 53 volti, 53 storie di gente comune alle prese con l’amore ai nostri giorni.

Un cast dove ogni volto vuole essere una testimonianza. Pasolini ricorre anche nei luoghi del film. Non a caso si è scelto di iniziare a girare proprio nelle campagne del Friuli, nei luoghi di nascita dell’artista, dove le immagini colte dalla macchina da presa diventano poesia che disvela la natura.

Il viaggio prosegue poi in un hotel, le cui stanze sono ognuna di esse una faccia dell’amore da indagare.

Seguendo le tracce di Pasolini, l’intervistatore incontra in ogni stanza frammenti di umanità con cui entra in intimità in un rapporto di assoluta verità, in una dimensione in cui il dialogo e l’ascolto sono il mezzo elettivo di conoscenza.

“Non un film su Pasolini ma sul metodo Pasolini di cui abbiamo bisogno per interpretare il qualunquismo e il conformismo della nostra epoca, diffuso anche nei nostri sentimenti più profondi, perfino in quello dell’amore.” Commenta il regista Massimiliano Finazzer Flory.