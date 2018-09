Maia (Eleonora Conti) è continuamente bullizzata a scuola. I compagni la chiamano “mezza femmina” o “lesbica di me..a”, semplicemente perché è un po’ un maschiaccio e perché è l’unica femmina nella squadra di hockey.

Nel piccolo paese dell’Appennino emiliano la vita è dunque piuttosto dura per la giovane sedicenne, che vive isolata da tutti. Solo Vanessa (Susanna Acchiardi), l’intrigante fidanzata di un giocatore della squadra, riuscirà un minimo a farla aprire e a farle confessare i dubbi sulla propria identità.

E’ questa la storia di Zen sul ghiaccio sottile (la sceneggiatura aveva già vinto una menzione speciale al Premio Solinas) dell’opera prima di Margherita Ferri, classe 1984, che è stata presentata alla Mostra del cinema di Venezia all’interno del Biennale College.

Un romanzo di formazione che segue il percorso emotivo di un’adolescente in conflitto con la propria identità di genere. Motivo per il quale si sente incompresa, ed è di continuo esclusa e discriminata dai suoi coetanei. La regista porta in sala con autenticità una storia che mette al centro la fragilità di un’età complicata e difficile.