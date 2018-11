Patrice Leconte a Cagliari

Nuovo appuntamento a Cagliari con il cinema d’autore. A partire da sabato 17 novembre 2018, l’associazione culturale L’Alambicco, in collaborazione con l’associazione La macchina cinema (FICC) e la Regione Sardegna come partner d’eccellenza, dedica al regista francese Patrice Leconte, una lunga retrospettiva. Con Leconte si prosegue un percorso di ricerca sul cinema europeo, iniziato nel 2017 con Carlos Saura. Un viaggio per immagini, attraverso i film della sua vasta produzione, inseriti nella rassegna intitolata Patrice Leconte. Bagliori di cinema, vita e solitudini.

Film capaci di raccontare sentimenti, relazioni umane, solitudini. Con umorismo, delicatezza e originalità, passando con maestria, da grande autore, dalla commedia al drammatico. Un cinema fatto di sogni e immaginazione, che gli permette di far germogliare la sua creatività ed esplorare la parte oscura della sua anima di regista. Parte oscura che è insita in ogni essere umano. Leconte entra nelle vite dei suoi personaggi. Uomini soli, dalle esistenze travagliate, che nei momenti di una parabola esistenziale discendente, trovano l’amicizia; donne perfide e calcolatrici che approfittano dell’ingenuità e del bisogno d’affetto di uomini senza relazioni sociali; o donne che trasudano amore e passione e si immolano per vederli scemare e dissolversi; uomini traditi che uccidono, impuniti, donne adultere e i loro amanti, e uomini che per antichi traumi psichici odiano le donne; omosessualità non risolte e ludibrio sociale; dubbie paternità e amore filiale; pulsioni di morte e redenzione. Una variegata umanità popola il cinema di Leconte. Umanità dolente che con ironia, dolore, voglia di vivere ci tiene incollati allo schermo, dispensando lacrime e sorrisi.

In programma 16 film, con il film Tandem (1987) che inaugura la rassegna, introduzione a cura di Anton Giulio Mancino storico del cinema proseguendo in ordine cronologico fino a Tutti pazzi in casa mia (2015). Tra gli ospiti chiamati dall’associazione per introdurre alla visione Franco Montini, Roberto Chiesi, Piero Spila, Giorgia Bruni, Gabriella Gallozzi che si alterneranno con critici cinematografici sardi e operatori culturali.

Patrice Leconte sarà a Cagliari sabato 15 dicembre, nel “Centro Produzione per lo Spettacolo Intrepidi Monelli”, viale sant’Avendrace 100. Dopo il concerto-omaggio per piano solo, con le musiche più significative dei suoi film eseguite dal maestro Romeo Scaccia, al regista verrà conferito un premio alla carriera.

PROGRAMMA

CAGLIARI

Hostel Marina. Laboratorio di creatività

Scalette San Sepolcro, 2

dal 17 novembre al 29 dicembre 2018

SABATO 17 novembre, ore 19.30

Inaugurazione rassegna a cura degli organizzatori

Interviene Anton Giulio Mancino, Storico del cinema, Università di Macerata

a seguire la proiezione del film Tandem (1987) 91’ (drammatico)

MARTEDI’ 20 novembre, ore 20.30

Proiezione del film L’insolito caso di Mr. Hire (1989) 80’ (drammatico)

Introduce Alessandro Macis, direttore artistico L’Alambicco

VENERDI’ 23 novembre, ore 20.30

Proiezione del film Il marito della parrucchiera (1990) 85’ (drammatico)

Introduce Franco Montini, critico cinematografico, presidente SNCCI

MARTEDI’ 27 novembre, ore 20.30

Proiezione del film Tango (1993) 90’ (drammatico)

Introduce Gigi Cabras, operatore culturale

SABATO 1 dicembre, ore 18,30

Proiezione del film Il profumo di Yvonne (1993) 91’ (drammatico)

Proiezione del film Ridicule (1996) 102’ (drammatico)

Introduce Roberto Chiesi, critico cinematografico, responsabile del Centro studi P. P. Pasolini della Cineteca di Bologna

MARTEDI’ 4 dicembre, ore 20.30

Proiezione del film Uno dei due (1998) 110’ (dramma/azione)

Introduce Giulia Mazzarelli, operatrice culturale

GIOVEDI’ 6 dicembre, ore 20.30

Proiezione del film

La ragazza sul ponte (1999) 88’ (drammatico)

Introduce Elisabetta Randaccio, critico cinematografico

MARTEDI’ 11 dicembre, ore 20.30

Proiezione del film L’amore che non muore (2000) 110’ (drammatico)

Introduce Eleonora Migliorini, operatrice culturale

GIOVEDI’ 13 dicembre, ore 20.30

Proiezione del film L’uomo del treno (2002) 90’

Introduce Piero Spila, critico cinematografico, vicepresidente SNCCI

MARTEDI’ 18 dicembre, ore 20.30

Proiezione del film Confidenze troppo intime (2003) 104’ (dramma/thriller)

Introduce Giorgia Bruni, critico cinematografico

GIOVEDI’ 20 dicembre, ore 20.30

Proiezione del film Dogora (2004) 80’ (documentario)

Introduce Patrizia Masala, operatrice culturale

SABATO 22 dicembre, inizio ore 18,30

Proiezione del film Il mio migliore amico (2006) 94’ (commedia)

Proiezione del film La bottega dei suicidi (2012) 94’ (commedia d’animazione)

Introduce Alessandro Macis, direttore artistico L’Alambicco

GIOVEDI’ 27 dicembre, ore 20.30

Proiezione del film Una promessa (2013) 98’ (drammatico)

Introduce Gabriella Gallozzi, critico cinematografico, direttrice di BookCiak Magazine

SABATO 29 dicembre, ore 19

Proiezione del film Tutti pazzi in casa mia (2015) 79’ (commedia)

Introduce Gabriella Gallozzi, critico cinematografico, direttrice di BookCiak Magazine



EVENTO SPECIALE

CAGLIARI / Intrepidi Monelli. Centro Produzione per lo Spettacolo

Viale Sant’Avendrace, 100

SABATO 15 dicembre, ore 19

CONCERTO/ OMAGGIO per piano solo con le musiche più significative

dei film dell’autore eseguite dal M° Romeo Scaccia

Trascrizione, arrangiamenti e creazioni delle parti a cura di Romeo Scaccia

CONFERIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA A PATRICE LECONTE

L’AUTORE INCONTRA IL PUBBLICO