Licorice Pizza apre la stagione dei premi

Sono stati assegnati i premi della 93a edizione del National Board of Review Awards, l’organizzazione newyorkese composta da un gruppo di oltre cento membri tra insegnanti, studenti, storici, professionisti dell’industria cinematografica e cinefili. Si tratta di uno storico riconoscimento che tradizionalmente inaugura la stagione dei premi nel cinema americano.

Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson ha vinto i due premi principali (film e regia) e quello per l’interpretazione rivelazione ai protagonisti, Alana Haim e Cooper Hoffman.

Da segnalare i bis di A Hero (sceneggiatura originale e film straniero), King Richard (Will Smith e la non protagonista Aunjanue Ellis) e The Tragedy of Macbeth (adattamento e fotografia). Questi ultimi due sono presenti anche nella lista dei 10 migliori film come sempre stilata dalla NBR.

Tutti i premi:

Miglior film: Licorice Pizza

Miglior regista: Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Miglior attore: Will Smith – King Richard

Miglior attrice: Rachel Zegler – West Side Story

Miglior attore non protagonista: Ciarán Hinds – Belfast

Miglior attrice non protagonista: Aunjanue Ellis – King Richard

Miglior sceneggiatura originale: Asghar Farhadi – A Hero

Miglior sceneggiatura non originale: Joel Coen – The Tragedy of Macbeth

Miglior interpretate rivelazione: Alana Haim & Cooper Hoffman – Licorice Pizza

Miglior regista esordiente: Michael Sarnoski – Pig

Miglior film d’animazione: Encanto

Miglior film straniero: A Hero

Miglior documentario: Summer of Soul

Miglior cast: The Harder They Fall

Miglior fotografia: Bruno Delbonnel – The Tragedy of Macbeth

NBR Freedom of Expression Award: Flee

Migliori 10 film

Belfast

Don’t Look Up

Dune

King Richard

The Last Duel

Nightmare Alley

Red Rocket

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Migliori 10 film stranieri

Benedetta

Lamb

Lingui

La persona peggiore del mondo

Titane

Migliori 5 documentari

Ascension

Attica

Flee

The Rescue

Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain

Migliori 10 film indipendenti

C’mon C’mon

CODA

Il collezionista di carta

Holler

Jockey

Old Henry

Pig

Shiva Baby

Sir Gawain e il Cavaliere Verde

The Souvenir Part II