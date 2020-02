Pronti per il MYllennium Award?

Riparte il MYllennium Award, sesta edizione del primo contest multidisciplinare e premio “generazionale” in Italia che si rivolge ai Millennials con l’obiettivo di creare un laboratorio permanente per valorizzare il talento dei giovani under 30. La call, dedicata ai nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila, sarà aperta fino al 10 maggio 2020 con l’obiettivo di stimolare e supportare le idee e i progetti più innovativi della generazione Y.

In palio per le tantissime sezioni in gara premi in denaro e opportunità concrete nel mondo del lavoro e della formazione, con Master e stage retribuiti, produzioni musicali, cinematografiche e pubblicazioni di saggi. Non solo: è stato firmato il protocollo di intesa tra la Fondazione Barletta, da quest’anno sostenitrice del premio, e il Presidente del CONI Giovanni Malagò per la categoria MySPORT e gli atleti di livello nazionale under 30 protagonisti di progetti di dual career, volti a valorizzare in modo nuovo e innovativo skill e attitudini dei campioni sportivi.

“Ci presentiamo ai nastri di partenza per il sesto anno consecutivo con diverse novità. Come consuetudine, abbiamo aggiunto una categoria di premiati, quest’anno destinata a progetti di imprenditoria che abbiano un impatto sociale alto e misurabile sulla comunità, e abbiamo creato nuovi premi e opportunità internazionali, all’interno delle diverse categorie. Il MYllennium Award – commenta Paolo Barletta, Presidente e ideatore del MYllennium Award – è diventato nel tempo un vero e proprio laboratorio permanente in grado di dare ai ragazzi l’opportunità di costruirsi un futuro, da quest’anno anche grazie all’intervento della Fondazione Barletta e al rinnovato supporto del CONI. In questi anni il premio è cresciuto moltissimo, abbiamo premiato oltre 170 giovani e abbiamo contribuito all’inserimento di tantissimi ragazzi meritevoli in un contesto professionale, in Italia e all’estero, motivo per noi di grande orgoglio e soddisfazione. Proprio in questa direzione va la scelta di affidare il premio sotto l’ala della Fondazione intitolata a nostro padre, perché vogliamo ulteriormente dare concretezza ai tanti sogni e idee brillanti che ci vengono inviate ogni anno”.

La Fondazione Raffaele Barletta supporta il MYllennium Award e le sue nove categorie: Saggistica “MyBOOK”, Startup “MySTARTUP”, Giornalismo “MyREPORTAGE”, Opportunità di lavoro e formazione “MyJOB”, Architettura/Street art “MyCITY”, Cinema “MyFRAME”, Musica “MyMUSIC”, Sport “MySPORT” e la novità di questa sesta edizione Imprenditoria sociale “MySOCIALIMPACT”.

Anche quest’anno il MYllennium Award guarderà con attenzione al talento di giovani registi italiani che vorranno cimentarsi nella produzione di un cortometraggio della lunghezza indicativa di 10 minuti. All’autore del cortometraggio vincitore saranno riconosciuti:

Un premio in denaro di 10.000 €

Un premio in denaro pari a 10.000 € in servizi cinematografici offerti da Leone Film Group

A ciò si aggiunge la novità del Premio speciale Rai Cinema Channel, consegnato al corto “più web”. Il riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti web e free tv del corto, per un valore di 3.000€, da parte di Rai Cinema e godrà della visibilità su raicinemachannel.it, sui suoi siti partner e sui canali Rai.

I candidati saranno valutati da una giuria d’eccezione composta da grandi registi italiani, operatori ed esperti del settore (vedi Presentazione).

Da anni il premio MyFRAME valorizza il talento di giovani autori, li sostiene economicamente e offre loro eccezionali opportunità professionali. Ne è testimonianza il cortometraggio vincitore del MYllennium Award 2018 (Allafinfinfirifinfinfine di Francesco D’Ascenzo), poi vincitore anche del 72° Festival del Cinema di Salerno.

Il MYllennium Award vanta la medaglia di bronzo del Senato, onorificenza conferita a iniziative che si distinguono per spirito sociale, educativo e di alta rappresentatività.

A valutare i progetti di ogni categoria sarà un Comitato tecnico-scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo e delle istituzioni.

Per maggiori informazioni su MYllennium Award 2020 e per candidarsi: http://myllenniumaward.org/.