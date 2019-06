Alice, Seminare Domande

Grazie al percorso di formazione SEMINARE DOMANDE promosso da Alice nella Città assieme all’IC Micheli, gli studenti diventano protagonisti della campagna per promuovere il cinema d’estate.

I ragazzi hanno sposato la campagna MOVIEMENT con grande entusiasmo realizzando dei video assieme ai registi e agli attori che hanno incontrato in questi mesi.

Seminare Domande è un progetto virale capace di unire tutta la filiera, dal regista allo spettatore di domani.

Un percorso iniziato a gennaio che ha visto alternarsi grandi protagonisti del mondo del cinema e dell’audiovisivo che sono andati in tutta Italia per incontrare i ragazzi e trasmettere loro l’amore per il cinema: Riccardo Milani in Abruzzo, Ciro D’Emilio a Napoli, Edoardo Winspeare e Pippo Mezzapesa in Puglia, Karole Di Tommaso a Termoli, Andrea Bosca a Lamezia Terme, Casey Kauffman a Fano Mario Sesti a Rieti – solo per citare alcuni degli appuntamenti che sono ancora in corso in tutte le regioni.

Un vero e proprio movimento, un’onda lunga che terminerà il prossimo 5 giugno a roma presso il Cinema Barberini dove oltre 600 ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori riceveranno gli attestati di partecipazione e avranno modo di discutere di cinema con Fabia Bettini, Gianluca Giannelli e Piera Detassis (che come Presidente del David di Donatello ha coordinato gli incontri speciali) insieme a Donatella Finocchiaro, Lorenzo Richelmy , Valentina Cervi e Massimiliano Bruno.

Nel corso della mattinata saranno anche proiettati gli spot realizzati dagli studenti per la campagna di Moviement oltre al video racconto dell’iniziativa

All’evento saranno presenti oltre ai capofila della campagna Moviement anche registi che hanno film di prossima uscita nelle sale a giugno.

Un appuntamento speciale sarà poi quello del 12 giugno a Matera, capitale europea della cultura, con la proiezione del film DILILI in PARIS dopo la quale gli verrà trasmessa, tramite collegamento con il portale di Scelte di Classe, la masterclass del regista del film Michel Ocelot realizzata durante l’ultima edizione di Alice.

Ma quest’anno il cinema non va in vacanza, Alice nella Città infatti oltre ad aver sposato la campagna MOVIEMENT ha allo studio assieme alle Associazioni di categoria (Anica, Anec , Anem) e al Mibac delle agevolazioni per premiare gli studenti che hanno seguito tutto il percorso formativo dando loro la possibilità di godere il cinema anche d’estate con programmi divisi per target di età che tengano conto sia delle grandi animazioni che del cinema europeo di qualità.

I NUMERI DI SEMINARE DOMANDE 2019

In questa edizione Seminare Domande ha coinvolto 11 regioni del Centro Sud :

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria circa 9000 soggetti coinvolti tra istituzioni e scuole nelle diverse regioni tra esperti, tutor , docenti e studenti.

Il progetto ha previsto l’utilizzo della piattaforma web Scelte di classe come strumento didattico di visione e di approfondimento in classe a cui sono stati abbinati gli incontri a scuola e in sala che sono stati registrati ed inseriti sulla piattaforma per essere resi disponibili in streaming a tutte le scuole coinvolte.

Baricentro del progetto è la sala cinematografica tradizionale che si inserisce come elemento premiante del percorso formativo, mettendo al centro l’esperienza condivisa e di connessione sociale, necessaria per non disperdere lo sviluppo di una corretta pedagogia visiva.

I numeri definitivi del progetto, con le visioni effettuate, gli incontri ed i risultati ottenuti, divisi per regione e target di età saranno resi noti in ottobre assieme a tutti i patner che hanno partecipato al progetto Miur, Mibac, Universita’ degli Studi Roma Tre, Accademia del cinema italiano Premi David di Donatello, Fondazione Cinema per Roma, Roma Lazio Film Commission, Sardegna Film Commission, Marche Film Commission, Fapav, My Movies, Women in Film.