The Making Of, la serie originale targata Dazn

DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, presenta The Making Of, una serie originale con protagonisti le stelle del calcio mondiale Cristiano Ronaldo, Neymar Jr e il leggendario allenatore José Mourinho.

La serie, composta da nove episodi di 25 minuti ciascuno, racconta in modo coinvolgente e approfondito, le partite che, secondo questi grandi campioni, hanno segnato la loro carriera. Ciascuno dei protagonisti si racconta attraverso tre incontri particolarmente significativi, svelandone aspetti inediti, rivelando le emozioni di quelle serate e quale impatto hanno avuto sulla propria vita personale e professionale.

Le interviste sono accompagnate dalle testimonianze di altri giocatori scesi in campo durante quella partita specifica, tra cui John O’Shea, Rafael Alcántara, Fernando Santos, Roberto Carlos and Julio Cesar, di giornalisti che hanno seguito l’evento e di tifosi che hanno vissuto quei momenti allo stadio.

Tra i vari episodi, si vedrà Ronaldo rivivere la sua famosa apparizione nel match tra Sporting Lisbona e Manchester United nel 2003, partita che ha segnato la sua ascesa destinandolo a diventare una delle più grandi stelle del calcio; Mourinho ripercorre la sua leggendaria vittoria in Champions League con il Porto contro il Manchester United nel 2004, match che ha fatto passare alla storia la sua corsa all’Old Trafford per festeggiare il gol con i suoi giocatori. Neymar Jr racconta invece della sua incredibile performance con la maglia del Santos nella sfida contro il Flamengo nel 2011, dove ha segnato il gol che gli è valso il FIFA Puskas Award.

Ogni episodio comprende interviste esclusive, immagini e filmati di archivio, oltre a contenuti generati dagli utenti con lo scopo di far rivivere l’evento. Durante le riprese, i giocatori si ritrovano faccia a faccia con le proiezioni a grandezza naturale di queste celebri partite. Il risultato sono immagini potenti e coinvolgenti che esplorano nel dettaglio i match dal punto di vista dell’atleta.

The Making Of sarà disponibile su DAZN, a partire dal 9 agosto, in tutti e nove i mercati in cui il servizio è disponibile, e segna il primo passo della strategia aziendale che combina la programmazione di contenuti originali alla trasmissione live e on demand di eventi sportivi premium, con l’obiettivo di avvicinare i fan allo sport e ai suoi protagonisti.

The Making Of è la prima serie globale prodotta da DAZN, dopo la docu-serie In Our Blood sulla MotoGP, il docu-film Being Mario Götze, la docu-serie in tre episodi Canelo vs. Rocky e le più recenti 40 Days e ABOUT: The story behind the upset of the era, un dietro le quinte dello storico incontro tra Anthony Joshua vs Ruiz Jr per il titolo dei pesi massimi.

Grant Best, SVP Original Programming & Content Development di DAZN, dichiara: “Il calcio è uno sport pieno di storie di ispirazione, alimentate da emozioni sovraumane, sacrificio ed estasi. Il nostro accesso a queste icone internazionali del calcio ci ha permesso di rivivere alcuni dei momenti che hanno fatto la storia della loro carriera calcistica, da una prospettiva personale e dunque potente, coinvolgente e illuminante. Il nostro contenuto originale mira a coinvolgere i fan e avvicinarli ai grandi momenti degli sport più amati, che The Making Of cattura magnificamente.”

James Rushton, Chief Revenue Officer di DAZN Group, afferma: “Nel mondo dello sport, i contenuti live e non live vanno di pari passo. La nostra strategia di programmazione originale riguarda la creazione di contenuti iconici che completano la nostra ampia offerta premium di sport in diretta, coinvolgendo gli spettatori e avvicinandoli allo sport e agli atleti che amano. Si tratta si guidare l’engagement, la retention e la brand awareness attorno ai momenti più significativi della cultura sportiva. DAZN sta cambiando il modo in cui il mondo vede lo sport, e vogliamo che i fan ci riconoscano come i produttori di programmi sportivi di alta qualità, oltre che per gli imperdibili contenuti live, offrendo un motivo in più per avere DAZN.”

The Making Of è una produzione DAZN Originals in collaborazione con Archer’s Mark, società di produzione creativa con sede nel Regno Unito. L’Executive Producer è Grant Best, SVP Original Programming di DAZN, mentre l’Executive Creative Director è Toby Burnett di DAZN Creative. La serie è diretta da Dan Riley e prodotta da Ian Henderson.