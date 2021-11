Paola Minaccioni a Movie Mag

È lo scrittore Maurizio De Giovanni, ai vertici delle classifiche con Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone, a raccontare il suo film del cuore, mentre ospite di Federico Pontiggia è Paola Minaccioni, entrambi tra i protagonisti della puntata di MovieMag in onda mercoledì 10 novembre alle 22.55 e, in replica, nella notte di Rai1.

Paola Minaccioni, comica e attrice, protagonista dello spettacolo L’attesa, parla con Federico Pontiggia di teatro, comicità e condizione femminile, e dichiara: “Le donne sono sempre più giudicate degli uomini: o sono vittime o sono sante. Dobbiamo raccontare altre storie di donne, storie diverse”.

Le storie diverse sono al centro di alcuni film in programmazione su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), come Detroit e Selma – La strada per la libertà. “MovieMag” intervista la giornalista Michela Greco per saperne di più sul legame tra cinema e diritti civili. A seguire, grazie al vasto archivio delle Teche Rai, prende parola uno dei più grandi registi “impegnati” della storia italiana: Francesco Rosi.

Arriva nelle sale Per tutta la vita, commedia sentimentale diretta da Paolo Costella con Fabio Volo, Ambra Angiolini e Claudia Gerini. Per l’occasione Movie Mag intervista regista e cast del film e parla delle fasi del sentimento amoroso, con filmati d’epoca che vanno da Walter Chiari a Carlo Verdone. A seguire il magazine porta gli spettatori a Loreto, nelle Marche, nella sede centrale della Rainbow di Iginio Straffi, alla scoperta della casa di animazione acclamata in tutto il mondo e che ha dato vita, tra le altre cose, alle celebri Winx.

Dalla grande animazione italiana al grande cinema francese: si è da poco concluso, a Firenze, il Festival France Odeon, rassegna che propone e premia il meglio del cinema d’Oltralpe contemporaneo, e Movie Mag intervista l’attrice Bérénice Bejo e gli altri protagonisti di questa edizione per saperne di più.

Maurizio De Giovanni è dell’Ariete, Paola Minaccioni è della Bilancia e Fabio Volo del Cancro. Quali sono i film di Rai Movie più adatti ai loro segni zodiacali? Lo scopriamo in chiusura di puntata con l’Oroscopo del Cinema, firmato da Simon & The Stars.