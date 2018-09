Il Soundtrack Stars Award a Barbora Bobulova

Va alla musica del film Saremo giovani e bellissimi, opera prima di Letizia Lamartire, presentata alla Settimana Internazionale della Critica, il riconoscimento speciale che la Giuria di Soundtrack Stars Award, al lavoro a Venezia per la sesta edizione del Premio, ha deciso di assegnare anticipando il verdetto finale dedicato alla colonna sonora del miglior film in concorso (Venezia 75). Il premio va alle musiche di Matteo Buzzanca (Sugar) e anche alla voce di Barbora Bobulova, (che ha anche cantato per il pubblico ) un esordio anche per lei come interprete in particolare della canzone Tic tac “perché proprio la musica diventa protagonista, grazie alla storia che il film racconta, di un duetto tra madre e figlio che è il cuore del film. Un cuore ‘giovane e bellissimo’ come vuole il titolo del film, che batte al ritmo di un sound piacevolmente attento anche a ‘colorare’ con leggerezza anche i sentimenti “

In Giuria con Laura Delli Colli (Presidente), Antonella Nesi (Adnkronos), Marina Sanna (Cinematografo.it, La rivista del Cinematografo), Stefania Ulivi (Corriere della Sera), Alessandra Vitali (Repubblica), Violante Placido per il cinema, Paola Turci per la musica e Manola Moslehi, voce popolarissima di Radio Italia .

Soundtrack Stars Award, Premio Collaterale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2018 prevede nel suo regolamento oltre il riconoscimento finale destiato alla colonna sonora del miglior film in concorso anche Premi speciali e un Omaggio alla carriera di quest’edizione

Saremo giovani e bellissimi

Il film racconta di Isabella, ex popstar dei primi anni Novanta, e Bruno un chitarrista che la accompagna. Sono grandi amici e partner sulla scena ma, più di questo, sono madre e figlio, uniti da una relazione simbiotica che pare inattaccabile e rappresenta per loro una gabbia dorata in cui sono chiusi da sempre. Arriva però il momento in cui quella stessa gabbia comincia ad essere troppo stretta.

Scritto da Marco Borromei, Letizia Lamartire e Anna Zagaglia, il film è interpretato da Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Massimiliano Gallo e Federica Sabatini e prodotto da Elisabetta Bruscolini per Csc Production con Rai Cinema, in collaborazione con Annamode Costumes, C.A.M. società del gruppo Sugar, F.lli Cartocci, Do Consulting and Production, Margutta Digital International. E’ riconosciuto di interesse culturale con il contributo economico del MIBACT – Direzione Generale Cinema con il supporto di Emilia-Romagna Film Commission con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, con il sostegno della Regione Lazio – Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo con il patrocinio dei Comuni di Ferrara e Comacchio.

Soundtrack Stars Award

Prodotto da Andrea Camporesi e ideato con la sua Agenzia FREE EVENT, punta a valorizzare il ruolo fondamentale della musica nel mondo del cinema, evento speciale a Venezia tra le iniziative promosse dal SNGCI (che fin dalla prima edizione è stato tra i partner dell’iniziativa), in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con la partecipazione di EMILIA ROMAGNA FILM COMMISSION e di APT SERVIZI REGIONE EMILIA ROMAGNA.

Radio ufficiale di Soundtrack Stars Award 2018 – che segue quotidianamente anche in onda il Premio con Manola Moslehi – è Radio Italia: L’edizione 2018 della manifestazione è sostenuta da LABORATOIRES FILORGA PARIS e GARVAN ACOUSTIC.

